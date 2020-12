Ce ne transmit oamenii de știință: elemente faciale care fac o femeie irezistibilă!

Când te gândești la o femeie irezistibilă îți imaginezi pe cineva care arată fizic perfect, este îmbrăcată impecabil și cu accesoriile potrivite. Desigur, toate acestea contează și au impactul lor, însă nu la ele se rezumă tot. Atitudinea este pe primul loc în topul atractivității, iar dacă mai adăugăm inteligența, arta conversației, limbajul nonverbal deja discutăm de un panou mai complex. Iar în ceea ce privește limbajul trupului și în special mimica, oamenii de știință au adunat câteva informații care cu siguranță îți vor fi de ajutor.

Zâmbetul

Studiile arată cât se poate de clar că bărbații sunt atrași de femeile care zâmbesc. Sunt pozitive, relaxează prin însăși atitudinea lor, deci compania le este căutată. În plus, o femeie zâmbitoare este mai ușor de abordat și detensionează bărbatul care și-ar dori să intre în vorbă cu ea, dar se teme de un refuz sau de atitudine neprietenoasă.

Machiajul discret

Pasionatele de machiaj sau personalitățile mai excentrice vor fi nemulțumite. Dar nu doar bărbații, ci și femeile consideră mai atrăgătoare o față care are un machiaj discret, elegant ce scoate în evidență trăsăturile faciale. Machiajele extrem de elaborate sau țipătoare sunt privite ca o mască, o zonă tampon ce împiedică dezvăluirea persoanei așa cum este ea.

Buzele roșii

Vei spune că asta intră direct în contradicție cu punctul de mai sus. Însă dacă machiajul ochilor este natural, contouring-ul fin, buzele roșii complimentează întregul ansamblu. De ce sunt un avantaj? Pentru că bărbații (ca și alte animale de altfel) sunt atrași iremediabil de această culoare. Ca o programare biologică în ceea ce privește… împerecherea.

Simetria facială

Care este sensul? Din nou nu este vorba neapărat despre frumusețe per se, ci despre reproducere. O femeie care are o bună simetrie facială are și un bun set de gene. Iar genele de calitate asigură urmași sănătoși. Implicit, o față cu dereglări simetrice semnificative trimite cu gândul la probleme de sănătate și copii fragili.

Ochii mari

E deja celebră pe internet imaginea din desenul animat unde Motanul Încălțat are ochii mari, cu pupilele dilatate, și e atât de drăguț încât e imposibil să-l refuzi. Ori glume între fete când o prietenă a făcut ochii mari, de căprioară, ca iubitul să îi cumpere un lucru pe care și-l dorea foarte mult. Ori să nu se enerveze atât de tare pentru gafa pe care ea o făcuse… Deci bărbații sunt sensibili la ochii mari, rotunzi, percepuți drept foarte feminini, feminitate legată de un nivel ridicat de estrogen ce reflectă… Ai ghicit, capacitate bună reproductivă. Deci toate drumurile duc la Mama Natură și modul în care a manipulat atractivitatea astfel încât noi să nu ne stingem ca specie.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro