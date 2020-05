Cele mai bune filme despre familii regale, pe care merită să le vezi oricând ai ocazia

Familiile regale sunt o continuă sursă de inspirație pentru noi și acum avem la dispoziție și mai multe multe mijloace prin care să aflăm detalii despre viața lor, cum ar fi filmele.

De la drame istorice, povești despre iubiri secrete sau clasicele filme despre viața Prințesei Diana, a Ducilor de Sussex sau a Ducilor de Cambridge, vei găsi printre recomandările noastre și câteva care ți se vor potrivi.

1. Diana: In Her Own Words (2017)

Cu siguranță nu mai este nevoie să îți spunem cât de controversată, dar și plină de greutăți a fost viața Prințesei Diana, despre care încă mai sunt lucruri neștiute. Filmul Diana: In her Own Words detaliază relațiile complexe ale Prințesei Diana cu cei apropiați, dar și căsătoria cu Prințul Charles. Pe lângă anumite înregistrări cu Prințesa Diana și Peter Settelen, cel care îi dădea lecții de canto la Palatul Kensington, vei putea observa personalitatea încântătoare, șarmul, dar și umorul celei care a fost numită „Regina din inimile oamenilor.”

2. Marie Antoinette (2006)

Povestea Sofiei Coppola despre tânăra regină Marie Antoinette te va impresiona cu siguranță. Filmul relatează viața fascinantă a Mariei Antoaneta la opulenta și excentrica Curte de la Versailles. Descoperim în film maturizarea Mariei, de la o mireasă adolescentă la o tânără femeie și regină a Franței.

3. The King (2019)

În filmul The King, Timothée Chalamet îl interpretează pe Hal, un prinț moștenitor al tronului englez. După ce tatăl său moare, acesta este încoronat Regele Henric al V-lea. Hal este pus în fața unei poziții noi, necunoscute, mai cu seamă că în acea perioadă, Anglia se confrunta și cu Războiul de 100 de ani cu Franța.

4. Grace Kelly: The American Princess (1987)

Grace Kelly este considerată și astăzi una dintre cele mai frumoase femei ale secolului XX, aspect care nu ar trebui să ne mire, având în vedere rafinamentul și eleganța pe care le avea. În Grace Kelly: The American Princess vei avea ocazia să vezi întreg parcursul faimoasei actrițe devenită prințesă.

5. Cinderella (2015)

Cinderella este una dintre poveștile clasice care va rămâne întotdeauna în inimile oamenilor. După moartea tatălui ei, tânăra Ella, interpretată de actrița Lily James, are tot mai des neînțelegeri cu mama ei vitregă, jucată de celebra Cate Blanchett. Cu toate acestea, viața ei se schimbă complet după ce are parte de o întâlnire cu un străin.

6. The Girl King (2015)

The Girl King surprinde povestea Kristinei, care la vârsta de 6 ani, ea ajunge prima Regină nativă a Suediei. Ea este inteligentă, foarte bine educată, iar cei mai mulți dintre apropiați se întreabă când anume se va căsători și va urma un parcurs așa-zis firesc, iar astfel apar întrebări în privința sexualității ei.

7. Fergie: The Downfall of a Duchess (1997)

Sarah Ferguson, cunoscută și ca Fergie, a avut o viață extrem de controversată. Și spunem asta deoarece înainte de a se despărți de Prințul Andrew, a fost surprinsă sărutându-se cu John Bryan, care a fost consilierul financiar al lor. În Fergie: The Downfall of a Duchess vei fi martora poveștii unei femei care a avut absolut totul și care pierde ce a construit în urma unui scandal uriaș.

8. Harry and Meghan: A Modern Royal Romance (2018)

Dacă tot mai ești nostalgică și te gândești că Prințul Harry și Meghan Markle încă mai fac parte din familia regală britanică, ei bine, atunci ar trebui să te uiți la Harry and Meghan: A Modern Royal Romance. Vei putea urmări întreaga lor poveste de dragoste, dar și imagini de la spectaculoasa nuntă care a ținut prima pagină a ziarelor săptămâni bune.

9. Kate: The Making of a Modern Queen (2018)

Dacă te întrebai care anume a fost parcursul lui Kate Middleton, de la o fată obișnuită, la Ducesa de Cambridge, atunci ar trebui să urmărești Kate: The Making of a Modern Queen. Acest film aduce în prim-plan viața ei și schimbările prin care a trecut până să ajungă astăzi una dintre cele mai apreciate membre din familia regală britanică.

10. Elizabeth at 90: a family tribute (2016)

În anul 2016, Regina Elisabeta a II-a a împlinit minunata vârstă de 90 de ani și acest moment a fost marcat printr-un film care conține o serie de imagini și înregistrări din arhiva personală a Majestății Sale, filmate de Ducele de Edinburgh și Regina însăși. O mare parte dintre ele nu au mai fost fost făcute publice până atunci, așa că a reprezentat o ocazie excelentă de a vedea viața unei femei care este admirată de un număr atât de mare de oameni.

11. The Kings Speech (2010)

Filmul The King’s Speech surprinde povestea Regelui George VI al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a terapeutului său, care îl ajută să își rezolve problemele de vorbire ce stau în calea conducerii sale. În plus, filmul este fascinant și poți vedea de ce Colin Firth a câștigat un Oscar pentru Cel mai bun actor.

