Care sunt motivele pentru care aceste vedete nu cred în monogamie

Viața personală a vedetelor întotdeauna a făcut deliciul publicului, iar asta pentru că prin intermediul informațiilor pe care le împărtășesc, fanii se simt mai aproape de celebritățile pe care le admiră. De-a lungul timpului, am avut ocazia să vedem cum vedetele vorbesc public despre aspecte ce țin de viața privață, de la întâlniri, relații, sex, căsătorie. În timp ce unele cred în monogamie, altele consideră că le-ar limita din experiență și din dorința de a explora.

Maria Bello

Maria Bello, actrița cunoscută pentru rolurile din Coyote Ugly și Grown Ups, povestea într-un interviu din 2006 pentru Esquire cum vede ea monogamia, dar și de ce consideră că nu a funcționat niciodată pentru ea căsătoria. „După cum observi, nu sunt căsătorită, nu am fost niciodată. Întreaga idee a monogamiei este lipsită de sens pentru mine. Este o mare minciună.” În februarie 2020, actrița s-a logodit cu partenera ei, Dominique Crenn.

Shailene Woodley

Nici Shailene Woodley nu crede în monogamie. Actrița este de părere că oamenii nu sunt capabili de asta. „Pur și simplu nu am întâlnit pe nimeni în locurile în care am fost. Nici măcar nu știu dacă oamenii sunt construiți genetic să fie cu o singură persoană pentru totdeauna”, spunea ea într-un interviu pentru Marie Claire din 2014. La începutul anului 2021, fanii actriței au aflat că aceasta s-a logodit cu Aaron Rodgers, jucătorul de fotbal american al echipei Green Bay Packers.

Dolly Parton

Dolly Parton și soțul ei, Carl Thomas Dean, sunt căsătoriți de peste 50 de ani. Cântăreața a avut un răspuns neașteptat atunci când a vorbit despre o căsătorie deschisă. „Dacă înșelăm nu știm, așa că dacă înșelăm este foarte bine pentru amândoi.” Într-un chestionar de la Vanity Fair, Parton a fost întrebată care este o virtute supraevaluată. „Monogamie – îmi pare rău, am vrut să spun monotonie.”

Whoopi Goldberg

Whoopie Goldberg a fost căsătorită de trei ori și a recunoscut că nu este pentru ea căsătoria. În cartea ei, If Someone Says „You Complete Me,” RUN!: Whoopi’s Big Book of Relationships, a făcut mărturisiri despre experiențele personale privind căsătoria și divorțul, dar și despre cum preferă libertatea de a nu fi nevoită de a da explicații unei alte persoane. „Uneori, într-o relație, oamenii nu pot obține întotdeauna ceea ce au nevoie și, dacă știți oameni de încredere, la care puteți apela pentru a obține ceea ce aveți nevoie, eu spun să mergeți la ei. Este mult mai bine decât să fiți frustrați și supărați pe persoana pe care o iubiți.”

Hugh Grant

În 2016, în cadrul emisiunii radio SiriusXM a lui Howard Stern, Hugh Grant a vorbit despre viziunea lui privind relațiile. „Dacă mă întrebi: „Crezi că ființele umane sunt menite să se afle într-o relație fidelă și monogamă timp de 40 de ani?” O să răspund nu. Admir mereu francezii și italienii care sunt foarte devotați în căsătoriile lor. Le iau foarte în serios.”

Ethan Hawke

Foarte mulți consideră că relația dintre Ethan Hawke și Uma Thurman nu a funcționat din cauza infidelității actorului. Divorțul dintre cei doi s-a finalizat în 2005, iar în 2008 actorul s-a căsătorit cu Ryan Shawhughes, cea care a fost bona copiilor săi. Actorul a declarat într-un interviu din 2013 pentru publicația Mr. Porter că infidelitatea nu este o problemă atât de mare într-o relație. „Dacă iubeşti pe cineva, vrei că acea persoană să se dezvolte, dar nu poţi influenţa ce va face mai departe. Oamenii au o perspectivă infantilă în privința monogamiei și a fidelității. Cei care au înşelat sunt persoane rele, în loc să recunoaştem că specia noastră nu este monogamă.”

Tom Ford

Tom Ford formează de mulți ani un cuplu cu partenerul său, jurnalistul Richard Buckley, alături de care a și adoptat un copil. În trecut, el a recunoscut că propria lui viață sexuală „este foarte monogamă și fericită.” Însă, într-un alt interviu, spunea că monogamia este artificială. „Cred că monogamia este artificială. Nu cred că este ceva ce ne vine natural.”

Willow Smith

În cadrul Red Table Talk, Willow Smith, fiica celebrului cuplu Will & Jada Pinked Smith, a dezvăluit că este poliamoroasă, după ce în urmă cu doi ani și-a făcut coming out-ul ca bisexuală. „În grupul meu de prieteni sunt singura persoană poliamoroasă și am parte de mai puțin sex decât prietenii mei. Cu poliamorie simt că fundamentul este libertatea de a crea o relație care să funcționeze pentru tine.” Willow a vorbit despre acest subiect tocmai pentru a destigmatiza discuțiile despre poliamorie.

Kristen Bell

Actrița Kristen Bell a dezvăluit într-un interviu pentru Men’s Journal motivul pentru care nu crede în monogamie. „Sunt destul de sigură că nu suntem meniți să fim monogami. Este dificil și necesită multă atenție, vulnerabilite și deschidere.”

Scarlett Johansson

Înainte de a încheia căsătoria cu al doilea soț, Romain Dauriac, Scarlett Johansson a susținut într-un interviu acordat unei reviste pentru bărbați faptul că monogamia nu este „naturală” deoarece necesită mult efort. „Nu cred că este natural să fii o persoană monogamă. Probabil voi fi judecată pentru asta, însă cred că este vorba de muncă. Este multă muncă. Și faptul că trebuie să fie atât de mult efort pentru atât de mulți oameni dovedește că nu este un lucru natural.”

