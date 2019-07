Când dragostea îți face rău

De-a lungul timpului ne-am obișnuit să credem că relațiile sunt bazate pe admirație, respect și încredere, însă există și cazuri în care aceste caracteristici fundamentale lipsesc și, de cele mai multe, ne este foarte greu să distingem când o relație începe să ne facă rău.

Acest lucru este valabil pentru orice fel de relații – de la cele de muncă la cele de prietenie, dar cele mai grave sunt totuși cele romantice. Așadar, ce face ca o relație să fie toxică?

„O relație toxică este orice relație care devine nepotrivită pentru tine sau pentru ceilalți. Fundația fiecărei relații, fie ea sănătoasă sau nu, este bazată de cele mai multe ori pe admirație și respect, însă în timp poate deveni cu adevărat toxică. Este vorba despre atmosfera otrăvitoare care distinge o relație nepotrivită de una toxică. Practic, relațiile toxice îi pot împiedica pe cei implicați în ea să trăiască o viață productivă și sănătoasă' (Dr. Asa Don Brown, Canadian Counselling and Psychotherapy Association).

Dr. Asa Don Brown continuă spunând că relațiile toxice pot fi de cauzate de obicei de personalitățile complet diferite ale celor implicați în relatie. Astfel, toxicitatea relației este cauzată, de fapt, de incompatibilitatea partenerilor. Practic, în unele cazuri nici nu este o anumită persoană de vină, ci pur și simplu această stare este produse de imposibilitatea de a comunica și stabili limite și conversații sănătoase.

Așadar, de câte relații este nevoie pentru a întâlni persoana perfectă pentru noi? Și, mai important, de câte relații toxice avem nevoie pentru a o găsi pe cea sănătoasă și fericită? Acestea sunt întrebări la care, în mod evident, nimeni nu poate da un răspuns concret, ci pur și simplu un număr estimativ bazat pe studii, un număr care în final nu te ajută cu nimic.

O primă relație care nu funcționează nu este o tragedie și nu e neapărat toxică, însă inevitabil există și momente în care consideri despărțirea ca pe un eșec personal. Urmează câteva săptămâni dificile, lacrimi, ieșiri cu prietenii, imagini șterse de pe toate canalele de social media și, de ce nu, un maraton din serialul tău preferat.

Toți trecem prin asta, este un lucru firesc, însă nu același lucru putem spune și despre relațiile care distrug ușor părți din tine, fără ca tu să realizezi măcar acest lucru. Ajungi să o faci târziu, când singurul lucru pe care îl mai poți face este să treci peste acest capitol din viața ta și să o iei de la capăt, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat pentru cei din jur, în timp ce pentru tine lumea pare un loc complet diferit.

Da, este vorba despre relațiile toxice, relațiile de care au avut parte aproape toate femeile cu care am discutat pe această temă și care au avut dificultăți în a recunoaște că relațiile lor sunt sau au fost nesănătoase. Cum ajungi însă să consideri o relație a fi una toxică? Atunci când ai încheiat-o, putând fi considerată poate un eșec? Sau atunci când te simți complet schimbată, însă în cel mai distrugător mod, nicidecum o transformare din filmele romantice cu happy-end?

Nu este ușor să vorbești despre relații și, mai ales, să recunoști că ai petrecut mai mult timp decât trebuia alături de o persoană nepotrivită. De fapt, există cazuri în care nici nu-ți dai seama că o relație este toxică până când cei din jur nu îți expun mai multe argumente și, chiar și așa, tot nu realizezi că ce a fost între tine și partenerul tău nu ar putea fi considerată vreodată o relație sănătoasă.

Dincolo de definițiile psihologilor, cum am putea defini mai exact relațiile toxice, cum am putea să le reperăm atunci când ajung să ne afecteze pe noi? Pentru că dincolo de definiții concrete este mai important ce simte cu adevărat o persoană, am întrebat mai multe femei dacă au avut o relație toxică și cum și-au dat seama de faptul că s-au aflat într-un punct care le aducea mai degrabă nefericire decât împlinire. Răspunsul cel mai întâlnit, între nenumărate cești de cafea și pahare de vin, așa cum se întâmplă când femeile se întâlnesc ca să își pună la cale viețile amoroase, a fost schimbarea pe care au văzut-o la ele. Nefericire, uitarea propriilor dorințe și pasiuni, izolare. Practic, tot ceea ce nu ți-ai putea dori pentru tine atunci când ești într-o relație, nu-i așa?

