Cele mai bune filme de Crăciun pe care să le urmărești alături de familie

Dacă încă nu ți-ai făcut planuri pentru sărbătorile de iarnă, filmele sunt un mod excelent de a te relaxa alături de cei dragi.

Fie că alegi să te uiți la o comedie, dramă sau poate chiar un film de groază, filmele de Crăciun au în spate povești cu adevărat captivante și emoționante. Cu siguranță vei găsi în lista pe care ți-am pregăti-o cel puțin un film pe care merită să îl vizionezi.

Iată care sunt cele mai bune filme de Crăciun pe care merită să le urmărești alături de familie:

1. Santa Claus Is Coming to Town (1970)

Santa Claus Is Coming to Town este unul dintre filmele clasice pe care să le urmărești în această perioadă. Filmul surprinde povestea unui băiețel care ajunge să fie lăsat în fața casei familiei Kringle. Odată ce el crește, are dorința de a le da cadouri tuturor copiilor din Sombertown.

2. Home Alone (1990)

În mod cert, filmul Home Alone este unul dintre cele mai apreciate filme din toate timpurile. Și cum probabil l-ai văzut până acum, Crăciunul este ocazia perfectă de a-l viziona din nou. Filmul Home Alone surprinde aventurile lui Kevin și ale familiei sale, care de fiecare dată el are parte de câte o experiență inedită, iar cu adevărat spectaculoasă a fost cea când el s-a pierdut în New York.

3. Jack Frost (1998)

Dacă îți plac filmele de dramă, atunci în mod cert vei aprecia și filmul Jack Frost. Acesta spune povestea unui băiețel, al căui tată moare într-un accident de mașină. El este puternic afectat de pierderea lui, iar astfel tatăl lui reînvie sub forma unui om de zăpadă.

4. Elf (2003)

Dacă ești adepta comediilor, atunci îți va plăcea și filmul Elf. El surprinde povestea lui Buddy, un copil care ajunge dintr-o întâmplare la Polul Nord. După ce are parte de o experiență inedită la Polul Nord, pornește într-o misiune extrem de importantă, și anume aceea de a-și găsi adevăratul tată în New York.

5. The Santa Clause (1994)

Filmul The Santa Clause spune povestea unui Moș Crăciun care are parte de un accident nefericit, și anume el cade de pe acoperiș din cauza lui Charlie. Astfel că, Charlie are misiunea de a se transforma în Moș Crăciun și de a pleca la Polul Nord alături de fiul său, unde întâlnesc un spiriduș. Acesta îi spune că el trebuie să facă tot ceea făcea Moș Crăciun.

6. White Christmas (1954)

Filmul White Christmas surprinde povestea dintre Bob Wallace și Phil David, unele dintre cele mai cunoscute nume din industria dansului. Alături de ei vor veni și două surori, Judy și Betty, care plănuiesc să își petreacă la Vermont Crăciunul.

7. A Christmas Story (1983)

Filmul A Christmas Story ne arată un băiețel, pe numele său Ralphie, care încearcă să își convingă părinții să îi facă de Crăciun cadou o armă Red Ryder BB. Părinții lui nu sunt de acord, așa că Ralphie decide să meargă chiar el la un magazin pentru a avea cadoul pe care și-l dorește.

7. Jingle All the Way (1996)

Dacă ești o fană a lui Arnold Schwarzenegger, atunci filmul Jingle All the Way este ideal pentru tine. Filmul îl surprinde pe Howard care încearcă să facă tot posibilul pentru a-i da copilului său cadoul pe care și-l dorește. În această misiune, el are parte de mai multe obstacole, însă el își urmărește obiectivul, și anume de a-i oferi celui mic cadoul dorit.

8. The Nutcracker and the Four Realms (2018)

Filmul The Nutcracker and the Four Realms o surprinde pe Clara, care ajunge într-o lume cu adevărat fantastică și magică, alături de mai mulți soldați. Însă, Clara își dorește altceva, și anume să găsească o cheie pentru a deschide un cufăr primit de la mama ei.

9. The Muppet Christmas Carol (1992)

Filmul The Muppet Christmas Carol este o adaptare a clasicului A Christmas Carol. Filmul îi surprinde pe Kermit, Miss Piggy, Gonzo și Fozzie și aventurile de care ei au parte cu ocazia Crăciunului.

10. The Snowman (1982)

The Snowman este un film de animație cu adevărat emoționant, care îl surprinde pe un băiat care face un om de zăpadă. Însă, nu acesta este detaliul care face filmul interesant, ci mai degrabă faptul că omul de zăpadă prinde viață.

