Cele mai sonore nume din moda sar in apararea victimelor violentei

#ICouldHaveBeen este o campanie de prevenire si constientizare a fenomenului violentei impotriva femeilor, lansata de Fundatia Kering si care va avea loc intre 20 si 25 noiembrie, Ziua Internationala pentru Combaterea Violentei impotriva femeilor. Folosind hashtag-ul #ICouldHaveBeen in imagini si filmulete ce ii au drept protagonisti pe cei mai importanti dintre designerii contemporani ale caror nume sunt asociate conglomeratului de lux Kering, fundatia isi doreste sa apeleze la fanii acestora si sa ii indemne sa isi puna o problema de empatie.

In conditiile in care una din 3 femei este sau va fi, la nivel mondial, o victima a violentei de gen, campania face apel la imaginatia privitorilor si le cere sa se imagineze in pielea acestor femei.

Ceea ce ne face, desigur, sa ne punem niste intrebari. Cum ar fi daca barbatii ar putea sa isi imagineze vietile lor drept femei? Daca ei (care sunt in majoritate covarsitoare abuzatori) ar reusi sa faca acest exercitiu de empatie, nu s-ar reduce cumva nivelul alarmant al violentei?

De la aceasta idee simpla a pornit cea de-a sasea campanie anuala initiata de Fundatia Kering.

Acesteia i s-au alaturat nume celebre, precum designerul Gucci Alessandro Michele, Stella McCartney, Christopher Kane, Joseph Altuzarra si Salma Hayek Pinault.

Spre exemplu, Alessandro Michele isi imagineaza cum ar fi aratat viata lui daca numele lui ar fi fost Camilla – provocandu-i, astfel, pe fanii sai sa empatizeze cu victimele violentei si sa se gandeasca la ce pot face ei insisi in legatura cu unul dintre cele mai mari abuzuri care vizeaza drepturile fundamentale ale omului si care, in multe societati, este privit pur si simplu ca o stare de fapt.„Nu ar trebui sa existe limite, nici ierarhii, nici violenta. Barbatii si femeile sunt egali”, declara Michele.

Seria de materiale video care insoteste campania mizeaza pe capacitatea de empatie a privitorilor si pe disponibilitatea lor de a se pune in locul altor persoane. Astfel, designerii incurajeaza pe oricine sa se alature eforturilor lor de a limita, daca nu opri, violenta impotriva femeilor.

De altfel, chiar CEO-ul grupului a declarat: „Faptul ca te nasti fata nu ar trebui sa insemne ca esti mai expusa riscului violentei. Dar, din pacate, asta este realitatea lumii in care traim. Toti ne-am fi putut naste fete, asa ca lupta asta ne priveste pe toti. Este o campanie careia sunt mandru sa ma alatur, prin intermediul fundatiei Kering, cu ajutorul caselor care o compun si al designerilor.”

Citeste si:

Pedepse mai aspre pentru violenta domestica

Foto: Arhiva Revistei ELLE