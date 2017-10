Cea mai noua provocare The Macallan si El Celler de Can Roca – TIME CAPTURED EXPERIENCE – Un omagiu adus timpului

Conceptul TIME CAPTURED EXPERIENCE a fost folosit pentru lansarea noii editii limitate The Macallan Masters of Photography. Campania a fost creata impreuna cu renumitul fotograf, Steven Klein, care si-a propus sa imortalizeze un moment in care degustand The Macallan, aroma acestuia sa reuseasca sa incetineasca si chiar sa opreasca timpul. The Macallan impreuna cu Steven Klein si fratii Roca s-au reunit intr-o sesiune creativa unde s-au lasat inspirati sa creeze o viziune asupra timpului.

Pentru prima data laolalta: The Macallan Master of Photography si maestrii bucatari Joan, Josep si Jordi Roca. Proiectul TIME CAPTURED EXPERIENCE permite celor de la Macallan sa transmita valorile noii editii Masters of Photography, nu doar prin fotografie ci si dandu-i viata prin arta culinara.

Evenimentul TIME CAPTURED EXPERIENCE ce reuneste ideea de timp, whisky-ul si gastronomia de inalt rafinament a avut loc in data de 16 si 17 octombrie 2017 in celebrul restaurant El Celler de Can Roca din Girona, clasat ca cel mai bun restaurant din lume in anul 2013 si 2015. A fost propusa astfel o experienta prin care The Macallan si renumitii bucatari-sefi aduc un omagiu conceptului de timp, fata de care au aceeasi viziune si pasiune.

„Timpul nu se repeta. Ca si nasterea, timpul este viata si, ca si gustul si viata, nu poate fi prins si pastrat; este gustat si se evapora si, poate, doar poate, intr-o buna zi reapare intr-o scurta amintire.” Josep Roca.

Timpul este un vector important in ambele domenii. Astfel in cautarea perfectiunii, fie in crearea unui whisky extraordinar, fie in crearea unui preparat demn de unul dintre cele mai bune restaurante din lume, timpul este un concept flexibil.

Pentru creatorii The Macallan si fratii Roca, timpul trebuie sa interactioneze in mod liber cu elementele. Timpul este un ingredient-cheie in procesul creativ iar cele doua parti implicate au decis sa ii aduca acest tribut unic.

Astfel a fost conceput proiectul TIME CAPTURED EXPERIENCE – o experienta artistica si captivanta in care El Celler de Can Roca si The Macallan isi prezinta interpretarea avangardista si unica a timpului. Pentru aceasta ocazie cei trei frati Roca au conceput un meniu de inalt rafinament, compus din 12 preparate care au permis invitatilor lor sa „guste” volatilitatea timpului, sa observe si sa savureze trecutul, prezentul si viitorul si sa se bucure de moment, sa-l opreasca si sa-l deguste.

Intregul proiect, de la concept pana la experienta finala, va fi transpus intr-un documentar care va ilustra modul in care The Macallan si fratii Roca reusesc sa transmita relatia lor cu timpul si cum timpul isi lasa amprenta asupra diferitelor ingrediente pe care ei le folosesc, in moduri diferite, pentru a obtine rezultate exceptionale.

Prin proiectul TIME CAPTURED EXPERIENCE, The Macallan si El Celler de Can Roca duc limitele colaborarii lor la un nivel si mai inalt pentru a crea universuri dincolo de obisnuit prin creativitate si inovatie.

THE MACALLAN RARE CASK, UN WHISKY SINGLE MALT CE POATE OPRI TIMPUL IN LOC

Evenimentul TIME CAPTURED EXPERIENCE vine sub umbrela proiectului The Macallan Master of Photography dezvoltat de The Macallan, care a atras colaborarea cu mai multi fotografi faimosi. Astfel cea mai noua editie poarta semnatura lui Steven Klein. Renumitul fotograf si-a propus sa imortalizeze printr-o fotografie in miscare un moment in care degustand The Macallan Rare Cask, gustul si aroma acestuia sa reuseasca sa incetineasca si chiar sa opreasca timpul. In prima faza a campaniei, fratii Roca au fost implicatii in crearea unor cocktailuri, a unor tapas si a unor ingrediente pentru cocktailuri, pastrand atentia asupra trecerii timpului si impactului acestuia asupra vietii oamenilor.

Prin aceasta noua campanie globala, The Macallan continua legatura cu domeniul fotografiei si al gastronomiei fine si afirma faptul ca printr-o degustare de Rare Cask poti simti cum timpul se opreste in loc.

NOTELE DE DEGUSTARE RARE CASK

Aroma: Notele de fructe de padure dulci si aroma de vanilie se dezvaluie primele. Urmeaza arome de fructe uscate. Fiind pastrat in butoaie de stejar, aminteste de salile de dans de altadata. Note de ghimbir caramelizat, dulce si inca proaspat. Arome de felii de portocala ies in evidenta impreuna cu usoare note de fum.

Palatin: Aromele persistente si dulcegi de mirodenii lasa loc unor note subtile de fum. Doar o clipa, de parca nici nu au fost acolo. Ciocolata neagra, coaja de portocala. Arome de rasina de stejar, moale si texturata. Notele de fum de lemn pot fi simtite ulterior.

Finalul Fin, prelung. Arome fine de fructe si note delicate de fum de lemn.