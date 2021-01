Cele mai importante momente din 2020, de care ne amintim și în 2021

2020 s-ar rezuma într-un an bizar din toate punctele de vedere, care ne-a pus în fața unei situații complet necunoscute și care ne-a testat limitele.

Însă, pe lângă informațiile privind pandemia, în 2020 s-au mai strecurat și câteva evenimente care au reușit să ne ia gândul, chiar și pentru puțin timp, de la situația actuală. Și cum este posibil să nu îți mai amintești chiar tot ce s-a întâmplat, te lăsăm să descoperi o scurtă trecere în revistă a câtorva momente din acest an care nu vor fi uitate chiar atât de ușor.

Pandemia de coronavirus ne-a schimbat radical viețile

2020 a fost un an plin de provocări pentru fiecare dintre noi. Pandemia de coronavirus a impus o nouă ordine socială în întreaga lume și ne-a făcut să ne schimbăm viețile din toate punctele de vedere, de la obiceiurile de consum, la cele care țin de comportament. Frica de necunoscut și-a spus cuvântul, iar lipsa contactului cu ceilalți nu a făcut decât să accentueze stările de panică, anxietate sau episoadele depresive. S-au închis pe rând teatre, cinematografe, restaurante, școli, s-au anulat festivaluri de muzică. Pe lângă asta, pandemia a mai dus și la o creștere îngrijorătoare a cazurilor de violență domestică, multe dintre victime stând în aceeași locuință cu agresorul în urma impunerii izolării la domiciliu.

Meghan Markle și Prințul Harry au anunțat că se retrag din Familia Regală Britanică

La începutul anului 2020, Meghan Markle și Prințul Harry au făcut un anunț care a șocat pe toată lumea – se retrag din Familia Regală Britanică. Pe 8 ianuarie, cei doi și-au făcut publică decizia, iar de atunci s-au mutat în Santa Barbara, au devenit independenți financiari, au semnat un contract cu Netflix și vor fi gazdele unui podcast pe Spotify.

Jennifer Lopez și Shakira au făcut un show spectaculos la Super Bowl

În februarie 2020, Jennifer Lopez și Shakira le-au oferit fanilor un spectacol de zile mari în cadrul Super Bowl. Pe lângă talentul celor două și costumele uimitoare pe care le-au purtat, au existat și controverse pentru că s-au înregistrat plângeri record de la persoane care s-au simțit jignite de show, invocând argumente bazate pe vulgaritate și sexualizarea corpurilor femeilor.

Reîntâlnirea dintre Jennifer Aniston și Brad Pitt de la SAG Awards i-a făcut pe fani să spere la o posibilă împăcare

A fost un moment pe care toți fanii l-au așteptat – o reîntâlnire între Brad Pitt și Jennifer Aniston. Și a avut loc la decernarea SAG Awards 2020, iar fotografiile cu cei doi din culise au devenit virale în scurt timp. Brad Pitt a câștigât trofeul pentru Cel mai bun actor într-un rol secundar pentru interpretarea din Once Upon a Time in Hollywood, iar Jennifer Aniston pe cel pentru Cea mai bună actriță într-un serial – dramă, pentru interpretarea din The Morning Show.

Filmul Parasite a făcut istorie la premiile Oscar

Din punct de vedere al cinematografiei, Parasite a făcut istorie devenind primul film într-o limbă străină care a câștigat premiul pentru Cel mai bun film. Discursul sincer al regizorului Bong Joon-ho a devenit și el viral, mulțumindu-le lui Martin Scorsese și Quentin Tarantino.

Tom Hanks și Rita Wilson, primele vedete depistate cu coronavirus

La începutul lunii martie, actorul Tom Hanks și soția sa, Rita Wilson, au anunțat că au fost diagnosticați cu Covid-19 și că se află într-un spital universitar din Australia. Amândoi și-au ținut fanii la curent și au documentat perioada în care au stat în carantină, dar și recuperarea. După ce s-a vindecat, Tom Hanks a donat plasmă.

Piesa cântată de Gal Gadot și alte vedete le-a redat fanilor speranța

În luna martie, chiar în timpul carantinei, actrița Gal Gadot a publicat un video în care cântă alături de alte vedete, precum Sia, Jimmy Fallon, Eddie Benjamin, Natalie Portman, Cara Delevingne, Mark Ruffalo și Norah Jones piesa „Imagine” a regretatului John Lennon. Videoclipul a devenit viral, iar actrița le spunea fanilor că suntem împreună în această situație și că vom trece peste.

Videoclipul piesei Watermelon Sugar a lui Harry Styles a stârnit controverse

Harry Styles a lansat în mai videoclipul piesei Watermelon Sugar, care a făcut valuri la vremea respectivă. Videoclipul îi arată pe mai mulți tineri, inclusiv pe Harry, pe o plajă din Malibu distrându-se și mâncând… pepene roșu. După cum și artistul spune, „videoclipul e dedicat atingerilor”, însă asta nu l-a ocolit de comentariile privind sexualizarea corpurilor umane.

Internetul a luat-o razna după ce Gigi Hadid și Zayn Malik au anunțat că vor deveni părinți

Fanii lui Gigi Hadid și ai lui Zayn Malik au fost entuziasmați la aflarea veștii că cei doi vor avea un copil. În luna aprilie, mai multe surse de peste ocean spuneau că Gigi Hadid ar urma să devină pentru prima dată mamă. În mai, a venit și confirmarea din partea modelului în cadrul emisiunii The Tonight Show With Jimmy Fallon from home. În luna septembrie, Gigi Hadid a născut, iar ea și partenerul ei, Zayn Malik au devenit părinții unei fetițe.

Citește și:

Top 15 cel mai bine plătite celebrități din 2020

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro