Cateva motive surprinzatoare pentru care casniciile se destrama

Din pacate, nu toate casatoriile au final fericit, asa cum vedem in majoritatea filmelor de la Hollywood. In realitate insa, exista multi factori care pot contribui la destramarea unei relatii care, aparent, pare puternica.

Stim ca printre principalele motive care pot pune punct unui mariaj se numara problemele financiare sau lipsa comunicarii. Dar pe langa acestea, iata ca mai exista cateva probleme pe care multe cupluri le ignora, de cele mai multe ori.

1. Internetul

Intr-o vreme in care retelele de socializare sunt la putere, este foarte usor si tentant sa intri in vorba cu alte personae si sa cunosti lume noua. Ca sa eviti tentatia de a-ti insela partenera/ul prin intermediul internetului, cel mai bine este sa te tii cat mai la distanta de mediul online. Si asta nu inseamna sa nu ai folosesti deloc retelele de socializare, ci doar sa fii mai selectiv cu cine intri in contact si sa nu iti impartasesti viata personala prea mult pe Facebook sau Instagram.

2. Lipsa atractiei

Nicio sedinta de terapie in cuplu nu te va convinge ca partenera/ul tau inca mai este atragator/oare daca tu nu mai consideri asta. Chiar daca nu aspectul fizic este cel care ar trebui sa ne determine sentimentele fata de persoana iubita, lipsa atractiei fizice poate fi un motiv pentru care nu te mai simti confortabil in casnicia ta. Odata cu lipsa atractiei, dispare si romantismul. Daca romantismul nu mai e, esti tentat sa il cauti in alta parte si asta duce, implicit, la inselat. Este un subiect mai tabu, pentru ca poate parea superficial, dar daca simti ca nu mai exista acea atractie ca la inceputul relatiei, ar trebui sa porti o discutie cu partenerul tau si sa vedeti ce puteti face in aceasta privinta.

3. Egoismul

Unul dintre cele mai neglijate aspecte care poate duce la destramarea unei casnicii, este egoismul, sau lipsa compromisului. In contextul cuplurilor casatorite, compromisul inseamna, in mare parte, ca niciun partener nu obtine tot ce doreste. Da, a fi casatorit nu este usor. Trebuie sa fii mereu pregatit sa renunti la anumite obiceiuri sau lucruri, chiar si atunci cand crezi ca ai facut deja destule sacrificii. Cei care nu accepta aceasta definitie a compromisului, insa, se indreapta usor usor catre o despartire.

4. Ti-ai uitat bunele maniere

Chiar si intr-o relatie de lunga durata, cand ajungi sa te simti confortabil alaturi de persoana iubita, nu este in regula sa uiti sa te comporti politicos si sa il/o respecti ca la inceput. Pana la urma, locuiti in aceeasi casa, traiti impreuna si asta implica respect reciproc, din partea amandurora. Un simplu “multumesc” sau “te rog” sunt suficiente si nu impun niciun efort colosal.

5. Probleme financiare

Subiectul banilor este unul ignorant poate de mai multe cupluri casatorite. Insa niste datorii sau cateva cheltuieli mai importante nu ar trebui tinute un secret. Nu este bine nici ca unul dintre parteneri sa devina stapan asupra contului bancar, dar cel mai bine este ca amandoi sa gaseasca un echilibru si sa se puna de comun acord asupra gestionarii banilor.

6. Asteptari nedezvaluite

Categoric, subiectul intra la capitolul lipsei comunicarii, dar este o mica piesa de puzzle care de multe ori este omisa. Nu numai ca ignoram orice ocazie de a ne exprima asteptarile, dar in momentul in care lucrurile nu se intampla cum ne-am fi asteptat, ne comportam ca atare. Femeile, spre exemplu, nu comunica destul de clar si, de mult ori, se asteapta ca partenerul sa stie tot ce gandesc. Trebuie ca, de la inceputul relatiei, fiecare sa-si exprime asteptarile, astfel incat amandoi sa stie cum sa reactioneze in diferite situatii.

7. Ai uitat notiunea de prietenie

Inainte de toate, o casnicie reprezinta legatura intre doua persoane care se iubesc, dar care sunt si prieteni, in acelasi timp. De multe ori, fara sa realizam, uitam de faptul ca inainte de casatorie, relatia a fost bazata pe o prietenie care s-a format pe parcursul relatiei. Cea mai buna abordare pentru o casnicie fericita este ca, din cand in cand, sa lasati la o parte presiunile ce vin odata cu denumirile de “sot” si “sotie”, si sa comuncati ca doi prieteni foarte buni, fara sa o luati foarte in serios.

8. Ati pus accent prea mare pe nunta si nu pe planurile de viitor

Foarte multe cupluri petrec timpul visand la nunta perfecta, dar cand vine vorba de anii de casnicie care-i asteapta dupa, cam ignora acest aspect. Evita sa vorbeasca despre bugetul familiei, copii si prioritati. In schimb, prefera sa discute aspecet legate de cateringul pentru nunta, invitati sau locatia cununiei religioase. Daca toate cuplurile ar investi mai mult timp planuind viitorul lor impreuna, nu s-ar mai lovi de multe dintre problemele care sunt atat de dese in orice casatorie.

