Ce am învățat de la Atelierele de Idei Unica – Goana după cadouri

Șase oameni frumoși, antreprenori, personalități și un trainer financiar, le-au vorbit doamnelor prezente la eveniment despre sutele de idei de cadouri pe care le pot face celor dragi în această perioadă magică a anului.

Plini de energie și de voie bună, cei șase speakeri ne-au pus în temă cu această goană după cadouri pe care toată lumea o experimentează în timpul sărbătorilor de iarnă. Astfel, Alina Tanasă și Diana Enciu, Adrian Asoltanie, Ileana Badiu, Maria Comandașu și Emil Rengle ne-au ajutat cu idei pentru alegerea cadourilor pentru cei dragi, oferindu-ne câteva sfaturi și idei bine țintite.

Maria Comandașu – iWonder.ro

Maria Comandașu a deschis iWonder.ro, primul magazin 100% caritabil și prima platformă de surprize cu adevărat originale din România. iWonder strânge fonduri pentru copiii bolnavi fără posibilități financiare, prin comercializarea de experiențe cu vedete, obiecte rare cu autograf și surprize greu de realizat pe cont propriu. În cadrul Atelierelor de Idei Unica, Maria a vorbit despre cadourile –experiențe, ceea ce oferă în general și iWonder.ro. „A apărut din dorința de a le arăta oamenilor tot timpul anului că suntem atenți la ceea ce-și doresc și că dorințele lor rămân întotdeauna în sufletul și mintea noastră și că atunci când avem ocazia să le materializăm facem tot ce ne stă în putere să se întâmple', a povestit ea.

Astfel, oamenii au șansa să achiziționeze cadouri cu adevărat deosebite pentru cei dragi, ajutând în același timp un copil. „Orice experiență sau cadou pe care îl achiziționezi de la iWonder.ro se transformă automat într-o donație pentru un copil pe care noi îl sprijinim în acel moment', a explicat Comandașu.

Rareori apare în media o idee din care toată lumea câștigă. I wonder, un proiect al Fundației Ringier, este de doi ani magazinul online care vinde experiențe și cadouri inedite. Vedetele se implică donează timp sau obiecte cu autograf, magazinul le vinde online, iar banii ajută copiii bolnavi prin intermediul Fundației. Altfel spus, cadouri etice, care aduc bucurie tuturor celor implicați și salvează vieți.

De doi ani, platforma îndeplinește dorințe din cele mai variate: de la un ceai cu Ana Morodan, la o cursă pe autodromul lui Titi Aur, un antrenament cu Horia Tecău sau Elisabeta Lipă. Au rezultat zeci de clipuri video, articole și testimoniale în care se poate „citi' bucuria adusă tuturor celor implicați. Numai în 2018 iwonder.ro a organizat peste 50 de experiențe inedite (cadouri și evenimente personalizate) la care au răspuns vedete și sportivi precum Cătălina Ponor, Andra, Ilie Năstase, Emil Rengle, Carmen Brumă, Marius Moga, Mono Jacks, Adrian Hădean, Răzvan Exarhu, Voltaj, Armand Assante, Florin Ristei, Antonia și mulți, mulți alții.

Fiecare vedetă care se implică benevol, oferind din timpul și energia sa, se numește automat supererou I wonder și contribuie la strângerea de fonduri pentru copiii suferinzi de boli grave pe care îi sprijină Fundația. În 2018 I wonder a susținut în drumul lor spre vindecare 37 de copii – consultații la medici specialiști din întreaga lume, operații, medicamente, asigurarea facilităților de recuperare etc. Până acum, pentru a ajuta copiii care au nevoie urgentă de intervenții, Fundația Ringier a strâns bani prin campanii punctuale, prin donații directe la numărul unic 8828. O dată cu deschiderea iwonder.ro, sursele s-au diversificat. Copiii pe care îi ajutăm la iwonder.ro provin din familii lipsite de posibilități financiare care apelează ca ultim resort la sprijinul Fundației.

Toate cadourile și experiențele au fost gândite de I wonder, unele luând naștere în colaborare cu clienții care au avut cereri speciale. Ideea originală și unică pe piață după care funcționează iwonder.ro face din organizarea fiecărei experiențe o aventură, datorită. Platforma I wonder a adus în România ideea de cadou-experiență, care implică vedete și are un scop caritabil. Dar și cadourile fizice I wonder impresionează și sunt, cele mai multe, unicat: costumul Simonei Halep în turnee din 2016, rachete semnate de Ilie Năstase, o eșarfă cu autograf de la Juliette Binoche sau o cămașă semnată de Chris Noth, starul masculin din Sex and the City.

