Cele mai bune seriale de comedie ale momentului, pe care nu trebuie să le ratezi

În ultima perioadă au apărut destule seriale de comedie care merită vizionate și ar fi fost dificil să realizăm acest clasament doar pe propriile noastre opinii. Așa că am consultat site-ul Metacritic, unde fiecare serial este analizat și clasificat în funcție de părerile criticilor și ale fanilor.

Prin urmare, iată care sunt cele mai bune seriale de comedie ale momentului.

11. Never Have I Ever

Actrița și producătoarea Mindy Kaling a creat serialul Never Have I Ever inspirându-se chiar din copilăria ei. Serialul spune povestea unei adolescente indiene, interpretată de Maitreyi Ramakrishnan, care depune eforturi pentru a se adapta la liceul în care învață, iar în același timp are și probleme în familie. Primul sezon, difuzat în 2020, s-a bucurat de un succes extraordinar (are un rating de 80 pe Metacritic) așa că abia așteptăm lansarea celui de-al doilea sezon, în curând pe Netflix.

10. Girls5eva

Produs de Tina Fey, acest serial și-a câștigat deja un public numeros și laude din partea criticilor. Este povestea unei formații feminine, numită chiar Girls5eva, care revine în atenția lumii la mult timp de la destrămare, după ce rapper-ul Lil Stinker preia o parte dintr-o piesă și o transformă în hit. Busy Philipps și Sarah Bareilles interpretează două dintre rolurile principale și, dacă nu ai văzut încă acest show, crede-ne, merită să îi acorzi o șansă.

9. Insecure

Serialul Insecure, pe care îl poți vedea pe HBO, ajunge la final, al cincelea sezon urmând a fi ultimul. Seria de comedie o are ca protagonistă pe Issa Rae în rolul Issa Dee, o tânără de culoare care încearcă să se descurce în lumea atât de complicată din Los Angeles-ul modern. Sezonul 4 are un rating de 80 pe Metacritic, un pic mai jos de 90, cel obținut pentru sezonul 2, însă acest lucru nu influențează foarte mult succesul de care se bucură show-ul.

8. Ramy

Personajul principal din acest serial este interpretat de Ramy Youssef, un musulman dependent de pornografie, dependent de dulciuri și puternic atras de una dintre rudele sale. Probabil publicul s-a regăsit în măcar una dintre aceste caracteristici ale personajului, căci rating-ul de 83 pe Metacritic indică o apreciere atât a fanilor cât și a crticilor. Actorul de Oscar Mahershala Ali se alătură distribuției în sezonul 2 și deja a fost aprobat sezonul 3.

7. Sex Education

Otis (Asa Butterfield) e un băiat aflat la vârsta la care discuțiile cu sexul opus sunt mai improbabile decât contactul cu extratereștrii, iar faptul că mama lui este terapeută în probleme sexuale și deschisă la orice discuție pe subiect mai degrabă îl inhibă decât să îl ajute. Ironia este că toate informațiile de care e înconjurat l-au făcut un mic expert în domeniu, capabil să îi consilieze pe alții. Când Maeve, fata rebelă a liceului, află toate lucrurile astea, îi propune să se apuce să dea sfaturi (contra-cost) altor tineri cu probleme în relații. Nu te aștepta la glumițe sexuale cu plăcinte, ci la o abordare onestă a unor probleme care ne-au măcinat (sau ne macină în continuare) Serialul se bucură de mare succes, iar ca bonus ai ocazia să o revezi pe geniala Gillian Anderson în rolul mamei.

6. We Are Lady Parts

Serialul, care face unele referințe la celebrul „Josie and the Pussycats,” spune povestea unui trupe feminine care poartă chiar numele Lady Parts. Formată din tinere musulmane, trupa se confruntă cu așteptările unei comunități tradiționale, însă le depășesc cu brio din dorința de a deveni una dintre cele mai cunoscute formații rock feminine. Serialul are un ratind de 84 pe Metacritic și 100% pe Rotten Tomatoes, ceea ce ar trebui să fie mai mult decât suficient ca să te determine să îl vizionezi.

5. Back

Un serial britanic surprinzător de amuzant despre dinamica neobișnuită și ciudată dintr-o familie disfuncțională, în care rolurile principale sunt interpretate de David Mitchell și Robert Webb. Cu un rating de 85 pe Metacritic, show-ul spune povestea unui Stephen, care este pe punctul de a moșteni un bar de la tatăl lui care a decedat. Însă lucrurile se complică atunci când apare fratele său vitreg de care nu mai auzise nimeni de ani buni.

4. I Hate Suzie

Serialul I Hate Suzie s-a lansat în august 2020 și are un rating de 85 pe Metacritic. Suzie Pickles, interpretată de Billie Piper, este o celebritate feminină a cărei viață se schimbă dramatic atunci când mai multe imagini în ipostaze compromițătoare din telefonul ei sunt făcute publice. S-a anunțat deja și sezonul 2, spre bucuria fanilor.

3. Back To Life

Serialul prezintă povestea lui Miri Matteson (Daisy Haggard) care, după aproape 20 de ani de închisoare, încearcă să se acomodeze cu noua ei viață și să depășească problemele care i se ivesc în cale. Show-ul are un rating de 87, iar criticii au lăudat serialul pentru modul pozitiv în care prezintă problemele din viața lui Miri. Serialul are numai 6 episoade, însă în curând va apărea și sezonul 2.

2. Better Things

Serialul creat de Louis C.K. și Pamela Adlon (care interpretează și rolul principal) se îndreaptă spre al cincilea sezon și se laudă cu un rating de 90 pe Metacritic. Serialul surprinde povestea impresionantă de viață a lui Sam Fox care este actriță și își crește singură cele trei fete, Max, Frankie și Duke. În timp ce se preocupă de creșterea lor, ea încearcă să își clădească și o carieră la Hollywood. Este amuzant, cu un scenariu excelent, o distribuție perfectă – mai ai nevoie de alte motive pentru a te convinge să îl urmărești?

1. PEN15

Perioada adolescenței vine cu greutățile ei, iar asta ne arată Maya Erskine și Anna Konkle, cele două protagoniste ale serialului PEN15 și pe care le vedem cum joacă rolul unor tinere de 13 ani, înconjurate de alți adolescenți de vârsta lor. Ce este de remarcat este că astfel de seriale cu adolescenți nu își vor pierde niciodată farmecul, iar PEN15 a fost lăudat încă de la debutul său, având un rating imbatabil de 93 pe Metacritic. Din cauza pandemiei, încă nu a fost lansat sezonul 2, însă sperăm ca așteptarea să nu fie una de lungă durată.

Foto: PR