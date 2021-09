Celebritățile care au decis să își țină copiii departe de lumina reflectoarelor

În timp ce unele celebrități precum Billy Ray Cyrus, Will Smith și Demi Moore au apărut pe marile ecrane alături de copiii lor în filme sau seriale, altele preferă să fie mult mai discrete când vine vorba de viața de familie. Din acest motiv, și cunoscând foarte bine avantajele și dezavantajele pe care le ai atunci când ești faimos în întreaga lume, își țin copiii departe de această industrie și nu vor ca aceștia să le calce pe urme.

1. Jason Momoa

Jason Momoa este unul dintre actorii care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la dorința copiilor săi de a intra în industria de divertisment. În ciuda faptului că unul dintre copiii săi a spus că este interesat de actorie, speră totuși că atât Lola, cât și Nakoa-Wolf să se orienteze către altceva.

„Unul dintre ei vrea să intre în industria de divertisment și nu vreau să facă asta. Voi încerca să-i țin departe de această lume. Îmi plac povestirile, îmi place regia și realizarea filmelor, dar vreau să știe să aleagă alte lucruri. Dacă vor cu adevărat să facă asta, poate. Dar nu vreau. Este foarte greu pentru oameni și nu vreau să aibă această presiune”, a spus Jason Momoa pentru Entertainment Tonight.

2. Angelina Jolie

Angelina Jolie spunea în urmă cu mai mulți ani că ea și Brad Pitt nu își doresc ca Maddox, Zahara, Pax, Shilo, Knox și Vivienne să le calce pe urme. Dar se preocupă să le ofere acestora alte opțiuni din care se pot inspira și pot alege mai târziu. „Sperăm că nu vor deveni actori. Vrem să fie fericiți și să facă ceea ce le face plăcere, dar sperăm să le arătăm alte opțiuni încât să nu își dorească să fie actori. Mi-aș dori să facă alte lucruri cu viața lor”, povestea actrița pentru Sydney Morning Herald.

3. Channing Tatum

Channing Tatum și-a luat în serios rolul de părinte și a protejat intimitatea fiicei sale, Everly, din mariajul cu fosta lui soție, Jenna Dewan. Așa că, nu ar trebui să ne surprindă dacă el nu își dorește ca Everly să fie actriță. „Vreau să învețe cum să joace dacă asta își dorește, dar nu știu dacă voi fi încântat dacă va începe să facă asta și va deveni o slujbă. Vreau să experimenteze în viață.”

4. Matt Damon

Matt Damon are trei fiice alături de soția lui, Luciana Barroso. Într-un interviu pentru The Hollywood Reporter, actorul dezvăluia că nu își dorește ca Isabella, Gia și Stella să fie actrițe pentru că această experiență este una dificilă pentru femei. „Aș încerca să îmi țin fiicele departe de actorie. Pentru femei este diferit. Pentru bărbați, rolurile devin foarte bune și după 40 de ani. Și atunci începi să îți faci treaba foarte bine.”

5. Ed Sheeran

Ed Sheeran a devenit tată pentru prima oară în luna septembrie a anului 2020. Artistul știe foarte bine care sunt avantajele și dezavantele celebrității și recunoaște că nu vrea ca fiica lui să facă parte din industria muzicală. „Nu aș dori asta pentru copilul meu. Aș detesta să fie cunoscută ca fiica mea, ci mai degrabă să fie știută ca Lyra, vreau să aibă propria identitate”, spunea el în podcastul Table Manners cu Jessie Ware.

6. Jessica Alba

Jessica Alba și-a început de la o vârstă fragedă cariera în actorie și cu siguranță nu își dorește același lucru pentru cei trei copii ai ei, Honor, Haven și Hayes. Cu toate că este deschisă ca aceștia să facă parte din industria divertismentului după ce vor termina facultatea, nu îi va încuraja să facă acest pas mai devreme. „Am fost de mică actriță și a funcționat pentru mine, având în vedere circumstanțele în care mă aflam, dar am norocul să le ofer copiilor mei o viață complet diferită și o educație de care nu am avut niciodată ocazia să mă bucur. Cred că ești un artist bun cu cât ai mai multă experiență de viață, dar nu i-aș încuraja să lucreze în acest domeniu fiind încă tineri”, declara actrița pentru Daily Mail.

7. Drew Barrymore

Drew Barrymore avea 11 luni atunci când a apărut într-o reclamă, iar la vârsta de 6 ani interpreta rolul Gertie în E.T. the Extra-Terrestrial. În mod cert, nu este calea pe care o dorește pentru fiicele ei, Olive și Frankie. Actrița mărturisea în trecut că le va susține în toate alegerile pe care le vor face în cariera lor, dar pentru moment nu le încurajează spre actorie.

8. Christina Applegate

Încă de când fiica ei, Sadie, era mică, actrița Christina Applegate, cunoscută pentru rolul din serialul Dead to Me, a spus cât se poate de ferm că își va sprijini fiica în carieră, dar nu vrea ca ea să facă parte din această industrie înainte de a împlini 18 ani. „Are voie să studieze și, dacă vrea să urmeze cursuri de actorie sau dans, are voie. Dar am nu categoric când vine vorba de a primi bani pentru talentele ei până la 18 ani”, a spus Christina Applegate pentru E! Online.

9. Charlize Theron

În ciuda celebrității de care are parte la Hollywood, Charlize Theron încearcă să le ofere copiilor ei o viață cât se poate de obișnuită, departe de camerele de filmat. Din acest motiv, actrița a ales până acum să limiteze accesul lor în ceea ce privește aparițiile publice și să îi protejeze de comentariile negative care pot apărea.

10. Minnie Driver

Minnie Driver a spus extrem de clar că nu vrea ca fiul ei, Henry, să se implice în industria de divertisment și i-a criticat pe părinții care aleg să își încurajeze copiii să facă din asta o carieră încă de la o vârstă fragedă. „Nu au o copilărie. Nu sunt în elementul lor, ci în elementul adulților, care nu este întotdeauna adecvat. Mi se pare că există un anumit nivel de disperare care determină o persoană să pună un copil în acea ipostază”, a spus Minnie Driver pentru US Weekly.

Citește și:

Cele mai memorabile și interesante cupluri din filme

Foto: Hepta, PR, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro