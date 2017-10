Stim deja ca Regina Elisabeta a II-a isi foloseste poseta pentru mai mult decat a lua cu sine obiectele care ii trebuie – aceasta o foloseste si pe post de limbaj codat atunci cand vrea sa trimita staff-ului sau anumite mesaje. Dar ce se afla, de fapt, in poseta reginei?

Se pare ca, in sfarsit, avem un raspuns la aceasta intrebare, pentru ca recent au iesit la lumina detalii despre ce poarta Regina in fiecare zi in geanta, dar si despre suma de bani pe care o are cu ea. Asa cum ne-am obisnuit, familia regala are unele dintre cele mai ciudate reguli si obiceiuri, insa poseta reginei are un continut destul de… obisnuit.

Ce are Regina Elisabeta a II-a in poseta sa? Pastile, o oglinda compacta, servetele, ruj si un stilou cu cerneala. Destul de banal. Cu toate acestea, se pare ca Regina nu are niciodata bani la ea, in afara de o singura zi a saptamanii, cand ia cu ea 5 lire sterline pentru a le oferi ca donatie la biserica.

Bancnota de 5 lire sterline (sau, cateodata, 10 lire sterline) este calcata de catre valetul reginei in forma patrata, pentru ca aceasta sa faca donatia in cutia bisericii cat mai discret posibil.

Foto: Hepta