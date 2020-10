Ce nu trebuie să ratezi anul ăsta la Noaptea Albă a Galeriilor

În primul rând, trebuie menționat că ediția cu numărul 14 a Nopții Albe a Galeriilor va avea loc pentru prima dată pe parcursul a trei zile (2-4 octombrie), așa că acum vei avea mai mult timp la dispoziție pentru a mișuna orașul în căutarea celor mai noi expoziții. Asta e cu atât mai oportun cu cât nu ne vom mai putea îmbulzi în fața operelor de artă ca în alți ani. În al doilea rând (pentru cine nu a mai fost niciodată la NAG), programul e stufos și complex, așa că trebuie să dedici ceva timp pentru a depista locurile unde vrei musai să ajungi. Așa că aruncă un ochi pe harta evenimentelor, iar noi ți-am pregătit o listă cu câteva expoziții pe care nu ar trebui să le ratezi.

Outside Histories #2 (Rezidența BRD Scena9)

Sorina Vazelina, una dintre cele mai mișto ilustratoare de la noi, va interveni asupra zidurilor clădirii monument care de câțiva ani este sediul Rezidența Scena9. La ce să ne aștepăm? „Sorina ia personaje schițate din viața de zi cu zi, desene din copilăria ilustrației românești, referințe rostogolite prin sertare prăfuite și le amestecă până obține o pastă consistentă. Amalgamul astfel sintetizat este apoi aplicat, cu ajutorul meșterului Grigore, pe suprafețele avariate ale cadrelor aztece, pentru a închega o istorie mică, năclăită, de hazard lipită.” Tot în cadrul acestui proiect creat special pentru Noaptea Albă a Galeriilor vei putea vedea și intervenția Ninei Jovanović, o artistă emergentă de numai șapte ani.

SADDO – Fanboy (Mobius)

Autor al unor ilustrații și picturi murale extrem de recognoscibile, Saddo nu mai are nevoie de nicio prezentare. Pe 2 octombrie are loc la Mobius (strada Dumbrava Roșie nr. 18) vernisajul celei mai recente expoziții personale, intitulată Fanboy și care își trage inspirația din artiștii hip-hop care l-au influențat. Vei putea vedea desene, pânze de mari dimensiuni, tapiserii și sculpturi expuse pentru prima dată.

Diploma (Combinatul Fondului Plastic)

Cu ocazia Nopții Albe a Galeriilor debutează și Diploma (2-11 octombrie), festival care prezintă unele dintre cele mai bune lucrări semnate de proaspeți absolvenți ai facultăților vocaționale din România: arhitectură, design, modă, pictură, film etc. Acestea vor putea fi văzute în spațiile UNAGaleria și SENAT din cadrul Combinatului Fondului Plastic, dar și la Qreator by IQOS, care va găzdui The Future of Fashion, o expoziție care își propune să prezinte cei mai promițători designeri de fashion emergenți.

Anca Bucur – Dimensions of Growth (Goodbuy Gallery)

A patra expoziție prezentată de tânăra galerie Goodbuy Gallery (strada General Berthelot nr. 94) se numește Dimensions of Growth și îi aparține artistei Anca Bucur, care prezintă o serie de instalații și sculpturi despre „figurările eratice și mutabile ale naturii.”

Chrystèle Nicot & Antoine Alesandrini – În gura lumii / Rumeurs de sociétés (Anca Poterașu Gallery)

Chrystèle Nicot și Antoine Alesandrini sunt un cuplu de artiști din Paris a căror practică cross-media îmbină filmul, instalația și sculptura și care prezintă la Anca Poterașu Gallery o expoziție care vorbește despre supraviețuirea în contextului unui cataclism global.

Almost Free (Eforie 8PT)

Expoziția Almost Free aduce în dialog o serie de artiști tineri, alfabetizați digital din primii ani ai vieții lor, cu câțiva dintre promotorii cinema-ului experimental din România, printre care și Călin Man, liderul kinema ikon, un grup care activează deja de 50 de ani. Spațiul alternativ unde se va întâmpla asta se găsește pe strada Eforie, la numărul 8.

Sașa Lazăr – A Longer Exposure (A5 Studio Space)

„Titlul acestei expoziții compuse din trei piese este o referință la efectul fotografic pe care îl obții dacă expunerea e lungă. Astfel, expoziția este o analogie vizuală a ceea ce face mintea mea dacă stau prea mult pe un subiect sau pe o idee pe care vreau s-o desenez: experimentez contopirea ei cu ceva mai fluid, o schimbare sau o pierdere cu totul a sensului inițial spune Sașa Lazăr, artistul invitat anul acesta să realizeze identitatea vizuală a Nopții Albe a Galeriilor. Expoziția A Longer Exposure va putea fi vizitată până la sfârșitul lui octombrie la A5 Studio Space (str. Piața Amzei, nr. 5)

