Cele mai bune și cele mai proaste comedii din 2020

Trebuie să recunoaștem că în 2020 avem o selecție cuprinzătoare de comedii, fie ele romantice, dramatice sau chiar animate din care putem alege. Însă, pe cât de bune pot fi unele dintre ele, pe atât de proaste pot fi altele încât ne spulberă toate speranțele.

Fie că actorii nu au fost la înălțimea așteptărilor sau acțiunea nu a fost una incitantă, sunt multe motive pentru care un film adună critici din partea specialiștilor. Din acest motiv, următoarele filme au punctaje diferite, în funcție de cât de bune sau proaste au fost, conform Rotten Tomatoes, un website care se bazează pe opiniile mai multor critici de film.

Top 5 cele mai bune comedii din 2020

1. Palm Springs

Nyles, interpretat de actorul Andy Samberg, și Sarah, interpretată de Cristin Milioti, participă la o nuntă în Palm Springs, iar de la o simplă privire până la a se îndrăgosti unul de celălalt este un singur pas. Criticii de film au spus la Sundance Film Festival, acolo unde filmul a avut debutul, că poate fi o inspirație pentru comediile romantice. În plus, conform Rotten Tomatoes, punctajul filmului este 100.

2. Banana Split

April și Nick au fost împreună în ultimii doi ani de liceu, însă după despărțire, April decide să se împrietenească cu noua iubită a lui Nick, Clara. Criticii de film au apreciat Banana Split datorită simplității, dar și a scenariului atent construit. Pe lângă asta, oferă o nouă abordare comediilor romantice clasice. Potrivit Rotten Tomatoes, filmul are punctajul de 92.

3. The Climb

Relația de prietenie dintre Kyle și Mike este pusă la grea încercare atunci când Mike a dezvăluit faptul că a avut o aventură cu logodnica prietenului său. Mai multor critici de film le-a plăcut relația de prietenie dintre cei doi, dar și modul natural în care decurg evenimentele. Rotten Tomatoes a punctat filmul cu 91.

4. Emma

Comedia romantică Emma este adaptată după romanul cu același nume scris de Jane Austen. Frumoasă, deșteaptă, dar și bogată, Emma Woodhouse este o tânără care trebuie să parcurgă un drum lung până când să își găsească dragostea. Filmul a fost repede apreciat, mai cu seamă că potrivit Rotten Tomatoes, punctajul este de 85.

5. Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Dacă ești o fană a lui Margot Robbie, atunci filmul Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn este pentru tine. După ce Harley Quinn și Joker nu mai fac echipă, alături de Harley vor veni alți super-eroi, precum Black Canary, Huntress și Renee Montoya. Filmul îmbină cu ușurință umorul, acțiunea, autoironia, fapt pentru care criticii l-au lăudat, reușind să obțină scorul de 78, conform Rotten Tomatoes.

Top 5 cele mai proaste comedii din 2020

1. The Gentlemen

În comedia The Gentlemen, Matthew McConaughey interpretează rolul lui Mickey Pearson, un american care își construiește un adevărat imperiu în urma traficului de marijuana. Decizia lui declanșează și o serie de comploturi, dar și înșelăciuni. În urma mai multor critici aduse, filmul nu s-a clasat în topul celor mai bune comedii, fapt pentru care a obținut scorul de 74.

2. Guns Akimbo

Daniel Radcliffe îl interpretează pe Miles, un dezvoltator de jocuri video în filmul Guns Akimbo. Într-o zi, viața lui se transformă într-un joc video, aducând după sine și consecințe mortale. În ochii celor mai mulți critici de film, acțiunea s-a dovedit că nu a fost pusă atât de bine la punct. Potrivit Rotten Tomatoes, scorul acestuia este de 54.

3. My Spy

JJ, interpretat de Dace Bautista, este un agent CIA în filmul My Spy, care în urma unei misiuni sub acoperire, face echipă cu Sophie, o fetiță în vârstă de 9 ani, care află de adevărata lui identitate. Comedia nu a fost văzută cu ochi buni de către critici, motiv pentru care nu ar trebui să ne mire scorul de 51 pe care l-a primit.

4. Like a Boss

La prima vedere, Like a Boss pare comedia ideală pe care să o urmărești într-o vineri seară. Mia și Mel sunt prietene de multă vreme, însă în momentul în care compania lor de cosmetice are probleme, ele trebuie să găsească o soluție împreună, iar astfel apelează la Claire, care face schimbări majore în compania lor. Criticii nu au apreciat filmul, iar astfel comedia a primit punctajul de 20.

5. Fantasy Island

Oare ce se întâmplă când fanteziile devin realitate, însă nu într-un mod la care ne-am fi așteptat? Acest lucru are loc în Fantasy Island, când în timpul unei excursii pe o insulă de lux, fanteziile tuturor oaspeților ajung să se și concretizeze cu ajutorul lui Mr. Roarke. Comedia de groază a obținut cel mai slab punctaj în topul celor mai proaste filme din 2020, și anume de 8.

Foto: PR, Instagram

