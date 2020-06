Cei mai bogați copii ai celebrităților, care vor moșteni averi fabuloase

În fiecare zi când deschidem laptopul sau telefonul, fie că vrem sau nu, mai aflăm câte puțin despre viața celebrităților. Putem cu toții să cădem de acord cu faptul că nimeni nu știe cum să se bucure de viață și de bani mai mult decât vedetele noastre preferate de la Hollywood, dar bineînțeles că fiecare se bucură în felul lui de banii munciți. Ce este însă mai secretă și mai discretă este viața copiilor acestor celebrități, copii care moștenesc nivelul de trăi al părinților, dar și presiunea faimei.

Prin urmare, am decis să vă prezentam care sunt unii dintre cei mai bogați copii de celebrități din întreaga lume și desigur și câțiva de viță nobilă ca, de exemplu, cei din familia regală britanică. Atunci când te gândești că acești copii duc viața lui Richie Rich în realitate, trebuie să știi că, pe lângă faptul că au norocul să se nască cu așa părinți faimoși, unii dintre ei și-au croit drumul propriu și și-au creat viața așa cum au vrut ei.

Iată care sunt 15 dintre cei mai faimoși și bogați copii, fie că vorbim despre elita de la Hollywood sau despre familia regală.

Suri Cruise

Atunci când ești fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes, știi ca vei avea parte de confort financiar toată viața. Însă, din păcate, Suri nu prea mai are o relație așa strânsă cu tatăl ei, de când părinții ei au divorțat, însă cu siguranță va avea acces la o parte din averea acestuia de 570 de milioane de dolari. Iar dacă adaugi și averea mamei sale de 25 de milioane de dolari, putem fi siguri că Suri nu va duce lipsă de nimic în ceea ce privește confortul financiar.

North West

Cu siguranță o puteți vedea pe North pe pagina de Instagram a mamei sale, în serialul Keeping Up With The Kardashian, dar și la marile evenimente. Fiica lui Kim Kardashian și a lui Kanye West cu siguranță știe cum să-și facă apariția, la cei doar 6 ani ai ei, North este deja un fashion icon și a cântat la prezentarea de modă a tatălui său din Paris. În 2020, Kanye West are o avere estimată la 3,2 miliarde de dolari și Kim are și ea la rândul ei o avere de 350 de milioane de dolari.

Maximilian și Emme Muniz

Copiii lui Jennifer Lopez au după ce să se inspire, mama lor fiind cântăreață, actriță, dansatoare, creatoare de modă, producătoare TV, femeie de afaceri și antreprenoare, iar tatăl lor fiind fostul său soț, Marc Anthony. Părinții au împreună o avere de aproximativ jumătate de miliard de dolari, iar la doar 12 ani, Emme urmează să-și publice prima carte și a cântat deja alături de mama sa la spectacolul din pauza Super Bowl.

Blue Ivy Carter

Cu toții îi știm părinții – Beyonce & Jay-Z, iar fiica cea mai mare din familia Knowles-Carter le calcă pe urme atunci când vorbim despre stilul de viață. La doar 8 ani, Blue Ivy are deja o întreagă echipă formată din stiliști personali, chef și gardă personală. De asemenea, cea mică participă deja la licitații de artă, bazându-se pe o avere a părinților estimată la un miliard și jumătate de dolari.

Kingston, Zuma și Apollo Rossdale

Cei trei copii au crescut cu muzica și celebritatea în sânge, alături de părinții lor, Gwen Stefani și Gavin Rossdale, și mai mult ca sigur o duc foarte bine. Averea lui Gwen Stefani este estimată undeva la 150 de milioane de dolari și Rossdale are și el 45 de milioane de dolari. Mai mult, aceștia cresc și alături de Blake Shelton, care este de câțiva ani iubitul lui Stefani, care are și el o avere de 80 de milioane de dolari.

Shiloh, Vivienne, Pax, Maddox, Knox și Zahara Jolie-Pitt

Deși părinții se află în proces pentru divorț și se luptă pentru a ajunge la un acord în ceea ce privește custodia copiilor și împărțirea averii, copiii sunt prioritatea lor. Averea părinților împărțindu-se la 6, aceștia beneficiază de un total de 400 de milioane de dolari din averea raportată a lui Brad & Angelina. De asemenea, fostul cuplu nu s-a ferit niciodată de la a-și răsfăța copiii, plătind 20.000 de dolari pentru petrecerea cu tematică de prințesă a Zaharei.

Valentina Pinault

O are pe actrița Salma Hayek ca mama, însă Valentina are și un tată de succes, aceasta este fiica omului de afaceri francez Franςois-Henri Pinault, președintele conglomeratului de modă Kering, cu o avere estimată de 7 miliarde de dolari. Mai mult, fetița de 12 ani este copia fidelă a mamei sale, iar, cu frumusețea ei și cu așa avere, are toată lumea la picioare.

