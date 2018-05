Cannes 2018: tot ce trebuie să știi

Festivalul de film de la Cannes 2018 începe curând și sunt o mulțime de detalii pe care trebuie să le știi ca să ai o privire de ansamblu asupra filmelor, proiecțiilor, petrecerilor și vedetelor care vor anima croazeta anul acesta. Să le luăm metodic.

Cele mai așteptate filme la Cannes 2018

Filmele care debutează la Cannes, fie că au sau nu șanse de a câștiga vreun trofeu, sunt aproape întotdeauna interesante și provocatoare. Printre cele mai anticipate de anul acesta se numără “Under the Silver Lake”, al lui David Robert Mitchell, cu Andrew Garfield în rolul principal; “BlackKklansman”, o poveste dubioasă a lui Spike Lee despre un polițist de culoare care se infiltrează în Ku Klux Klan; “Everybody Knows”, al lui Asghar Farhadi, cu Penelope Cruz și Javier Bardem; dar și “Whitney”, un documentar despre viața lui Whitney Houston, în regia lui Kevin Macdonald, care a colaborat cu familia cântăreței pentru realizarea peliculei.

Un eveniment cu totul și cu totul notabil la Cannes 2018 este întoarcerea lui Lars von Trier, care a fost interzis la fastival la ediția din 2011, când la conferința de presă pentru lansarea filmului “Melancholia” a făcut câteva remarce prin care își exprima simpatia pentru Adolf Hitler. Von Trier vine anul acesta la Cannes cu “The House That Jack Built”, o poveste despre un criminal în serie jucat de Matt Dillon (Uma Thurman este una dintre victime, deci va fi interesant). Dar filmul va fi proiectat în afara competiției.

Secțiunile festivalului de la Cannes 2018

Competiția oficială este, în mod evident, cea mai relevantă dintre secțiunile în cadrul cărora se proiectează filme la Cannes. Dar nu este singura, deși este cea în care peliculele sunt înscrise în cursa pentru Palme d’Or.

Mai există și Un Certain Regard, unde se văd și filme originale, “de festival”, dar care cel mai probabil vor fi distribuite doar în puține cinematografe (secțiunea este prezidată anul acesta de Benicio del Toro), și sunt și filme prezentate Out of Competition – care nu îndeplinesc criteriile de selecție, dar au premiera acolo – anul acesta, „Solo: A Star Wars Story” va face parte din această categorie. Filmele realizate de tineri aspiranți se vor vedea în secțiunea Cinefondation, dar mai sunt o mulțime de alte proiecții, de la cele de pe plajă la cele din miez de noapte, fără legătură neapărată cu programul oficial.

Juriul de la Cannes 2018

În fiecare an, premiile de la Cannes sunt acordate de un juriu format din profesioniști ai domeniului. Anul acesta președinta juriului este actrița Cate Blanchett, iar dintre jurați fac parte regizoarea Ava DuVernay, alături de colegii ei de breaslă, Robert Guediguian, Denis Villeneuve și Andrey Zvyagintsev, dar și actorii Chang Chen, Lea Seydoux și Kristen Stewart.

Prezențe la Cannes 2018

În general, la Cannes pe croazetă apare cam toată lumea care este cineva sau încearcă să fie cineva în industrie, dar cel mai cert este că aici ai să îi vezi pe actorii și actrițele din filmele care fac parte din distribuția filmelor din competiție, precum și persoane care au legături personale sau profesionale cu festivalul sau cu cei prezenți în competiție. Fiind un festival care nu se adresează publicului general, ci doar specialiștilor, proiecțiile pentru public sunt doar cele de pe plajă. Deci pe covorul roșu defilează doar cei care au vreo treabă acolo. Asta nu înseamnă că sunt puțini – covorul roșu care se întinde în fața Palatului vreme de mai multe zile este una dintre cle mai populare platforme pentru cei în căutare de notorietate. Iar dacă te întrebi ce s-a întâmplat cu regula de acum câțiva ani, care spunea că femeile nu au voie fără tocuri pe covorul roșu, se pare că Julia Roberts și celelalte actrițe și profesioniste din lumea filmului care au protestat călcând desculțe complet pe celebrul covor i-au lămurit pe organizatori de inutilitatea și discriminarea pe care o implică această regulă.

Fără selfie-uri pe covorul roșu

Însă organizatorii Cannes 2018 au mai născocit o regulă – de anul acesta nu se mai fac selfie-uri pe covorul roșu. Directorul artistic Thierry Fremaux a declarat că “pe covorul roșu aspectul trivial și încetinirea provocată de dezordinea pe care o impun aceste fotografii ating calitatea experienței și pe cea a festivalului în ansamblul său.”

Film “românesc” la Cannes

Anul acesta nu avem vreo mare premieră la Cannes – dar asta nu înseamnă că România nu este prezentă în nici un fel la eveniment. Și asta pentru că pelicula “Singură la nunta mea”, coprodusă de Ada Solomon și cu Alina Șerban în rolul principal (alături de Tom Vermeir) a fost selectată în programul ACID (Association pour le cinema independant et sa diffusion) al festivalului. Filmul este realizat în România și Belgia și reprezintă debutul în lungmetraj al Martei Bergman, autoarea unor documentare despre comunitatea romă și rolul femeilor în societatea contemporană.

Citește și:

Momente memorabile din istoria Festivalului de Film de la Cannes

Foto: Design: Flore Maquin – Photo : Pierrot le fou ©Georges Pierre

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK