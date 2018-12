Calendarul Pirelli 2019, realizat de Albert Watson, a fost lansat oficial la Milano și este fabulos

Calendarul Pirelli 2019, supranumit „The Cal' a fost lansat la Milano. De la prima ediție din 1964, acest calendar a reușit să stârnească mereu discuții și controverse.

Calendarul Pirelli 2019 este o poveste în imagini a aspirațiilor a patru femei și a determinării lor de a-și îndeplini visele, fiecare dintre ele urmându-și propriile scopuri și pasiuni.

O secvență de 40 de imagini spune poveștile personajelor interpretate de Gigi Hadid cu Alexander Wang, Julia Garner, Misty Copeland cu Calvin Royal III și Laetitia Casta cu Sergei Polunin. Imaginile, atât color cât și alb negru, sunt realizate în formatul 16:9, inspirat de pasiunea lui Albert Watson pentru arta filmului.

Fotograful scoțian Albert Watson a realizat imaginile pentru Calendarul Pirelli 2019 în luna aprilie, în Miami și New York.

„Atunci când am gândit acest proiect am vrut să îl fac într-un mod diferit față de alți fotografi și m-am întrebat care este cea mai bună modalitate de a face asta. La final, am căutat atât imagini care au o calitate frumoasă, au profunzime și au un fel de șir narativ. Am vrut să creez ceva ce este mai mult decât un portret al cuiva – am vrut să semene cu imagini din film. Am vrut ca oamenii care se uită la Calendar să vadă că scopul meu a fost fotografia în cea mai pură formă, explorând femeile pe care le-am fotografiat și creând o situație care ar transmite o viziune pozitivă despre femeile din ziua de azi”, a declarat Watson.

Fotografiile lui Albert Watson i-au entuziasmat încă de la mijlocul anilor 70 pe cititorii revistei Vogue, pentru care a realizat 100 de coperți spectaculoase, alături de peste 40, pentru publicația Rolling Stone.

Watson este autorul unora dintre cele mai recunoscute fotografii din lume, de la portretul lui Steve Jobs publicat pe coperta biografiei sale și fotografia lui Alfred Hitchcock care ține o gâscă, la un portret nud al lui Kate Moss, realizat când aceasta a împlinit 19 ani. Variante tipărite ale fotografiilor realizate de Watson sunt expuse în galerii și muzee din întreaga lume.

Foto: Pirelli