O bună prietenă mi-a mărturisit că schimbarea devenise evidentă pentru toată lumea, mai puțin pentru ea. Obișnuia, înainte să intre în această relație, să iasă și singură, să meargă la aniversările prietenilor neînsoțită. Treptat, la toate petrecerile ea venea însoțită de iubitul ei, chiar dacă câteodată acesta nici nu era invitat în mod direct. Practic o seară a fetelor devenise un lucru imposibil. Ulterior, trebuia să își programeze chiar și ieșirile la film, să fie sigură că vizionează mai întâi ceea ce își dorește iubitul și abia apoi putea merge alături de prietene. Cumva, așa cum a mărturisit și ea, ajunsese se împartă între relație și prieteni, uitând ce își dorește și ea de fapt.

Lucrurile devin însă mult mai grave, așa cum spunea o altă persoană care a trecut printr-o experiență similară, atunci când ești șantajată emoțional să faci ceea ce nu îți dorești. Deși inițial i se păreau adorabile, la final replicile „Dacă nu ieși cu mine în seara asta înseamnă că nu mă iubești' i-au arătat că iubitul ei o manipula. Ea a ajuns să se simtă o persoană groaznică, care nu făcea suficiente eforturi pentru a fi fericită într-o relație care, de fapt, nu era sănătoasă pentru niciunul dintre ei.

Cel mai evident semn al unei relații toxice este violența, însă aici vorbim deja despre situații în care s-a ajuns foarte departe și despre relațiile abuzive. Violența fizică și cea verbală sunt cele mai clare semnale de alarmă că te afli în pericol, și nu doar emoțional. Chiar și așa, deși poate ți se pare evident acest lucru, există și femei care au susținut că nu au avut în viața lor o relație toxică, deși au trecut prin astfel de situații, chiar și jignire sau o singură palmă fiind indicii clare că lucrurile se îndreaptă în direcția greșită.

Fie este vorba despre teama sau rușinea de a fi considerată o victimă, fie este un moment dureros de care nimeni nu și-ar dori să își amintească, se pare că avem o problemă în a recunoaște că unele relații pur și simplu ne-au rănit prea mult, ne-au transformat și ne-au schimbat ideile pe care le aveam despre dragoste.

Din nefericire, în cazurile întâlnite, victima ajunge să se simtă vinovată, spunând chiar că poate merita acea palmă sau acele jigniri. Recent, o prietenă mi-a povestit de experiența unei cunoștințe. Aceasta i-a mărturisit că se simte vinovată că a primit o palmă de la fostul iubit. Ea îi explicase că sigur vina îi aparținea ei: nu îi spusese iubitului că urmează să iasă la cină cu altcineva și nici nu i-a răspuns la telefon. Așadar, într-o situație prin care aproape toate am trecut, o persoană ajunge să se considere vinovată, deși nu este altceva decât o victimă a unui comportament periculos. Un exemplu evident de relație toxică, nu?

Așadar, de cele mai multe ori într-o relație toxică unul dintre parteneri ajunge să uite de propriile nevoi pentru a le satisface pe cele ale persoanei iubite, căci până la urmă asta înseamnă dragostea, nu-i așa? Creștem cu ideea că atunci când iubești pe cineva trebuie să faci sacrificii, însă care limita sănătoasă? În aproape toate cazurile întâlnite până acum nevoia de compromis a fost o problemă. Mai bine spus, un singur partener trebuia să se pună pe planul secund pentru că nevoile celuilalt erau cele mai importante.

