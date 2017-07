Ce trebuie sa faci pentru ca partenerul tau sa se schimbe

Totul depinde si de metoda pe care o abordezi.

Cauta schimbarea in tine

Daca doresti ca partenerul tau sa se schimbe incepe prin a-l accepta. Nimanui nu ii place sa fie criticat, iar persoanele ce nu se simt placute, acceptate si iubite sunt incapabile sa se schimbe. Trebuie sa ii arati iubitului tau ca il apreciezi si esti interesata sa afli de ce in anumite situatii se comporta intr-un anumit fel. Astfel va avea mai multa incredere in tine, dar si in el, si va fi deschis schimbarii.

Vulnerabilitatea si intimitatea merg mana in mana

Un lucru pe care multi nu il inteleg este legatura dintre vulnerabilitati si intimitatea cuplului. Partenerii pot avea intimitate doar atunci cand sunt destul de vulnerabili sa isi dezvaluie sperantele, fricile si visele fara teama ca ar putea fi judecati.

Schimbarea incepe cu tine

Poate iti e mai usor sa vezi lucrurile pe care partenerul tau nu le face bine si ai vrea sa le schimbi. Dar nimic nu poate fi schimbat fara putin efort. Asa ca mai bine ai incepe sa te autoanalizezi si sa observi si la tine lucrurile ce pot fi schimbate pentru binele cuplului. Nu exista parteneri care sa nu se certe, insa diferenta intre cei ce se impaca si cei ce ajung la despartiri este capacitatea de a cantari bine lucrurile si dorinta de a reconstrui un cuplu ce functioneaza.

Iti prezint patru lucruri pe care ar trebui sa le faci cand vrei ca partenerul tau sa se schimbe. Iti garantez ca nu doar iti vor repara relatia dar o vor schimba complet.

1. Fii un partener mai bun

Multi oameni stau cu mainile in san asteptand ca partenerii lor sa se shimbe. Iti spun un secret: schimbarea vine de jos catre suprafata. Mai exact incepe de la persoana care sufera cel mai mult sau se simte cel mai neputincioasa.

2. Formati o echipa

In loc sa iti doresti ca el sa se schimbe, ai putea sa il ajuti si sa lucrati impreuna pentru a gasi o solutie care sa va multumeasca pe amandoi. Daca vei continua sa iti exprimi nemultumirile personale intr-o maniera agresiva, partenerul tau fii sigura ca se va departa si va refuza sa faca vreo schimbare.

3. Fii responsabila

Suntem responsabili pentru modul in care actiunile sau vorbele noastre influenteaza ceea ce simt partenerii nostri. Astfel ca trebuie sa inveti sa iti asumi si sa iti ceri scuze daca ceea ce ai facut nu este tocmai corect. In acest mod partenerul tau va avea mai multa incredere in tine, te va ierta si va trece peste.

4. Plange-te fara a invinovati

Invata sa iti spui nemultumirile insa fara a fi foarte dura. Asta nu inseamna sa ascunzi ceea ce te deranjeaza. Daca o spui intr-o maniera prea critica s-ar putea ca partenerul tau sa o ia ca un atac si nimic bun nu poate iesi din asta.

Fii schimbarea pe care vrei sa o vezi in relatia ta!

Text: Robert Moraru

Foto: Imaxtree