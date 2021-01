Cele mai amuzante meme-uri de la ceremonia de învestire a lui Joe Biden, care îți vor face ziua mai bună

Ceremonia de învestire în funcția de președinte al Statelor Unite a lui Joe Biden a fost subiectul acestei săptămâni și toată lumea a vorbit despre asta.

Joe Biden a devenit al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, iar Kamala Harris prima vicepreședintă SUA și prima persoană de origine afro-americană și cu descendență asiatică care ocupă această funcție. Pe lângă toate aceste motive de bucurie, mai multe persoane prezente la ceremonie au devenit în scurtă vreme subiectul meme-urilor de pe rețelele de socializare.

Bernie Sanders

Primul pe listă este Barnie Sanders, senatorul din Vermont în vârstă de 79 de ani, care a putut fi văzut la depunerea jurământului lui Biden în calitate de președinte. Mănușile sale, realizate din pulovere reciclate, au stârnit amuzamentul.

Bernie Sanders, first of his name, Wearer of Mittens, Sitter of Chairs pic.twitter.com/1j6p8mrdlr — Matthew Mucha (@mattymooch) January 20, 2021

This couldve been an email' pic.twitter.com/kn68z6eDhY — Ashley K. (@AshleyKSmalls) January 20, 2021

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de PopCulture (@popculture)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Guardian and Observer Fashion (@guardianfashion)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Diet Prada ™ (@diet_prada)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Fat tony (@dj_fattony_)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de ✨ || (@lovelylopezx)

Michelle Obama

În 2017, când Michelle și Barack Obama au plecat de la Casa Albă, iar Donald Trump a preluat președinția SUA, Michelle nu și-a ascuns supărarea. Așa că, internauții au găsit momentul ideal de a face o comparație între cum era atunci Michelle și cât de fericită a fost la ceremonia de învestire a lui Joe Biden.

How to say something without saying a word #MichelleObama pic.twitter.com/HmSFf4Epjq — Chellevira ️‍ (@chellevira) January 20, 2021

Michelle Obama with the how is started and how its going'. Stanning the laid hair pic.twitter.com/gHlQMUGRCP — MelanatedEducated&lilBoujee (@educatedbupetty) January 20, 2021

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a avut un concert în cadrul ceremoniei și i-a cucerit pe cei prezenți cu This Is Your Land al lui Woody Guthrie, America the Beautiful și un fragment din Jurământul de loialitate, rostit în spaniolă. Artista a cântat și piesa Let’s Get Loud, de pe albumul ei, iar pe mulți i-a deranjat faptul că a inclus o piesă proprie în cadrul acelui moment.

My cat when JLo broke into Lets get Loud' pic.twitter.com/HemrhcnFGU — Sarah Kaplan (@sarahkaplan48) January 20, 2021

If JLo could sneak Lets get loud' into her inaugural performance Im just really confused as to why we didnt get I wanna take a ride on your disco stick' in Gagas National Anthem?? pic.twitter.com/dUTu9byevg — reid (@thereidfeed) January 20, 2021

Me watching JLo sneak in Lets Get Loud' pic.twitter.com/OAIGrWZjJr — Saint Hoax (@SaintHoax) January 20, 2021

I did not think, after Hustlers, that my respect for Jennifer Lopez could get any higher, but the more I process the lets get loud' thing from today, the more I feel that she is actually the most powerful person in America? — Olivia Nuzzi (@Olivianuzzi) January 20, 2021

Să nu uităm că suntem în plină pandemie

Pentru că pandemia nu s-a sfârșit și trebuie să respectăm în continuare măsurile de protecție, ceremonia de învestire a arătat diferit anul acesta față de anii trecuți. Toți cei prezenți au purtat măști, iar un bărbat a igienizat pupitrul după momentul fiecărui artist.

I came for @JoeBiden and @KamalaHarris but I soon found out I was really there for podium sanitizer guy. #InaugurationDay #Inauguration2021 #inaguration — Lia McDonald (@lia_d_mcdonald) January 20, 2021

Lady Gaga

Lady Gaga a cântat imnul Statelor Unite și a impresionat printr-o ținută semnată Schiaparelli. Ea a accesorizat ținuta și cu o broșă în forma unui porumbel al păcii, devenind astfel ținta glumelor.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Betches Media (@betches)

When you gotta sing the national anthem at 4 but announce the hunger games at 5. pic.twitter.com/a4SNsOtYEv — Jemal Polson (@JemalPolson) January 20, 2021

Ladies and gentlemen welcome to the 1st Hunger Games pic.twitter.com/QhBxozb38h — Orenji (@MunchingOrange) January 20, 2021

Happy Hunger Games and may the odds be ever in your favor! pic.twitter.com/jfV90lRdsP — Adrianošević (@adrianosevic) January 20, 2021

Ella Emhoff

Ella Emhoff, fiica vitregă a Kamalei Harris, a atras atenția prin ținuta sa Miu Miu, dar și printr-un gest care nu a putut trece neobservat.

A unique reaction to Mike Pence’s presence by Ella Emhoff @CNN @CNNPolitics pic.twitter.com/VE2WRc6x8W — amanda the good witch (@sloppymenace) January 20, 2021

Im very excited for four years of Ella Emhoff pic.twitter.com/8OnMfahEXx — Ann Limpert (@AnnLimpertDC) January 20, 2021

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro