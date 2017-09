Care-i treaba cu replica Ministrului Muncii de pe… Facebook?

Lia Olguta Vasilescu, Ministrul Muncii, anunta ca indemnizatiile pentru mame au fost plafonate la 1800 de euro, la fel ca in Germania si suma maxima in cadrul Uniunii Europene. Gabriela Cristea, prezentatoare Kanal D, posteaza, unde altundeva decat pe Facebook, o critica la adresa acesteia. Totul bine si frumos pana acum.

Cu toate acestea, Lia Olguta Vasilescu, Ministrul Muncii (repet), alege sa ii raspunda Gabrielei Cristea pe pagina proprie de Facebook share-uind un articol din presa tabloida care dezvaluia ce salariu are prezentatoarea TV. La descriere, doamna Ministru s-a limitat la a scrie „Fara alte comentarii”.

Schimbul de replici intre cele doua a escaladat, pentru ca prezentatoarea TV i-a raspuns din nou Ministrului Muncii, atat intr-o emisiune TV, cat si, din nou, pe eternul Facebook.

Nu mi s-a parut niciodata ca Facebook-ul, o retea sociala folosita de oricine, oricand si oriunde, pe care se afla atat de multa informatie falsa incat nu poate fi considerata niciodata o sursa nici macar decenta de informare, ar trebui sa aiba o legatura cu functia publica pe care o detine o persoana.

De ce? Pentru ca, daca e sa luam ca exemplu chiar acest caz, pana la urma se pare ca articolul despre salariul „fabulos” al prezentatoarei TV prezenta informatii false. Totusi, acesta a fost folosit ca atare de catre o persoana aflata intr-o functie publica, pentru a motiva o decizie ce tine de statul roman. Observi ce este in neregula aici?

Si chiar daca informatiile din respectivul articol ar fi fost reale, trebuie sa ne punem intrebarea: de ce alege o persoana in calitatea functiei ei publice sa raspunda unei persoane fizice prin intermediul unei retele de socializare? Persoanele aflate in functii publice reprezinta inclusiv institutia pentru care lucreaza – sunt mult mai mult decat simple persoane care dau scroll in metrou sa vada ce au mai postat prietenii prin news feed – au, deci, o responsabilitate mai mare si nu ar trebui sa lase orgoliile personale sa intervina in job-ul pe care il au de indeplinit.

Foto: Facebook