Apoi, nu putem uita de gelozie, un sentiment despre care am fost învățate să credem că semnalează dragostea adevărată, dar care poate distruge atât de multe relații. Dacă te afli în situația în care partenerul te sună din oră în oră să te întrebe unde ești și cu cine ești, este momentul să îți pui întrebări serioase în privința relației voastre. Și, dacă ți se pare această situație una imposibilă și greu de crezut, sigur vei găsi și tu în jurul tău prietene care vorbesc constant cu partenerul lor și devin neliniștite atunci când nu au reușit să îi răspundă la timp. Un comportament dăunător la nivel psihic, care face ca o persoană să trăiască cu o teamă constantă de reproș, de certuri și chiar de respingere.

Din același registru fac parte și certurile dese, ca atunci când stabiliți lucrurile banale, de exemplu când mergeți la cumpărături sau unde ieșiți la cină, despărțirile și împăcările repetate, reproșurile și starea constantă de conflict. Ținerea unui scor al greșelilor, atitudinea pasiv-agresivă și limitarea libertății transformă relația fericită într-una toxică, pe care cu greu vrei să o recunoști.

Mai grav este că cele mai multe persoane ajung să își dea seama că această relație era dăunătoare abia după despărțire, suferind astfel chiar și la final. Astfel, după o perioadă de cele mai multe ori îndelungată, chiar și finalul este unul tragic, gândindu-ne că este vina noastră, deși realitatea este una complet diferită.

Ne plângem de milă, reluăm în minte fiecare episod al relației și ne întrebăm unde am greșit. Este procesul natural după fiecare despărțire, însă avem oare și ce să învățăm dintr-o astfel de experiență? Judecând după răspunsurile primite din partea mai multor femei, da. R., de 25 de ani, mi-a mărturisit că acum, în urma unei relații toxice din care a scăpat, știe ce limite să impună și când să se retragă dintr-o relație atunci când lucrurile se îndreaptă într-o direcție greșită. Iar D., de 28 de ani, recunoaște mai ușor anumite tipuri de bărbați de care știe că trebuie să se ferească (printre ei, cei care pun prea multe întrebări despre fosta relație chiar la prima întâlnire… cine face asta?!). Există așadar și o parte bună. Te cunoști mai bine, petreci timp să te refaci, să te redescoperi și să te respecți mai mult ca niciodată.

Și, deși trecem peste astfel de relații, cu greu, de ce ajungem să ne confruntăm cu ele? Cum ajungem să iubim persoanele greșite și să acceptăm un tratament greșit din partea lor? Ei bine, atracția față de parteneri toxici nu este doar una emoțională sau fizică, ci și biochimică. Studiile spun că neurotransmițători precum dopamina, serotonina și oxitocina ne fac să devenim la propriu dependenți de astfel de persoane.

Același lucru este valabil și în cazul acelor bad boys de care aproape orice femeie a avut parte cel puțin o dată în viață. De-a lungul timpului industria de la Hollywood a alimentat această idee de bărbați greu de stăpânit, periculoși', tipii care par să fie perfecți în final, după ce treci prin numeroase probe' pentru ei și reușești să îi îmblânzești. Din păcate, ajungem în mod inconștient să facem asta și în realitate. Facem o obsesie din persoanele nepotrivite și ajungem să ne schimbăm complet doar pentru a le fi pe plac, doar pentru a încerca să obținem atenția lor, deși probabil nu o vom avea niciodată așa cum ne dorim și probabil cu siguranță ar trebui să renunțăm la astfel de atracții toxice.

Astfel de situații pot apărea oricând și oricine a avut un crush nepotrivit, însă este momentul să fim mai prezente în propria viață și să facem alegeri mai bune pentru noi și pentru sănătatea noastră. Găsește noi hobby-uri, învață lucruri noi, mergi la concerte. Creează noi amintiri pentru a trece peste o relație toxică și pentru a te regăsi. Și, dacă încă nu ți-ai pregătit o listă cu obiective pentru 2019, ce-ar fi să pui pe primul loc iubirea de sine? Iubindu-te pe tine în primul rând te vei feri mult mai ușor de experiențele traumatizante și vei atrage oamenii de care ai cu adevărat nevoie.

