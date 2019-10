Cele mai impresionante clădiri din întreaga lume pe care trebuie să le vizitezi

De la o arhitectură impresionată, elemente de nou și vechi, până la un design eclectic, aceste clădiri cu siguranță te vor impresiona datorită înălțimii pe care o au.

Cu siguranță ai vizitat până acum Burj Khalifa, care este cea mai înaltă clădire din lume. Iar dacă vrei să descoperi cele mai importante atracții turistice, iată care este selecția noastră:

1. Burj Khalifa

Burj Khalifa este una dintre cele mai impresionante clădiri din Dubai. Ea a fost construită în anul 2004 și construcția a durat până să fie finalizată până în 2009. Pe lângă nenumăratele recorduri pe care le deține, design-ul clădirii te va impresiona de la prima vedere.

2. Shanghai Tower

În cazul în care nu ai fost până acum în Shanghai, află că poți vizita Shanghai Tower, o clădire care te a uimi prin alăturarea elementelor de arhitectură. Este considerată a doua cea mai înaltă clădire din lume.

3. Makkah Royal Clock Tower

Situată în Arabia Saudită, Makkah Royal Clock Tower este o clădire care a fost terminată în anul 2012, iar odată cu 2013 și-a deschis porțile către vizitatori. În cazul în care nu ai vizitat-o până acum, ar trebui să o iei în considerare.

4. One World Trade Center

New York este întotdeauna o alegere perfectă când vine vorba de desținații de vacanță. One World Trade Center este una dintre clădirile impresionante din New York pe care trebuie să le vizitezi.

5. Guangzhou CTF Finance Centre

China este o altă destinație ideală pentru vacanțe, asta dacă îți dorești să ai parte cu adevărat de o vacanță inedită. Iar dacă te întrebai ce anume poți vizita, află că poți vedea Guangzhou CTF Finance Centre, o construcție care a fost începută în 2013 și finalizată în 2019.

6. Tianjin CTF Finance Centre

O altă clădire impresionantă din China este și Tianjin CTF Finance Centre. Clădirea ar trebui să fie terminată în anul 2019.

7. CITIC Tower

CITIC Tower, o clădire din Beijing este pe lista celor mai impresionante clădiri pe care trebuie să le vizitezi. Această clădire este inspirată de sculptura „Coloana Infinitului”, realizată de Constantin Brâncuși.

8. TAIPEI 101

Taipei 101 este un zgârie-nori situat în Taipei, Taiwan și pe care ar trebui să îl vizitezi. Este numit 101 deoarece el are în componență 101 de etaje.

9. Shanghai World Financial Center

Inaugurat în anul 2008, Shanghai World Financial Center este un alt zgârie-nori impresionant din China. Ea este considerată și a doua cea mai înaltă clădire din lume.

10. Wuhan Greenland Center

China pare a fi tărâmul clădirilor cu o arhitectură impresionantă deoarece și Wuhan Greenland Center este tot în China. Chiar dacă încă se mai construiește la el, în mod cert acesta va fi la fel de impresionant.

11. Lakhta Center

Lakhta Center este una dintre clădirile din Rusia care și-a deschis porțile în anul 2019. Ea este catalogată drept cea mai înaltă clădire din Europa, cuprinzând nenumărate spații, precum centre medicale, cafenele, magazine și cinematografe.

12. The Exchange 106

Kuala Lumpur este o altă destinație ideală pentru vacanțe. Iar în cazul te întrebai ce anume să vizitezi, află că The Exchange 106 este un zgârie-nori impresionant.

13. Petronas Twin Tower 2

Turnurile Petronas din Malaezia sunt o construcție cu adevărat de remarcat. Fiecare turn conține 88 de etaje, având o înălțime de 452 de metri.

14. Zifeng Tower

Zeifeng Tower este o altă clădire pe care trebuie să o vizitezi din China. Are 80 de etaje și a fost deschisă încă din anul 2010.

Citește și:

10 destinații însorite pe care să le vizitezi în sezonul rece

Foto: Hepta, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro