Ce face comunitatea LGBT la referendum?

Deja nu mai e un secret pentru nimeni ca in aceasta toamna (sau, cel mai tarziu, la inceputul iernii) ne asteapta un referendum care va intreba romanii daca isi doresc redefinirea, in Constitutie, a familiei. Aceasta intrebare a fost lansata in spatiul public de aproape doi ani de Coalitia pentru Familie, care insumeaza mai multe organizatii nonguvernamentale de orientare crestina (in mare parte). Dupa ce au fost stranse foarte multe semnaturi si initiativa lor a fost avizata favorabil de Curtea Constitutionala, modificarea Constitutiei pare sa devina o amenintare reala la adresa comunitatii LGBT, cu toate ca initiatorii ei incearca sa isi ascunda cum pot mai bine homofobia acestei masuri.

Deghizata intr-un demers de aparare a “familiei”, modificarea pe care acestia o propun inseamna, in fapt, ca un eventual drept la familie si casatorie al persoanelor LGBTQ va fi anulat din start. Asta in conditiile in care, oricum, dreptul la familie al acestor persoane este limitat prin alte legi deja existente. Cei doi ani de campanie ai Coalitiei pentru Familie au fost recompensati si incurajati si de interesul politicienilor din Romania. Cele mai mari partide romanesti, PSD si PNL, au semnat protocoale cu Coalitia pentru Familie si incearca, prin sprijinirea acestui demers, sa mute discursul public de pe probleme mai presante, ajungand sa loveasca din calcul si cu buna stiinta intr-o comunitate si asa discriminata.

Pana acum, desi reprezentantii organizatiilor LGBTQ au subliniat in mai multe randuri ca referendumul pentru modificarea definitiei familiei este ilegitim, comunitatea a intarziat sa decida asupra unei pozitii oficiale la referendum. Insa asociatia comunitara MozaiQ a decis sa sparga gheata si sa se pozitioneze. Am aflat cum chiar de la Vlad Viski, presedintele organizatiei.

ELLE: Comunitatea LGBT se confrunta, cel mai probabil in aceasta toamna, cu un referendum pentru modificarea Constitutiei care ar specifica pentru totdeauna (sau pana la o urmatoare modificare) ca familia este formata dintr-un barbat si o femeie. Care a fost reactia comunitatii din momentul in care s-a pus in miscare mecanismul de modificare, de la campania de strangere de semnaturi initiata de Coalitia pentru Familie cu ajutorul Bisericii Ortodoxe Romane si pana la discutarea acestei propuneri in feluritele comisii din Parlament?

Vlad Viski: Deja discutam de doi ani despre modificarea Constitutiei si vedem accentuarea unor conflicte profunde la nivelul societatii. Initiatorii modificarii Constitutiei aleg sa imparta cetatenii in unii de rangul I si altii de rangul II, iar clasa politica nu isi indeplineste rolul de a asigura pacea sociala. In comunitatea LGBT a crescut numarul cazurilor de violenta, discursul de ura e la ordinea zilei, insa ne-a adus si mai aproape unii de altii, am castigat aliati care ne sustin cu multa pasiune si dedicatie. Asadar, as zice ca avem si plusuri si minusuri. Urmeaza totusi o perioada grea si intensa.

ELLE: Coalitia pentru Familie insista ca masura propusa de ei nu este homofoba. Cum o resimtiti voi?

V.V.: Pai cum se cheama cand incerci sa iei niste drepturi de la niste oameni, si lansezi o intreaga campanie de demonizare a unei minoritati? Daca urmarim discursul public al initiatorilor modificarii Constitutiei vedem ca ei vorbesc despre orientare sexuala si identitate de gen extrem de des. Pentru ei identitatea de gen e o inventie, orientarea sexuala poate fi vindecata prin terapie de conversie, iar persoanele LGBT incearca sa atace niste valori asa-zis traditionale. Ei creaza un dusman imaginar si se bazeaza pe faptul ca poate nu multi romani au avut oportunitatea sa cunoasca o persoana gay sau transgender. Insa noi existam, in carne si oase, incercam sa ne vedem de viata ca toti ceilalti cetateni, cu greutati, cu bucurii, suntem in toate clasele sociale, suntem fii si fiice, colegi de munca, vecini, frati si surori. Lucrul asta nu poate fi schimbat.

ELLE: Ce fel de repercusiuni poate avea o astfel de modificare a Constitutiei asupra comunitatii?

V.V.: In general nu-mi place sa fac pe profetul, insa putem observa anumite trenduri, ziceam de violenta in crestere, mai avem probleme ce tin de bullying in scoli, accesul la servicii medicale pentru persoanele transgender, probleme reale ale comunitatii. Clasa politica nu a miscat un deget pentru noi in ultimii 16 ani, iar acum vine sa ne predea lectii de moralitate, despre normalitate. Daca initiativa de modificare a Constitutiei trece, se deschide o cutie a Pandorei in care un grup din societatea civila de factura religioasa primeste o forta incredibila asupra actului fundamental. S-a vorbit in spatiul public (chiar din partea unui senator PSD) de interzicerea manifestarilor de afectiune intre persoane de acelasi sex, deci ne putem astepta la orice. Se vorbeste mult despre legalizarea parteneriatului civil, ca o forma de compensare pentru comunitate, insa eu de mult nu mai cred in promisiunile politicienilor. Sper sa devina o realitate, iar noi la MozaiQ avem 40 de amendamente la actuala propunere legislativa, am organizat si dezbateri publice in Cluj si Iasi pe aceasta tema, vedem.

ELLE: Propunerea cu pricina porneste de la premisa falsa ca nu ar exista familii LGBT – ce aveti de zis despre asta?

V.V.: Familiile LGBT exista peste tot. Sunt o realitate in Romania. Din pacate unii aleg sa se ascunda de teama reactiei societatii. Vezi tu, e ca un cerc din asta vicios, societatea iti spune sa nu te afisezi, sa tii totul in intimitate, iar cand o faci aceeasi societate vine si-ti spune ca nu existi. Daca te afisezi esti iarasi atacat ca scoti public treburile din dormitor. In orice caz, fiecare persoana LGBT din aceasta tara, mai ascunsa sau mai deschisa, trebuie sa vorbeasca cu prietenii din jur, cu familiile lor, cu diversi colegi sau vecini, pentru a duce mai departe un mesaj catre societate ca existam si mai ales ca nu avem cum sa negociem drepturile omului intr-un troc politic sau electoral.

ELLE: Care va fi atitudinea MozaiQ si a comunitatii LGBT fata de acest referendum?

V.V.: Noi la MozaiQ am organizat o serie de dezbateri pe acest subiect, atat fizic, cat si in mediul online. Am considerat necesara dezbaterea pe diverse optiuni pentru un potential referendum. E important de mentionat in primul rand ca mai exista o serie de pasi legali in calea initiativei de modificare a Constitutiei, urmeaza un vot in Senat, urmeaza o noua evaluare a Curtii Constitutionale. In orice caz, in eventualitatea unui referendum, noi nu vom participa. Nu avem cum sa legitimam acest mecanism prin care se incearca validarea restrangerii drepturilor unor cetateni. Consideram acest referendum ca fiind profund anti-democratic si prin urmare nu avem cum sa ne prezentam la vot. Vorbim de un atac asupra comunitatii LGBT si asupra democratiei din Romania si nu putem permite sa ne fie furate drepturile cu girul nostru. Pana la referendum, totusi, incercam sa ne organizam, sa ne mobilizam, sa vedem cum ii putem face pe politicieni sa inteleaga ca in Senat aceasta initiativa trebuie respinsa.

ELLE: Unele voci care au sustinut in trecut drepturile comunitatii LGBT insista ca prezenta la referendum este o solutie. Ce credeti voi despre asta?

V.V.: Libertatea de exprimare este un principiu fundamental in orice democratie si cred ca fiecare cetatean are dreptul sa aleaga. Noi am ascultat toate argumentele, unele mai pasionale, altele mai asezate. E bine ca dezbatem, se va dezbate in continuare, e clar, insa din punctul nostru de vedere nu avem cum sa legitimam un proces populist de restrangere a unor drepturi.

ELLE: Cat de importanta este miza acestei modificari si a referendumului?

V.V.: E in joc viitorul nostru, ca societate, ca democratie, ca cetateni. Daca nu invatam sa ne respectam reciproc, daca nu invatam ca si minoritatile trebuie sa aiba un loc la masa si trebuie protejate, atunci nu am invatat nimic. N-as vrea sa aduc in discutie neaparat The Handmaid’s Tale, dar povestea e recurenta in discutiile despre cum ar arata o lume in care permitem ca unii dintre noi sa fie mai putin cetateni decat ceilalti.

Daca crezi in drepturile fundamentale ale omului si vrei sa sprijini comunitatea LGBTQ, viziteaza pagina de Facebook sau site-ul MozaiQ, ca sa afli detalii despre cum te poti implica, fie prin voluntariat, fie prin donatii.

Foto: pagina de Facebook MozaiQ