Lourdes Leon

Când te gândești că fiica cea mai mare a Madonnei are deja 23 de ani și învață la University of Michigan îți dai seama cât de repede trece timpul. Lourdes este foarte modestă și își dorește foarte mult să reușească pe cont propriu, fără să se bazeze pe averea de 850 de milioane de dolari a mamei sale, aceasta alegând să locuiască în campusul facultății, împărțind camera cu o colegă.

Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper Beckham

Poate unii dintre cei mai răsfățați și norocoși copii, Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper au norocul să fie copiii lui David și ai Victoriei Beckham. Chit că este vorba despre cele mai cool vacanțe sau cele mai exclusiviste evenimente, cei 4 copii sunt mereu prezenți, iar cu zile de naștere aniversate prin petreceri de 200.000 de dolari putem fi siguri că se bucură de viață la maxim. Mai mult, aceștia pot sta liniștiți dacă ținem cont de faptul că părinții lor au o avere combinată de 450 de milioane de dolari.

Paris Jackson

Povestea lui Paris este una puțin mai nefericită, aceasta pierzându-și tatăl, celebrul Michael Jackson, când avea numai 11 ani. Aceasta a rămas, alături de cei doi frați, în custodia bunicii sale, cu o proprietate în valoare de 500 de milioane de dolari și o avere proprie de 100 de milioane. De atunci, tânăra a crescut și s-a concentrat pe cariera sa, aceasta find model, actriță și cântăreață. Mai mult, ea vorbește în mod regulat despre importanța sănătății mintale și problemele pe care le-a avut de-a lungul timpului.

Jaden și Willow Smith

Ce este foarte interesant la frații Smith este că au fost pe cont propriu încă de la vârste fragede și nu au profitat de averea familiei. Încă de mici, părinții lor i-au îndemnat să își facă o carieră, iar cei mici și-au croit încet. încet, propriul drum. În ziua de azi, Jaden, în vârstă de 21 de ani, este actor, cântăreț și se ocupă cu acțiuni umanitare, iar sora sa, Willow, 19 ani, este și ea cântăreață și co-host la show-ul mamei sale de pe Facebook, Red Table Talk. Chiar dacă nu ar fi avut succes în carieră, cei doi puteau foarte ușor să se bazeze pe averea de 400 de milioane de dolari a părinților lor.

Zachary și Elijah Furnish-John

Fiind copiii lui Elton John și ai lui David Funrish, cei doi băieți sunt practic aranjați pe viață, cu o avere estimată de 550 de milioane de dolari. Pe lângă asta, aparent cuplul a plătit suma de 2 milioane de dolari ca să transforme un apartament întreg, lipit de reședința lor din L.A, într-o cameră de copii pentru Zachary și Elijah. Acest lucru nici nu mai este de mirare atunci când tatăl tău este Elton John.

Monroe și Moroccan Cannon

Cu niște părinți așa carismatici precum Mariah Carey și Nick Cannon, gemenii în vârstă de 9 ani Monroe și Moroccan au toate șansele să ajungă și ei faimoși prin propriile lor puteri. Însă, până atunci, sunt pe mâini bune, cu niște părinți foarte bogați. Mariah are o avere de aproximativ 320 de milioane de dolari, iar Cannon are și el 30 de milioane de dolari.

Justin, D’Lila, Jessie, Christian și Chance Combs

Atunci când vine vorba despre copiii săi, nu există preț pe care Sean „Diddy” să nu-l plătească ca să-i facă fericiți. Fie că este vorba despre o mașină cu un preț compus din șase cifre sau niște petreceri aniversare absolut impresionante, Diddy le-a făcut pe toate. Dar, bineînțeles, că atunci când ești Diddy, îți permiți aceste „mici” răsfățuri, căci averea ta personală este de 885 de milioane de dolari.

Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis

Nu numai că cei trei copii figurează pe această listă cu averi impresionante, însă aceștia au ceva ce nimeni altul nu are, faptul că sunt de viță nobilă și că, într-o zi, Prințul George va fi urmașul la tronul Marii Britanii, acesta fiind al treilea în linia succesiunii la tron. Sigur că, comparativ cu ceilalți copii de celebrități, averea părinților este estimată doar la 50 de milioane de dolari, însă se spune că averea familiei regale este precum un iceberg, ce este la suprafață poate doar să ne ofere o idee în legătură cu adevărata cifră care reprezintă averea lor.

Text: Alexandra Dima

Foto: Instagram, Profimedia

