Celebritățile care anul acesta împlinesc 50 de ani – cu siguranță multe dintre ele te vor surprinde!

Trebuie să recunoaștem că vârsta este doar un număr și că sunt mult mai importante experiențele pe care le acumulăm de-a lungul vieții și modul prin care reușim să ne autodepășim. Iar vedetele de mai jos, care fie au împlinit sau urmează ca anul acesta să împlinească 50 de ani, ne demonstrează din plin acest lucru.

În timp ce unele celebrități sunt entuziasmate să înainteze în vârstă deoarece asta le dă posibilitatea să își reevalueze valorile și să aprecieze ceea ce au până în prezent, altele încă încearcă să se adapteze noilor schimbări care vin odată cu vârsta. Citește în continuare și află cum se simt vedetele în această nouă ipostază din viața lor:

Naomi Campbell

Nu puteam să nu o includem în lista noastră pe celebra Naomi Campbell. Supermodelul a împlinit pe 22 mai 50 de ani. Cu această ocazie, și-a încântat fanii cu o serie de fotografii de când era mai mică. Cu toate că nu a putut organiza o petrecere extravagantă din cauza contextului actual, a publicat o imagine cu ea în care poartă o rochie spectaculoasă, alături de un mesaj emoționant. „Vă mulțumesc pentru dragostea voastră, urările de bine și binecuvântări! Sunt atât de recunoscătoare pentru că am oameni minunați în viața mea și pentru cei 50 de ani frumoși. Sincer, nu credeam că voi ajunge până aici. Fără voi, nu aș fi existat. Vă iubesc pe toți și însemnați foarte mult pentru mine. Și mama, îți mulțumesc pentru lecțiile de viață pe care mi le-ai dat.”

Melissa McCarthy

Melissa McCarthy este o actriță cunoscută pentru rolul Sookie St. James din celebrul serial Gilmore Girls. A mai jucat și în filme precum Bridesmaids, Spy, Identify Thief și Tammy. Actrița va împlini 50 de ani pe 26 august, iar ea își îmbrățișează această nouă vârstă. „Cu cât ești mai bătrân, cu atât ești mai interesant ca personaj”, a spus Melissa McCarthy.

Uma Thurman

Actrița și fotomodelul de origine americană Uma Thurman a împlinit 50 de ani pe 29 aprilie. Uma Thurman și-a început cariera în 1985 și este cunoscută în urma rolurilor sale din Pulp Fiction, Kill Bill, Gattaca, Batman & Robin. „Sunt norocoasă că am reușit să am o viață creativă. Personajele pe care le joc ca femeie matură sunt mult mai interesante față de cele pe care le jucam când eram tânără, așa mă simt mai bine”, a spus ea pentru InStyle. Actrița fost extrem de vocală privind mișcarea #MeToo, povestind abuzurile la care a fost supusă de Harvey Weinstein.

Mariah Carey

Știm că poate părea imposibil, însă pe 27 martie Mariah Carey a împlinit 50 de ani. Artista nu a avut o petrecere fastuoasă, având în vedere pandemia, așa că ea a sărbătorit acasă alături de familia ei. Câștigătoarea a 5 premii Grammy nu își face griji în privința vârstei ei. „Cred că vârsta ar trebui să rămână o necunoscută. Sincer, când îți atribui un număr, care e motivul pentru care ai face asta?”, a declarat Mariah Carey pentru People.

Queen Latifah

Dana Elaine Owens, sau mai bine spus Queen Latifah, așa cum este cunoscută astăzi, a împlinit 50 de ani pe 18 martie. Rolurile care au făcut-o celebră sunt cele din filmele Set It Off, Hairspray, The Secret Life of Bees, Joyful Noise, Chicago, Just Wright, Girls Trip, Brown Sugar, Beauty Shop, Last Holiday. Pe lângă asta, ea mai cântă și rap. Queen Latifah, alături de alte actrițe, au creat în 2015 o societate de producție pentru a promova filmele care aduc în prim-plan o imagine nouă a femeii.

Jennifer Connelly

Actrița Jennifer Connelly va împlini 50 de ani pe 12 decembrie. Ea ne-a impresionat cu rolul din A Beautiful Mind, cu care a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, dar și din Requiem for a Dream, Kathy și The Rocketeer. Actrița a vorbit despre frumusețe și înaintarea în vârstă. „Punem semnul egal între frumusețea femeilor și tinerețe, și este trist. Este păcat că ne este atât de greu să apreciem frumusețea unei femei mai în vârstă.”

