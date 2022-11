Ce să nu discuți cu prietenele despre partenerul tău și de ce

Să nu discuți cu prietenele absolut orice pare o misiune imposibilă. Uneori granița intimității este cât se poate de difuză, dacă nu inexistentă. Chiar dacă se spune că solidaritatea masculină este superioară celei feminine, grupul de prietene a reprezentat de secole o reală plasă de siguranță și formă de suport. Bărbații erau plecați la luptă, la serviciu, ocupați cu afacerile, așa că femeile se bazau una pe alta pentru ajutor în gospodărie, cu copiii, să-și spună reciproc oful. Mai mult, după moartea soțului aveau nevoie de sprijin financiar, iar relația bună cu familia și relațiile menținute cu tact erau absolut esențiale.

Deci pe lângă latura emoțională mai discutăm de una de supraviețuire. În timp situația s-a schimbat. Femeile au devenit independente, câștigă bine, au poziții importante. Bărbații la rândul lor sunt mai deschiși a le oferi sprijin în gospodărie, cu cei mici, își arată latura vulnerabilă și comunicarea sau complicitatea este net superioară erelor la care am făcut anterior referire. Desigur, grupul social, prietenele sunt în continuare extrem de importante, dar oare sunt elemente legate de cuplu despre care e sănătos să păstrăm discreția?

Absolut toate nemulțumirile pe care le ai în cuplu

Te ventilezi la prietene, apoi te întorci acasă și nu iei atitudine. Problemele de cuplu este vital să le discuți cu partenerul și să găsiți împreună căi de a le depăși. Soluțiile nu vin de la prietenele tale, ci de la negocierea în doi, în funcție de ce este dispus sau nu să facă partenerul tău, de ce e ok sau nu pentru el. Mai e un alt aspect. Să te plângi insistent de tot felul de lucruri care de fapt nu sunt atât de importante pentru tine, dar impresia pe care o lași în exterior este de nefericire totală. Iar vorbind numai despre aceste nimicuri, victimizându-te, omiți să mai vezi și aspectele pozitive din cuplu, căci te concentrezi numai pe negativ. Atenție, nu ne referim aici la situațiile grave de abuz fizic și/sau emoțional, la infidelitate.

Toate detaliile sexuale

Parcă nimic nu mai este al vostru. Relația nu este numai în doi, ci în mult mai mulți. Fiecare pas pe care îl faceți este povestit, fiecare plan, vis, depășește cercul cuplului, iar viața sexuală intră în această categorie. Când prietenele știu detalii despre înzestrarea partenerului tău, stilul lui sexual, preferințele, ce este turn off etc. Ca un Fifty Shades of Grey autohton, în care acțiunea de la orizontală este acum proiectată pe ecranul mental al tuturor prietenelor tale. Noțiunea de limite se aplică în mod cert și în acest caz.

Picanterii din trecutul lui

Fie că este vorba despre trecutul amoros, de familie sau experiențe diverse care l-au marcat. El a avut încredere să îți împărtășească ție anumite fragmente dureroase din viața lui. Care poate l-au marcat, de care se simte rușinat sau vinovat. Tu cum te-ai simți ca cineva să îți trădeze încrederea atunci când îi spui un secret? Relația fiind atât de puternică încât nici nu te gândești să adaugi mențiunea confidențialității?

