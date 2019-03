Caligrafia, de la formă de relaxare la hobby – interviu cu Ștefania Iorgoiu

Găsirea unui sport preferat, practicarea meditației sau orele de yoga, toate se numără printre cele mai populare metode de relaxare. Există însă și alte hobby-uri care te pot ajuta să te destinzi după o zi dificilă, hobby-uri care te ajută să îți dezvolți și latura creativă, caligrafia fiind exemplul perfect în acest caz.

Pentru mine caligrafia nu a fost neapărat o activitate de relaxare, ci pur și simplu o artă pe care mi-am dorit să o descopăr mai bine. Astfel, după ce în urmă cu câțiva ani mi-am cumpărat primul set de caligrafie, m-am apucat să mă joc cu penițele, deloc potrivite pentru ce îmi doream eu. Textele și cuvintele scrise nu arătau deloc cum ar trebui, așa că după câteva luni am renunțat să mai încerc, mai ales că în acea perioadă nu existau foarte multe informații despre caligrafia modernă, cea pe care doream eu să o învăț.

Anul trecut, după ce am descoperit mai multe conturi de Instagram care mi-au reaprins pasiunea pentru caligrafia modernă, am început să caut cursuri în România. Din păcate, nu există foarte multe, însă am avut norocul să îl găsesc pe cel predat de Ștefania Iorgoiu. După o lună de așteptare pentru a afla exact când va avea loc cursul, mail-ul cu programul și deschiderea înscrierilor a venit poate în cel mai potrivit moment pentru mine, caligrafia fiind timp de 8 ședințe și o formă de terapie pentru mine.

Dacă îți dorești să înveți ceva nou și în același timp să te relaxezi, caligrafia poate fi hobby-ul potrivit, așa că am rugat-o pe Ștefania să ne răspundă la câteva întrebări despre acest domeniu.

ELLE: Vorbește-ne puțin despre începutul tău în arta caligrafiei. De cât timp faci asta și de unde a pornit această pasiune? Care este motivația ta?

Ștefania Iorgoiu: Am descoperit caligrafia acum trei ani. Având background educațional, intenția inițială a fost să pot crea suport vizual pentru povești sau materiale didactice în școală. Am făcut un curs de ilustrație de carte, apoi am descoperit atelierele de caligrafie organizate la Revista de Povestiri, singurele la momentul acela în țară; au fost un start super eficient de a intra în industriile creative, de atunci m-am concentrat în mare parte pe explorarea caligrafiei cursive, pe care am început să o și predau cu entuziasm atât copiilor cât și adulților.

ELLE: Cum ai descrie caligrafia? Este un proces creativ/tehnic?

Ștefania Iorgoiu: Ambele. Ca să îți permiți să te joci creativ e musai să treci printr-o structură la început care implică antrenament constant. În timp procesul se fluidizează, se rafinează linia și dacă îi dai o șansă caligrafia poate deveni un instrument – prieten foarte devotat când vine vorba de creație. Depinde cât și cum îți dai voie să îl experimentezi, depinde de cel care mânuiește penița 😃

ELLE: Care sunt principalele tipuri de caligrafie? Există diferențe mari, atât din punct de vedere tehnic, cât și creativ?

Ștefania Iorgoiu: Caligrafia oferă o zonă vastă de explorare, iar diferențele sunt date de tipul liniei și diversitatea instrumentelor de lucru pe care le folosim. Personal m-am jucat cu scrierea italică, foundational hand sau gothic, pe care le parcurgi cu penița lată, și caligrafia cursiv – modernă pentru feminitatea și grația liniei. De asemenea îți oferă o graniță de trecere spre lettering sau graphic design.

ELLE: Care sunt după părerea ta cele mai importante reguli când vine vorba despre caligrafie? De ce anume trebuie să ții cont? Ce restricții există?

Ștefania Iorgoiu: Indiferent pentru ce tip de caligrafie optezi, important este să existe o bază solidă a liniei, antrenament și practică constantă, deci disciplină. Selecția materialelor este esențială, iar aici avem multe restricții, pentru că încă nu avem un curriculum sau informație structurată în caligrafie.

ELLE: Cum te-a influențat caligrafia? Ai putea spune că s-a produs o schimbare în stilul tău de viață, în modul în care lucrezi, de exemplu mod de organizare?

Ștefania Iorgoiu: Absolut. Din pasiune s-a alchimizat în ocupație. Este una din sursele din care eu mă întrețin și automat aloc timp și disciplină pentru studiu.

ELLE: Care ți se pare că este cea mai dificilă parte a caligrafiei? Ce provocări ai întâmpinat până acum, atât ca din punct de vedere tehnic, cât și creativ?

Ștefania Iorgoiu: Simplificarea procesului și selecția instrumentelor de lucru.

Vă povesteam mai sus că încă nu avem un ‚curriculum complet dedicat caligrafiei. Abia acum se construiește o bază în țară prin intermediul celor pasionați, care au experimentat diferite segmente și le oferă mai departe predând. În materie de provocări au fost multe și deseori povestesc la ateliere despre aventura pe care am avut-o testând o sumedenie de materiale de cele mai multe ori nepotrivite pentru practica cursivă. Mi-a luat ceva până să găsesc un mix potrivit între penițe, cerneală și hârtie. De exemplu, în caligrafia cursivă, dacă nu folosim o cerneală cu o consistență densă, o peniță flexibilă de calitate, hârtie la un anumit gramaj sau textură nu putem scrie. Plus că majoritatea materialelor care ar ușura antrenamentul nu se găsesc în magazinele de specialitate și e nevoie să le aduci din afară.

ELLE: Într-un articol științific publicat pe Psychology Research and Behavior Management s-a demonstrat că meditația și caligrafia au rezultate similare ca proces de relaxare. Pentru tine cât de importantă este caligrafia în acest sens?

Ștefania Iorgoiu: Da. Cam acesta este și spațiul din care practic și predau caligrafia. A fost următoarea etapă care a curs natural după ce m-am oprit din așteptările estetismului sau focus pe rezultat și am făcut switch pe bucuria pe care procesul în sine o oferă.

ELLE: Știu că primele ateliere de caligrafie au fost cele pentru copii, iar acum predai și atelierul de caligrafie modernă de la Revista de Povestiri. Ce diferențe de predare există? Este procesul de învățare mai ușor pentru cei mici sau pentru adulți?

Ștefania Iorgoiu: Ambele sunt super experiențe, diferite, fiecare cu savoarea lor. Pentru copii am căutat să oferim un sprijin în îndreptarea scrisului de mână îmbinându-l cu instrumentele din caligrafie și pictură dată fiind presiunea în școală asupra acestui aspect. Au fost destul de receptivi pe creativ și fascinați de penițe si tocuri ca și în cazul adulților 😃. Adulții vin să se relaxeze în principiu. Sunt persoane care se îndrăgostesc de litere și decid să continue călătoria. Cred că ei au fost mai fascinați decât juniorii. Ai testat organic experiența 😃

ELLE: Cât de mult te-a ajutat caligrafia să te descoperi? Poate fi considerată și o metodă de meditație sau doar un proces de deconectare, de a scăpa de stres?

Ștefania Iorgoiu: Mă ajută mult în igiena și calibrarea corpului emoțional. Caligrafiez de obicei prin intenție după ce mi-am deschis spațiul de creație – muzică de relaxare pe fundal, pun 2-3 picături de ulei esențial de trandafir în lampă, aleg culori în funcție de ce emoții pun pe hârtie și cumva toată atmosfera te conectează cu tine; super grație și super intim să-ți energizezi ființa interioară așa. 💜

ELLE: Caligrafia necesită multă răbdare, nu-i așa? Consideri că poate fi învățată de orice persoană?

Ștefania Iorgoiu: Da, clar. Poate fi învățată de orice persoană care alocă practică și entuziasm.

ELLE: Se poate face în România un business din caligrafie? Există o piață potrivită pentru asta?

Ștefania Iorgoiu: E loc pentru educație și business, deja oamenii și-au conturat un profil în sensul acesta. Văd esențială integrarea caligrafiei în sistemul de învățământ și încurajez orice inițiativă unificată de a o revitaliza și în România tocmai pentru că oferă o arie extinsă de aplicabilitate și poate fi transferată în domenii de lucru multiple.

