Cele mai sexy melodii pentru o noapte pasională

Din momentul în care suntem sigure că cel de lângă noi este partenerul de vis, mai există doar câțiva pași de urmat. Bine, dacă tot e perfect, probabil că a avut și inspirata idee să se ocupe de un buchet mare de trandafiri. Flori cumpărate sau culese de el, important este să ajungă buchetul acesta în brațele tale!

O sticlă de șampanie sau de vin, poate ceva de mâncare. Dar parcă mai lipsește ceva. Aa, da! Atmosfera ar fi chiar și mai plăcută, dacă ar exista și un playlist cu niște melodii numai bune pentru o astfel de noapte.

Poate nu ai timp să te mai ocupi și de aspectul acesta, așa că Elle s-a ocupat deja de alegerea melodiilor și le pune la dispoziția ta:

The weeknd- “Earned it”





Ed Sheeran – Perfect

Fifty shades of Grey soundtrack – Beyonce – “Crazy in love”

ZAYN – Dusk Till Dawn ft. Sia

G-Eazy & Halsey- “Him&I”





Mihail – “Who You Are”





Alina Baraz & Galimatias – “Maybe”

Lana Del Rey- “Love”

Chris Isaak – “Wicked Game”

Usher – “Climax”

D’Angelo – „Untitled (How Does It Feel)”

Bryan Ferry – „Slave To Love”





Sade – „No Ordinary Love”

Rihanna – „Skin”

Text: Abaluta Amy

Foto: PR

