Cele mai așteptate filme ale toamnei 2021, pe care nu trebuie să te ratezi

Drame cu potențial de Oscar, ecranizări mult-așteptate, pelicule cu acțiune explozivă, animații, filme SF sau horror – cu siguranță vei găsi ceva pe placul tău!

Eternals

Distribuția filmului conține nume de top precum Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani și Salma Hayek. Fanii benzilor desenate așteaptă cu nerăbdare pelicula Marvel care are în centru mai multe ființe asemănătoare zeilor – The Eternals – care sunt implicate de milenii într-un conflict cu mult mai puțin evoluații The Deviants, dar și cu cei care i-au creat, the Celestials. The Eternals sunt nemuritori și au puteri imense, ciudate și uneori monstruoase și periculoase.

Premiera: 5 noiembrie

No Time to Die

Daniel Craig revine pentru a cincea și ultima dată în rolul celebrului agent James Bond și trebuie să recunoaștem că s-a lăsat ceva timp așteptat. Regizat de Cary Fukunaga, filmul trebuia lansat la începutul lui 2020, dar din cauza pandemiei data lansării a fost decalată întâi pentru aprilie 2021, iar ulterior pentru octombrie 2021. Rolul negativ este interpretat de Rami Malek, iar din distribuție mai fac parte Léa Seydoux, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Ana de Armas. Cel mai interesant aspect o vizează însă pe actrița Lashana Lynch, pe care ai văzut-o în Captain Marvel, cea care va prelua rolul iconicului agent secret.

Premiera: 8 octombrie 2021

Dune

Noua adaptare a celebrului roman SF al lui Frank Herbert are o distribuție de excepție: Timothée Chalamet (în rolul principal), Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Josh Brolin, Dave Bautista, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Javier Bardem și Charlotte Rampling. Filmul este regizat de Denis Villeneuve, lăudat pentru anterioarele sale pelicule SF, Arrival și Blade Runner 2049.

Premiera: 15 octombrie

Top Gun: Maverick

Tom Cruise a scris istorie cu filmul din 1986 și a devenit astfel unul dintre cele mai apreciate staruri de la Hollywood. Continuarea aventurilor îl readuce ca protogonist, alături de el fiind Val Kilmer, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm și Ed Harris. Căpitanul Pete „Maverick” Mitchell (Cruise) este acum cel mai apreciat instructor de zbor, experiența sa ca pilot dându-i ocazia de a-l lua ca protejat pe fiul lui Goose, colegul lui care a decedat la datorie în primul film.

Premiera: 19 noiembrie

Last Night in Soho

Anya Taylor-Joy, starul din serialul Queen’s Gambit, interpretează rolul principal din acest film regizat de Edgar Wright. Ea este Sandy, o tânără pasionată de modă, care reușește să călătorească în trecut, în Londra anilor 1960, unde își va întâlni idolul, o cântăreață șarmantă. Ea va descoperi rapid că lucrurile nu sunt așa cum par la prima vedere, iar ceea ce părea o aventură amuzantă va lua o turnură neașteptată, horror.

Premiera: 22 octombrie

Ghostbusters: Afterlife

Paul Rudd, Carrie Coons, Finn Wolfhard și Mckenna Grace sunt protagoniștii celui mai recent film din franciza Ghostbusters, iar lor li se adaugă și starurile din filmul original: Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson, Sigourney Weaver și Annie Potts. Filmul spune povestea unei mame și a celor doi copii ai săi care se mută într-un orășel liniștit, dar la scurt timp află că au o strânsă legătură cu echipa originală Ghostbusters și încearcă să înțeleagă moștenirea lăsată în urmă de bunicul familiei.

Premiera: 12 noiembrie

Venom: Let There Be Carnage

Tom Hardy revine în rolul lui Eddie Brock, un jurnalist care este luat ostatic de un simbiot extraterestru, care îi oferă abilități supraomenești. Rolul negativ este interpretat de Woody Harrelson care îl va juca pe Carnage, un criminal în serie nebun care are și el un simbiot extraterestru.

Premiera: 15 octombrie

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung, Meng’er Zhang și Michelle Yeoh interpretează rolurile principale din acest film Marvel, prima peliculă cu supereroi care are o distribuție de origine asiatică. Shang-Chi este numele personajului principal care se implică într-o misterioasă organizație cunoscută cu numele de Ten Rings și se vede obligat să-și înfrunte trecutul pe care a decis să îl ignore atunci când a hotărât să ducă o viață normală în San Francisco.

Premiera: 3 septembrie

House of Gucci

Filmul, regizat de Ridley Scott, spune povestea asasinării lui Maurizio Gucci, pusă la cale de fosta sa soție, Patrizia Reggiani. În rolurile principale se regăsesc Adam Driver și Lady Gaga, dar alături de ei apar multe alte vedete consacrate ale Hollywood-ului, precum Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek, Jared Leto, dar și românca Mădălina Ghenea.

Premiera 26 noiembrie

Hotel Transylvania: Transformania

Cu siguranță și tu ai așteptat, la fel ca noi, ultimul film din seria animată de mare succes Hotel Transylvania. Gașca lui Dracula se întoarce, așa cum nu ai mai văzut-o până acum, însă momentele amuzante și aventurile palpitante nu vor lipsi. Un film pentru cei mici, de care chiar și adulții vor fi încântați.

Premiera: 22 octombrie

The Addams Family 2

În această continuare a animației din 2019, Morticia și Gomez sunt deranjați de faptul că Wednesday și Pugsley cresc și nu mai vor să petreacă timp cu restul familiei. Pentru a-și reclădi legăturile de familie, decid să plece toți cu camperul lor bântuit într-o vacanță. Aventura prin America îi aduce în tot felul de situații hilare, cu personaje stranii. Chloë Grace Moretz, Charlize Theron, Oscar Isaac, Bill Hader, Nick Kroll sunt actorii care și-au împrumutat vocile personajelor din această simpatică animație.

Premiera: 8 octombrie

Foto: PR

