Ce să faci atunci când nu mai ești atrasă sexual de partener

Cu timpul ieșiti din faza de lună de miere, vă dați jos ochelarii cu lentile roz și atracția voastră sexuală pălește odată cu noutatea relației voastre.

Acest lucru este comun și se întâmplă în grade diferite în fiecare relație, explică Tina B Tessina, psihoterapeut și autor al cărții How to Be Happy Partners: Working it out Together.

Dar doar pentru că nu e un lucru ieșit din comun, nu înseamnă că este ușor să te lupți cu asta. Ce ar trebui să faci atunci când atracția sexuală față de partener scade? Aștepți? Rezolvi problema? Închei relația? Iată ce te sfătuiesc experții.

De ce se întâmplă?

Psihologii spun că scăderea atracției sexuale este un lucru care se întâmplă mai des decât credem. Atracția nu este doar despre felul în care arată o persoană.

În plus, reducerea atracției sexuale poate fi rezultatul așteptărilor și nevoilor neîmplinite. A nu te mai simți atrasă sexual de partener e un răspuns natural.

Alt factor? Faptul că trăiți împreună – mai ales dacă faceți asta pentru prima dată. Momentele romantice nu mai sunt automate, lucrurile de zi cu zi nu mai sunt interesante atunci când devin o rutină.

Mai mult, acest lucru poate avea legătură și cu durata relației. Oamenii evoluează în timp și pot deveni mai puțin atrași de parteneri de-a lungul unei relații.

Ce să faci în legătură cu asta?

Da, este posibil să reaprindeți flacăra inițială. Pentru a face asta trebuie să vă dați seama ce a dus la problema voastră în mod inițial.

Odată ce ați stabilit care e sursa, puteți rezolva problema. Scăderea atracției trebuie înlocuită cu afecțiune, comunicare intimă și umor. E nevoie de doi oameni care să dorească rezolvarea problemei pentru a repara lucrurile.

Încă un punct bun de plecare? Petreceți mai mult timp împreună. În plus, deși poate suna ciudat, programarea actelor sexuale poate să funcționeze pentru a putea pune lucrurile în mișcare din nou.

Vestea bună: specialiștii spun că, dacă nu s-a întâmplat un lucru foarte dureros sau deranjant în relație, partenerii pot lucra împreună pentru a readuce atracția între ei. Amintește-ți că toate relațiile trec prin suișuri și coborâșuri.