Vince Vaughn

Actorul Vince Vaughn a împlinit 50 de ani pe 28 martie. Printre cele mai cunoscute și apreciate filme în care a jucat se numără The Break-Up, Wedding Crashers, Couples Retreat, Brawl in Cell Block 99. Anul acesta apărut Arkansas, film în care Vince îl interpretează pe Frog, fiind un rol cu care speră că va câștiga un premiu Oscar.

Sarah Silverman

Actrița și producătoarea americană Sarah Silverman va împlini 50 de ani pe data de 1 decembrie. Ea a jucat în filmele School of Rock Take This Waltz, I Smile Back. Ea mai face și stand-up comedy, iar printre subiectele pe care le abordează sunt rasismul și sexismul.

Minnie Driver

Actrița și cântăreața Minnie Driver, care a jucat în filme precum Debi Newberry, Skylar și Carlotta, a împlinit 50 de ani pe 31 ianuarie. Minnie a scris la vremea respectivă pe pagina personală de Twitter un mesaj cu privire la presiunile sociale care vin odată cu împlinirea acestei vârste. „M-am săturat de acest „50 de ani este noul…” 50 a fost mereu 50. Femeile trebuiau să accepte că au îmbătrânit. Presupun că trebuie să fie îngrozitor pentru bărbați dacă devenim mai strălucitoare, atrăgătoare, ambițioase și emancipate cu cât îmbătrânim. #50″

Heather Graham

Actrița Heather Graham a împlinit 50 de ani pe 29 ianuarie. Ea a apărut în filmele Felicity Shagwell, Rollergirl, Daisy și Judy Robinson. Actrița a vorbit în numeroase dăți despre sexism și cum încă mai există o presiune asupra femeilor să își spună vârsta, în timp ce bărbații nu se confruntă cu asta.

Tina Fey

Pe 18 mai actrița Tina Fey a împlinit 50 de ani. Ea a declarat că industria cinematografiei este destul de grea pentru femei odată cu înaintarea în vârstă. „Cea mai mare provocare pentru mine, în calitate de actriță, este să îmbrătrânesc. Suntem condiționați să nu vedem adevărata față a unui om.”

Matt Damon

Matt Damon va împlini 50 de ani pe 8 octombrie, însă el nu este speriat de această vârstă. În urmă cu un deceniu, când a împlinit 40 de ani, a spus chiar că i se pare atrăgător un bărbat mai bătrân. „Am făcut un interviu pentru Invictus cu Morgan Freeman și când cineva a zis că voi face 40 de ani, Morgan a zis că vor urma două decenii minunate în viața mea. Și să văd că un bărbat pe care îl admir spune asta – m-a ajutat destul de mult.”

Rachel Weisz

Actrița Rachel Weisz a împlinit 50 ani pe data de 7 martie. Ea a devenit mamă la 48 de ani și se simte norocoasă pentru toate experiențele pe care le-a acumulat. „Toată lumea îmbătrânește și cu toții vom muri. Cu cât ești mai bătrân, cu atât te gândești mai mult la moarte, dar este greu și să fii tânăr. Este greu să nu știi cine ești. Acum am experiență, știu ceea ce mă interesează. Sunt mult mai concentrată asupra lucrurilor care contează cu adevărat pentru mine”, a declarat ea pentru More Magazine.

Ethan Hawke

Ethan Hawke va împlini 50 de ani pe 6 noiembrie și și-a propus să nu se plângă în legătură cu înaintarea în vârstă. El consideră că toți anii în care a acumulat experiență l-au ajutat să devină actorul și regizorul care este astăzi. „Oamenii se plâng că îmbătrânesc. M-am folosit de tot ce am învățat în acești ani de muncă pentru a regiza Blaze”, a spus actorul pentru Time.

Taraji P. Henson

Pe 11 septembrie, actrița Taraji P. Henson va împlini 50 de ani și este pregătită să înlăture prejudecățile legate de vârstă. „Mă simt de parcă acum aș începe totul. Simt că încă mai am foarte multe de făcut. Bărbații nu au o limită de vârstă. Nu am văzut un bărbat care să se oprească din muncă din cauza vârstei. Așa că, de ce femeile ar trebui să aibă o limită? Încă suntem talentați, de ce ar trebui să nu mai lucrăm?”, a declarat actrița pentru Refinery29.

