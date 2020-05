Cele mai bune filme dramă pe care le poți vedea acum online

Chiar dacă, pentru multe dintre noi, filmele ușoare și draguțe sunt antidotul perfect în această perioadă, filmele dramă pot fi și ele la fel de plăcute. Dramele mai au uneori și accente de comedie și de romantism, dar în același timp te pot emoționa profund.

Aceste drame conțin cele mai bune elemente: o poveste convingătoare, personaje interesante, o intrigă bună și multe șanse de a-ți oferi emoții. Așadar, aceste filme te vor ține în priză. În plus, marea majoritate sunt niște adevărate clasice, așa că poți să începi să le bifezi de pe listă.

Donnie Brasco (1997)

Donnie Brasco este un film american de crimă, regizat de Mike Newell în 1997, cu Al Pacino și Johnny Depp în rolurile principale. Actiunea este bazată pe povestea lui Joseph D. Pistone, un agent FBI sub acoperire, care s-a infiltrat în afacerile familiei Bonanno din New York, pe perioada anilor 1970, sub numele de Donnie Brasco.

Dallas Buyers Club (2013)

Matthew McConaughey a câștigat în 2014 Oscarul pentru cel mai bun actor, interpretand în filmul Dallas Buyers Club (regizat de Jean-Marc Vallée) rolul lui Ron Woodroof, un electrician din Dallas, care a pus la punct în 1985 un sistem prin care ajuta pacienții bolnavi de SIDA să-și obțină medicația, după ce erau diagnosticați cu HIV.

The Great Gatsby (2013)

The Great Gatsby este adaptarea cinematografică a romanului de dragoste a lui F. Scott Fitzgerald, în care scriitorul Nick Carraway se lasă vrăjit de viața extravagantă a vecinului său, Jay Gatsby, și descoperă adevăratul motiv pentru care acesta organiza cele mai legendare petreceri din Long Island.

V for Vendetta (2005)

Acțiunea se petrece în jurul unei tinere pe nume Evey, care a fost salvată dintr-o situație de viață și de moarte de către un bărbat mascat cunoscut doar ca „V”, carismatic și foarte bine antrenat. Într-un peisaj al Marii Britanii condusă de tiranie, acest „V” plănuiește să doboare sistemul.

The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Drama The Curious Case of Benjamin Button este povestea unui om care s-a născut cu caracteristicile fizice și aspectul unui bărbat de 80 de ani. Pe măsură ce trec anii, acesta devine din ce în ce mai tânăr și condiția sa îl face să fie privit cu suspiciune de ceilalți.

Elizabeth (1998)

Elizabeth este un film englezesc biografic scris de către Michael Hirst și regizat de către Shekhar Kapur. Acesta prezintă viața Reginei britanice Elizabeth și ascensiunea sa la putere. În această peliculă superbă din punct de vedere vizual, Cate Blanchett joacă în rolul Reginei, care preia tronul după ce sora sa Mary moare.

Body of Lies (2008)

Body of Lies este povestea unui agent CIA plecat în misiune în Iordania pentru a ajuta la capturarea conducătorului unui grup terorist foarte puternic. Agentul Roger Ferris este împins să ia niște decizii care pot crea confuzii între șeful său din America și Servicile de Inteligență din Iordania.

Focus (2015)

Nicky Spurgeon, un escroc veteran o ia pe Jess sub aripa sa, ca să o învețe toate trucurile sale. Aceștia ajung să fie și implicați romantic, dar în momentul în care Jess devine prea apropiată, Nicky decide să oprească relația. Trei ani mai târziu, aceștia se reîntâlnesc iar Jess îl pune pe Nicky într-o postură incomodă.

Crazy Stupid Love (2011)

După o căsnicie de peste 20 de ani, Cal află că soția sa, Emily, are o aventură cu un alt bărbat și că își dorește să divorțeze. Ajuns la vârsta mijlocie și în pragul divorțului, viața lui se schimbă dramatic. În speranța că îți va recupera viața, și cu ajutorul unui nou prieten, Jacob, acesta învață cum să aibă succes pe plan amoros.

The Wolf of Wall Street (2013)

Bazat pe adevăratele evenimente din viața lui Jordan Belfort, această peliculă prezintă cariera sa de broker, de la ascensiunea sa de pe Wall Street și stilul de viață excentric până la decăderea care implică crimă, corupție și guvernul federal. Acțiunile sale îl aduc pe Belfort la final, pe coperta revistei Forbes sub numele de „Lupul de pe Wall Street”.

Text: Alexandra Dima

Foto: PR

