Cele mai apreciate filme nominalizate vreodată la Oscar care nu au reușit să câștige premiul cel mare

Uneori, filmele care au reușit să obțină cel puțin un premiu Oscar nu sunt și cele care au fost cele mai populare sau apreciate în anul respectiv de către fani sau chiar critici.

Trebuie să recunoaștem că s-a întâmplat de multe ori acest lucru și este de la sine înțeles să ne întrebăm de ce. Ei bine, motivele pot fi multe, însă de cele mai multe ori pelicula care câștigă premiul pentru cel mai bun film poate fi una de care până atunci nici să nu fi auzit sau chiar pe care să nu o fi apreciat deloc.

Așadar, iată 15 dintre cele mai apreciate filme nominalizate la categoria cel mai bun film la Oscar, dar care nu au reușit să câștige:

1. To Kill a Mockingbird

Filmul To Kill a Mockingbird regizat de către Robert Mulligan spune povestea unui avocat destul de cunoscut din Alabama, Atticus Finch, care încearcă să apere un bărbat de culoare acuzat de viol. Filmul a reușit să treacă testul timpului, dar chiar și așa, el nu a câștigat premiul pentru cel mai bun film. În 1963, acest premiu a mers către Lawrence of Arabia.

2. The Graduate

The Graduate este unul dintre filmele iconice din cinematografie. Fie că vorbim de interpretarea excepțională a actorilor, printre care Anne Bancroft, Dustin Hoffman sau Katharine Ross, acesta a devenit rapid un film apreciat. Cu toate astea, In the Heat of the Night a câștigat în 1968 premiul Oscar pentru cel mai bun film.

3. All the President’s Men

În 1977, Rocky a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film. Dar, cu toate acestea, All the President’s Men este un film extrem de fascinant care abordează scandalul Watergate, care a dus și la demisia președintelui Richard Nixon și care ar fi meritat să câștige acest premiu.

4. Apocalypse Now

Filmul Apocalypse Now a primit șase nominalizări la Oscar în anul 1980, dar cu toate astea, nu a reușit să câștige. Filmul spune povestea Războiului din Vietnam. În acel an, premiul a fost câștigat de către Kramer vs. Kramer.

5. Raging Bull

Regizorul filmului Raging Bull este Martin Scorsese și ne prezintă povestea jucătorului de box Jake LaMotta, interpretat de celebrul actor Robert De Niro. În ciuda faptului că a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film, în 1981 premiul a fost câștigat de Ordinary People.

6. E.T.

Filmul E.T a primit în 1983 patru premii Oscar, dar nu și pentru cel mai bun film. Atunci, acest premiu a fost câștigat de către filmul Gandhi.

7. Moonstruck

Moonstruck este una dintre cele mai bune comedii romantice din toate timpurile, iar rolurile principale sunt interpretate de către cunoscuții Cher și Nicolas Cage. Însă, în ciuda acestui lucru, în 1988 Oscar-ul pentru cel mai bun film a fost câștigat de către The Last Emperor.

8. Goodfellas

Un alt film cu adevărat bun produs de către Martin Scorsese este și Goodfellas. Este considerat unul dintre cele mai bune filme despre mafie, însă nu a obținut un Oscar pentru cel mai bun film, premiul fiind câștigat de către Dances With Wolves.

9. Pulp Fiction

Pulp Fiction este unul dintre cele mai de succes și apreciate filme, chiar și în ziua de astăzi. În ciuda acestui fapt, în 1995, premiul Oscar pentru cel mai bun film a mers către Forrest Gump.

10. Fargo

Fargo este un film de succes realizat de către Joel și Ethan Coen. Filmul a constituit și o sursă de inspirație pentru un serial cu același nume, care a fost și el apreciat de către public. Cu toate că filmul a primit două premii Oscar, The English Patient a fost cel care a câștigat premiul pentru cel mai bun film.

11. Saving Private Ryan

Saving Private Ryan este considerat drept unul dintre cele mai bune filme despre cel de-al Doilea Război Mondial. Și chiar și așa, nu a reușit să obțină premiul Oscar pentru cel mai bun film în 1999, iar premiul a mers către Shakespeare in Love.

12. Brokeback Mountain

Cu toate că Brokeback Mountain spune povestea de dragoste secretă dintre doi bărbați, filmul nu a reușit să obțină un Oscar pentru cel mai bun film. În 2006, acest premiu a fost câștigat de către Crash, o dramă destul de cutremurătoare despre rasism.

13. There Will Be Blood

Atât No Country for Old Men, cât și There Will Be Blood sunt filme extrem de bune și interesante, iar pe lângă asta, putem spune că cel din urmă este cel mai bun film al lui Paul Thomas Anderson. Chiar și așa, în 2008, Oscar-ul pentru cel mai bun film a mers către No Country for Old Men.

14. The Tree of Life

The Tree of Life urmărește povestea unui băiat, Jack, din Midwest, care încearcă să depășească tensiunile care se află între părinții săi. În ciuda poveștii emoționante, în 2012 The Artist a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film.

15. Call Me by Your Name

Cu toate că filmul Call Me by Your Name a fost extrem de apreciat datorită poveștii de dragoste dintre Elio și asistentul tatălui său, Oliver, filmul nu a reușit să obțină premiul Oscar pentru cel mai bun film. În 2018, marele premiu a mers către The Shape of Water.

