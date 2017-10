Ce am aflat din documentele desecretizate despre asasinarea lui JFK

Cei care se asteptau sa gaseasca documente incendiare sau indicii despre un alt asasin s-ar putea sa fie dezamagiti, desi informatiile devenite acum publice despre asasinarea lui JFK sunt destul de interesante pentru publicul larg.

Ar trebui sa precizam, inca de la inceput, ca nu toate documentele referitoare la asasinarea fostului presedinte John F. Kennedy sunt acum publice. La solicitarea FBI si CIA, Donald Trump a decis ca peste 500 de documente sa ramana in continuare secrete. Acest aspect vine sa alimenteze teoriile conspirationiste ce au inconjurat asasinarea lui JFK inca din 1963.

Cele mai importante informatii din aceste documente secrete despre asasinarea lui JFK

Desi este dificil sa parcurgi atatea mii de documente in numai o zi de la desecretizare, exista cateva informatii care ne-au atras atentia.

Liderii sovietici se temeau de un posibil razboi

Lee Harvey Oswald, cel considerat a fi asasinul lui JFK, era un simpatizant comunist declarat. Documentele arata ca Oswald a avut o intalnire cu consulul Valeriy Vladimirovich Kostikov, „un ofiter identificat al KGB” si un membru al unitatii responsabile de sabotaj si asasinate a KGB, in Mexico City, pe 28 septembrie 1963, cu nici doua luni inainte de asasinat. Mai mult chiar, in octombrie 1963, divizia FBI din Dallas incerca deja sa il urmareasca, din cauza legaturilor sale cu Rusia.

Dupa asasinat, oficialii sovietici si-au aratat ingrijorarea cu privire la posibilele legaturi care se puteam face intre Lee Harvey Oswald si URSS, caracterizandu-l pe acesta ca fiind „un maniac nevrotic care a fost neloial propriei tari”. Sovieticii credeau ca asasinarea lui JFK a fost cel mai probabil organizata de extrema dreapta ori de succesorul presedintelui american, Lyndon Johnson. In plus, se temeau de un posibil razboi. „Sursele noastre arata ca oficialii sovietici se temeau ca, fara lider, vreun general iresponsabil din Statele Unite ar putea lansa o racheta catre Uniunea Sovietica”, arata un document FBI.

Un jurnalist britanic informat in avans de aparitia unor stiri inportante

Intr-un document trimis de directorul adjunct CIA catre directorul FBI se arata ca un jurnalist de la ziarul britanic Cambridge Evening News i-a fost sugerat, cu 25 de minute inainte de asasinare, sa sune la ambasada SUA pentru „niste stiri importante”. Documentul este datat 26 noiembrie, la 4 zile dupa asasinarea lui JFK.

„Serviciul de securitate britanic (MI-5) a raportat ca la 18:05 GMT, pe 22 noiembrie, un telefon anonim a fost dat din Cambridge, Anglia, catre un jurnalist de la Cambridge News. Apelantul a spus doar ca jurnalistul ar trebui sa sune la ambasada americana din Londra pentru niste stiri importante si apoi a inchis. Detaliul important este ca apelul a fost facut, potrivit calculelor MI-5, cu aproximativ 25 de minute inainte ca presedintele sa fie ucis”, se arata in mesajul CIA.

Vestea mortii lui JFK, primita cu incantare in Cuba

Potrivit unor documente CIA, ambasadorul cubanez în SUA a primit „cu incantare” vestea mortii lui John F. Kennedy. Poate din acest motiv, in 1978, liderul cubanez Fidel Castro le-a spus americanilor ca tara sa nu a fost implicata in planul de asasinare.

Tot din aceste documente au mai iesit la iveala si mai multe scheme care descriau diverse scenarii pentru asasinarea lui Fidel Castro. Cele mai ciudate idei implicau un costum de scafandru contaminat cu diverse bacterii sau o bomba sub forma unei scoici, ascunsa in locul preferat al lui Castro pentru scufundari. CIA luase in considerare chiar si colaborarea cu un mafiot italian care sa il asasineze pe Castro contra sumei de 150.000. de dolari.

Un politist din Dallas, adevaratul asasin?

Un informator FBI a declarat dupa asasinarea lui JFK ca adevaratul criminal nu a fost Oswald, ci ofiterul de politie J.D Tippit. Acesta a fost ucis chiar de Lee Harvey Oswald, la 45 de minute dupa asasinarea presedintelui america. Informatorul H. Theodore Lee a sustinut ca politistul facea parte dintr-o organizatie extremista si il stia foarte bine pe Oswald.

Cele mai multe dintre cele 2.800 de dosare pot fi descarcate de pe site-ul Arhivelor Nationale.

John Fitzgerald Kennedy a fost al 35-lea presedinte al Statelor Unite al Americii si a fost asasinat in orasul Dallas (Texas) pe 22 noiembrie 1963.

