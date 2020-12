Celebrități care au dezvăluit public cum și-au îndeplinit cele mai arzătoare dorințe

Nu este deloc ușor să lupți pentru visul tău, iar aceste vedete știu foarte bine acest lucru.

Acum se bucură de o carieră impresionantă și de succes internațional, însă au muncit pentru a ajunge acolo unde sunt astăzi. Celebritățile de mai jos au demonstrat că atunci când ai un vis, trebuie să lupți pentru ca el să se îndeplinească. Citește poveștile inspiraționale ale acestor celebrități și află cum au reușit să își atingă cele mai arzătoare dorințe:

Oprah Winfrey

Celebra Oprah Winfrey a fost atrasă de The Color Purple cu mult înainte de a ajunge să joace în filmul din 1985, în regia lui Steven Spielberg, care este adaptat după romanul scris de Alice Walker. Atunci când regizorul care se ocupa de casting a sunat-o și a întrebat-o dacă vrea să vină la audiția unui film, Oprah l-a întrebat dacă este pentru The Color Purple. El a răspuns că nu, dar se pare că audiția a fost chiar pentru acel film. Ulterior, Oprah a primit un telefon de la Steven Spielberg pentru a juca în film.

Tom Holland

Actorul Tom Holland a dezvăluit în 2013 că și-ar dori să îl joace pe Spider-Man la un moment dat, cum ar fi peste 10 ani. Însă, se pare că acel moment a venit mai repede decât s-ar fi așteptat. Tom Holland l-a jucat pe Spider-Man în cinci filme Marvel, primul fiind Captain America: Civil War din 2016.

Lizzo

În ianuarie 2016, Lizzo a enumerat într-un mesaj pe Twitter rezoluțiile sale, iar una dintre ele includea cuvintele „Coconut Oil.” Dacă pentru alții a părut bizar, pentru Lizzo a avut cu adevărat o semnificație importantă pentru că 10 luni mai târziu, ea a lansat un EP care se numește Coconut Oil. Ulterior, cântăreața a mărturisit că nu aștepta să aibă un proiect care să se numească așa și își îndemna fanii să aibă încredere în ei.

Jennifer Lopez

Acum este o artistă de succes, dar la începutul carierei în actorie, Jennifer Lopez avea un scop bine stabilit, și anume de a juca într-o comedie romantică. „Când am început să fac asta pentru prima dată, unul dintre lucrurile pe care mi le-am dorit a fost să joc în comedii romantice”, a declarat Jennifer pentru The Hollywood Reporter. Ea mai spunea că toate femeile din comediile romantice arătau la fel și că și ea poate fi una dintre ele. În cele din urmă, Jennifer Lopez a jucat în multe comedii romantice, precum The Wedding Planner, The Back-up Plan și Second Act.

Demi Lovato

În februarie 2010, Demi Lovato a scris pe Twitter că își dorește să cânte într-o zi imnul național la Super Bowl. Ei bine, acea zi a venit pentru că în februarie 2020, artista a interpretat imnul american în cadrul Super Bowl.

Jim Carrey

Jim Carrey și-a imaginat că el va deveni bogat, celebru și că se va bucura de succes. Într-un interviu din 1997 cu Oprah Winfrey, actorul a spus că în viitor mulți regizori vor fi interesați să lucreze cu el. Și asta chiar s-a întâmplat. La un moment dat, el a scris un cec pe numele său în valoare de 10 milioane de dolari, visând că îi va câștiga, iar la dată a trecut Ziua Recunoștinței 1995. Chiar înainte de acea zi, el a aflat că avea să câștige 10 milioane de dolari pentru un proiect.

Lady Gaga

Lady Gaga era convinsă că va deveni o vedetă apreciată. Ea obișnuia să își repete în fiecare zi faptul că muzica este viața ei și că va lansa nenumărate hit-uri, după cum spunea într-un interviu din 2009. Nu mult a durat până când să devină realitate, pentru că acum este o artistă internațională care are la activ nenumărate albume și hit-uri.

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger și-a imaginat că el va câștiga titlul de Mister Universe din 1967, înainte ca asta să se întâmple. „Am câștigat acest titlu de atâtea ori în mintea mea, încât nu mai era nici o îndoială că îl voi câștiga. Când am început să fac filme, același lucru. M-am vizualizat ca fiind un actor celebru care câștigă mulți bani. Știam că se va întâmpla”, declara Arnold Schwarzenegger într-un interviu pentru Medium.

