Cărțile pe care merită să le citești în luna aprilie

ERETICA, Ayaan Hirsi Ali, editura RAO

Trecând de la o educație profund religioasă până la un post la Harvard, autoarea face un apel puternic și argumentat pentru o reformare musulmană, ca singura modalitate de a pune capăt terorismului, războiului sectar și oprimării femeilor și minorităților. Azi, afirmă ea, 1,6 miliarde de musulmani pot fi împărțiți într-o minoritate de extremiști, o majoritate care sunt loiali crezului, dar nu sunt înclinați să practice violența, și câțiva disidenți care își riscă viața prin interogarea propriei religii. Dar există un singur islam și, după cum arată Hirsi Ali, nu e nici o îndoială că unele dintre învățăturile sale – nu în ultimul rând datoria de a purta un război sfânt – sunt incompatibile cu valorile unei societăți libere.

EA. PERSPECTIVE FEMINISTE ASUPRA SOCIETĂȚII, Oana Zamfirache, editura Curtea Veche

România, 2019. Din ce culori se compune imaginea femeii după mai bine de un secol de feminism? Accesul la educație și dreptul la vot sunt teme comune, iar egalitatea de șanse e pe buzele tuturor. Dar cum stau lucrurile când ne mutăm din teorie în practică? Ce a reușit feminismul să schimbe la locurile de joacă sau în manualele școlare ale femeilor și bărbaților de mâine, în relația de cuplu, în tramvai, în artă sau în legislație? Câte întrebări, atâtea mărturisiri se regăsesc în paginile acestui volum, un caleidoscop de voci feminine care caută răspunsuri despre firesc, despre inerție și despre câtă nevoie mai este astăzi ca fiicele să fie neascultătoare.

EVOLUȚIA BĂRBATULUI, Grayson Perry, editura Vellant

Ce înseamnă să fii bărbat în secolul XXI? Această carte este un text echilibrat care are forța să ne schimbe atitudinea față de bărbatul de azi, contribuind semnificativ la o conversație necesară despre masculinitate. Artistul Grayson Perry explorează ce anume este masculinitatea: de la sex la putere, de la mode vestimentare la cariere profesionale, dar și ce anume ar putea deveni în viitor. Ce fel de bărbat ar putea face din lume un loc mai bun? Ce s-ar întâmpla dacă am regândi filosofia de tip macho, versiunea depășită a masculinitații, și am îmbrățișa un ideal diferit de masculinitate? O carte numai bună de făcut cadou bărbaților din jurul tău.

SONIECIKA. ÎNMORMÂNTARE VESELĂ. MINCIUNILE FEMEILOR, Ludmila Ulițkaia, editura Humanitas Fiction 2019

În aceste trei ficțiuni definitorii pentru stilul său, Ludmila Ulițkaia oferă un tablou al vieții ca atare, cu luminile și umbrele ei, cu micile și marile ei comedii și drame cotidiene. Dar destinele neînsemnate, viețile mărunte ale eroinelor scriitoarei ruse dezvăluie întotdeauna adevăruri adânci ale existenței. Între acestea, faptul că în dragoste, în credință, ba chiar și în preajma morții, oamenii își păstrează întotdeauna acea undă de seninătate și acea ironie care constituie omenescul însuși.

O PRINŢESĂ AMERICANĂ. POVESTEA DE DRAGOSTE DINTRE MEGHAN MARKLE ŞI PRINŢUL HARRY, Leslie Carroll, editura Corint

Pornind de la mărturii ale apropiaţilor, documente istorice şi de familie, Leslie Carroll întocmește un portret fermecător al celui mai mediatizat cuplu princiar al momentului, oferind şi o incursiune în istoria monarhiei și a etichetei britanice. Cu ani în urmă, povestea lor de dragoste ar fi fost de neconceput. Meghan pare să fie simpatizată de rudele soţului ei şi e adorată de public, dar și analizată la fiecare pas. O lectură captivantă, bogată în informații inedite.

FRICA. TRUMP LA CASA ALBĂ, Bob Woodward, editura Litera

Frica desenează tabloul complet al Casei Albe sub conducerea lui Donald Trump, bazându-se pe interviuri cu unii dintre cei mai apropiați sfătuitori ai președintelui, pe amintiri ale martorilor oculari, adesea completate cu date și transcrieri de conversații. Bob Woodward reușește să surprindă întreg spectrul elementelor care alcătuiesc profilul președinției lui Donald Trump, dezvăluind secvențe și detalii neștiute despre nenumărate situații de criză cu care Casa Albă s-a confruntat din pricina unui președinte impulsiv și nestatornic.

