Celebritățile care au vorbit deschis despre conflictele cu familia

Cele mai cunoscute celebrități au fost implicate în scandaluri mediatizate cu propriile familii. Unele dintre vedete chiar au luat decizia de a întrerupe definitiv contactul cu membrii familiei din dorința de a pune capăt acelor conflicte.

Un exemplu ar fi cazul lui Meghan Markle cu tatăl el, Thomas Markle, iar asta se datorează declarațiilor scandaloase făcute de acesta de-a lungul timpului. Însă nu este singurul caz de acest tip.

Jennifer Aniston

Relația dintre Jennifer Aniston și mama ei, Nancy Dow, care a murit în 2016, a fost una destul de complicată și mediatizată. Actrița nu a mai vrut să vorbească cu mama ei după ce aceasta a publicat în 1999 cartea From Mother and Daughter to Friends: A Memoir, prin care își denigra fiica. Jennifer a vorbit în mai multe rânduri despre faptul că nu a avut parte de sprijinul familiei sale, în special al mamei, în ceea ce privește cariera în actorie. „Era o persoană foarte critică. Era foarte exigentă cu mine. Din cauza faptului că ea a fost model, era superbă. Eu nu eram. Niciodată nu am fost. Sincer, nu mă gândesc niciodată la mine în acest fel, ceea ce este ok. De asemenea, ea era neiertătoare. Nu făcea niciun compromis, nu uita nicio ceartă”, declara Jennifer Aniston în 2015 într-un interviu pentru The Hollywood Reporter.

Matthew McConaughey

Actorul Matthew McConaughey și mama sa nu s-au înțeles foarte bine, iar relația lor s-a înrăutățit după ce Matthew a devenit cunoscut și mama sa profita în urma celebrității lui. Actorul a dezvăluit în octombrie 2020 pentru The Howard Stern Show că, tot ceea ce vorbea cu mama lui la telefon, apărea câteva zile mai târziu în presă. Actorul a fost nevoit să pună câteva limite în relația cu mama sa, iar timp de opt ani cei doi nu au vorbit, după ce mama lui a arătat într-o emisiune televizată casa în care a crescut și a dezvăluit detalii din copilăria sa. După ce cariera actorului a devenit stabilă, el și mama lui s-au împăcat.

Meghan Markle

Doria Ragland și Thomas Markle, părinții lui Meghan Markle, s-au despărțit când aceasta avea șase ani. În copilărie, Meghan și tatăl ei erau apropiați, câtă vreme locuia cu el în timpul săptămânii. Relația lor a fost una tumultoasă, dacă stăm să ne gândim la faptul că Thomas a plănuit să le vândă tabloidelor informații personale despre Meghan sau că el a publicat o scrisoare redactată de fiica lui, cu câteva zile înainte de nunta cu Prințul Harry. „Am publicat doar anumite părți, deoarece restul erau atât de dureroase. Această scrisoare nu mi s-a părut plină de iubire. M-a rănit”, și-a motivat Thomas Markle decizia. Din cauza problemelor la inimă, Thomas Markle nu a putut fi prezent la nunta fiicei sale, iar de atunci acesta a acuzat-o pe Meghan de faptul că a vrut să îl elimine din viața ei.

Rihanna

Rihanna a vorbit de mai multe ori despre relația complicată cu tatăl ei. Roland Fenty, tatăl artistei, s-a luptat cu dependența de droguri, iar în copilărie Rihanna a fost martora abuzului fizic asupra mamei ei. Ba mai mult, tatăl ei a făcut o serie de declarații false despre incidentul dintre Rihanna și partenerul ei de la acea vreme, Chris Brown, atunci când artista a fost victima violenței domestice. „Tatăl meu a mers la presă și a spus o grămadă de minciuni. Nu mai vorbise cu mine. Nu a sunat niciodată să afle cum mă descurc. S-a dus direct la presă”, declara Rihanna. În 2019, artista l-a dat în judecată pe Roland Fenty pentru că s-a folosit de celebritatea artistei și numele de familie cu scopul de a obține anumite contracte pentru firma de divertisment pe care o conduce, Fenty Entertainment, și a pretins în mod fals afilierea cu Rihanna.

Adele

Cântăreața Adele a crescut în mare parte fără ca tatăl ei, Mark Evans, să fie prezent în viața ei. „Nu am mai vorbit cu el de când aveam 10 sau 11 ani. Sunt sigură că îl voi revedea. Cred că putem să fim prieteni. Nu am nevoie să îmi fie tată acum”, spunea Adele în cartea ei, Adele: The Biography. În 2017, în cadrul discursului de acceptare pentru un premiu Grammy, Adele i-a mulțumit managerului ei, Jonathan Dickins, spunându-i că a fost precum un tată pentru ea. „Nu-mi iubesc tatăl, asta e. Asta nu înseamnă mare lucru. Te iubesc așa cum l-aș fi iubit pe tatăl meu”, spunea Adele la vremea respectivă.

Christina Aguilera

Și Christina Aguilera se numără printre vedetele care a avut o relație complicată cu tatăl ei. Artista a vorbit cu sinceritate în trecut despre cum tatăl ei, Fausto Aguilera, a abuzat-o fizic și emoțional în copilărie. Odată ajunsă la maturitate, ea a încercat să refacă relația cu tatăl ei, iar muzica a avut un efect terapeutic pentru artistă. „L-am lăsat să se întoarcă în viața mea pentru scurtă durată, dar am realizat că nu este necesar. Am vorbit despre cât de dificile au fost lucrurile pentru mine și sunt sigură că a auzit. Nu poate fi încântat de asta”, spunea Chrstina Aguilera într-un interviu pentru revista Latina.

Kate Hudson

Tatăl biologic al lui Kate Hudson, Bill Hudson, s-a despărțit de mama actriței la un după ce s-a născut Kate. Atât Kate, cât și fratele ei, Oliver, au fost crescuți de partenerul mamei lor, Kurt Russell, care a devenit o figură permanentă în viața lor după plecarea tatălui. În 2015, Bill a reacționat dur, spunând că nu îi mai consideră pe Kate și Oliver copiii lui. „Am avut cinci copii și acum mă consider tată a trei copii. Oliver și Kate nu mai sunt copiii mei”, a spus Bill Hudson pentru Daily Mail.

Mariah Carey

În cartea de memorii The Meaning of Mariah Carey, artista dezvăluie că sora ei, Alison, s-a purtat violent cu ea în copilărie și că a existat un episod în care aceasta i-ar fi dat și droguri. „Nu mă puteam aduna. La 12 ani probabil cântăream 36 de kg, iar Alison mi-a dat droguri. Nu știu de ce sora mea m-a drogat”, spune Mariah Carey în cartea sa.

Anthony Hopkins

Anthony Hopkins nu a mai vorbit cu Abigail Hopkins, fiica pe care o are din relația cu fosta soție, Petronella Barker, de peste 20 de ani. „Am făcut tot ce am putut, dar cred că dacă cineva nu vrea să facă parte din viața mea, asta e. Îi doresc tot binele, dar nu vreau să vorbesc despre fiica mea”, a spus Anthony Hopkins pentru The Telegraph în 2018. Abigail a mărturisit că relația complicată cu tatăl ei a contribuit la lupta ei cu abuzul de substanțe și depresia.

Citește și:

TOP 10 Cele mai costisitoare divorțuri de la Hollywood

Foto: Profimedia, Hepta, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro