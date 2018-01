Bravo, Simona! Victorie importantă la Australian Open, după cel mai lung meci din carieră

Simona Halep este cu un pas important mai aproape de primul titlu de Grand Slam din cariera sa, după un meci incredibil împotriva lui Lauren Davis.

Numărul 1 WTA a câștigat un set decisiv cu 15-13 și astfel s-a încheiat cel mai lung meci din cariera sa, care a durat 3 ore și 44 de minute.

Meciul-maraton s-a terminat cu 4-6, 6-4, 15-13 pentru Simona Halep. În timpul jocului, Simona a spus de mai multe ori „Gata, nu mai pot! Over!”, însă se pare că toată agonia a ajutat-o sa câștige și să ajungă în etapa următoare.

După meci, epuizată, Simona Halep a mâncat așezată direct pe saltea, cu piciorul pe o pungă de gheață, din cauza accidentării anterioare – așa a fost surprinsă de fotograful Darren Cahill, care a postat imaginea pe Twitter.

So how was your morning, @Simona_Halep? Amazing effort by both ladies. Epic match. Really proud of you Simo #teamhugs pic.twitter.com/mjE5CjtacK

— Darren Cahill (@darren_cahill) January 20, 2018