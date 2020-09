Brașov Heroes: brașovenii se transformă în eroi pentru comunitatea lor. Cum poți să îi ajuți?

Brașov Heroes este un eveniment anual organizat de Fundația Comunitară Brașov, o cursă cu obstacole a comunității pusă la cale pentru a atrage bani pentru cauze locale. Timp de trei luni, are loc o campanie de fundraising, care culminează cu un eveniment sportiv-filantropic, iar în cele șase ediții de până acum s-au strâns fonduri și s-au acordat finanțări în valoare de 480.000 de lei, pentru 71 de proiecte. Pentru că anul acesta nu este unul obișnuit, însă, Brașov Heroes trece printr-o transfomare și devine, între 6 și 13 septembrie, Săptămâna Comunității, iar chiar pe 13 are loc Brașov Heroes Day.

Nici pentru Fundația Comunitară Brașov, care este o organizație suport ce mobilizează resurse locale ca să susțină tot felul de inițiative importante în oraș, nu a fost un an obișnuit. Deși implică de multă vreme oamenii în comunitate, finanțează, oferă mentorat și ajută organizațiile și grupurile de inițiativă să pună în practică idei benefice pentru zona Brașovului, anul acesta, spune Laura Popeea, director executiv al Fundației Comunitare Brașov, a fost diferit și atipic.

Pandemia, spune ea, ne-a schimbat total planurile și pe 14 martie am lansat, plini de curaj, într-o echipă de trei colege și un voluntar, campania apel de urgență Brașovul Pregătit, pentru sprijinirea spitalelor locale. Am pornit cu o campanie de fundraising pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov și am ajuns să susținem 15 spitale locale. A fost un maraton incredibil de 12 ore de lucru pe zi, în care am simțit din plin presiunea psihologică, graba de a acționa și totuși chibzuința de a decide cel mai bine cum investim donațiile obținute de la cei 826 de donatori individuali și de la cei 13 donatori corporate, în valoare totală de 428.000 lei, chiar dacă asta a însemnat să învățăm să evaluăm echipamente medicale, firmele furnizoare și clauzele juridice din contractele semnate.'

Din toată acțiunea au rămas impresionați de mobilizarea comunității, care pare mai unită și mai solidară ca oricând și pe care o vor și mai solidară, și mai generoasă în viitor. Și tocmai aceasta este ideea, spune Laura Popeea. Programele și evenimentele Fundației au rolul extrem de important de crea contexte menite să unească oamenii și să pună resurse laolaltă, iar aceasta construiește și crește sentimentul de apartenență la comunitate.'

După câțiva ani în care au organizat Brașov Heroes, mai zice ea, au învățat cât de important este să activeze comunitatea și să aducă la un loc oamenii care vor să trăiască bucuria de fi împreună'. Astfel, proiectele comunității ajung să fie cunoscute de oameni care pot deveni donatori în viitor, sau poate voluntari, dar evenimentul este și un prilej de distracție în natură care presupune trecerea peste anumite obstacole unel mai distractive, altele mai dificile. Este un context ideal de conectare între brașoveni cu valori comune și de a crea relații valoroase pe termen mediu și lung, de mobilizare a comunității locale.'

Cei de la Fundația Comunitară Brașov sunt conștienți de faptul că pandemia a mutat atenția oamenilor pe probleme care au apărut sau au devenit mai vizibile tocmai datorită contextului, însă știu și că beneficiarii organizațiilor locale au problemele lor, care nu au dispărut odată cu apariția coronavirusului, ci, dimpotrivă, s-au accentuat. De aceea, își asumă sarcina de a face cunoscute proiectele unor potențiali donatori, cu speranța că transparența întregului proces și înțelegerea impactului donației lor îi vor face mai generoși și mai binevoitori pe cei dispuși să se implice.

În toată treaba aceasta contează și cauzele selectate pentru a fi finanțate prin intermediul Brașov Heroes. Anul acesta sunt șapte, și fiecare dintre ele este demnă de sprijin. Spre exemplu, organizația non-guvernamentală ADDIP vrea să ofere copiilor din centrele de plasament, pe lângă socializare și consiliere, și zile de naștere, la care aceștia să simtă că sunt sărbătoriți și unici. Ioana Mădălina Tivga, de la ADDIP, spune că nevoia lor acum este să revenim în centrele de plasament, să ni se dea voie să reîncepem proiectele puse în stand-by. Unul dintre aceste proiecte este tabăra de Crăciun, pe care sperăm să o putem face, deoarece tabăra de vară am fost nevoiți s-o anulăm. Suntem încrezători și dornici să aducem în continuare bucurie și acces la experiențe de dezvoltare care îi vor ajuta pe copiii din centrele de plasament să devină adulți independenți și integrați în societate'.

Cei de la Organizația Națională „Cercetașii României” Centrul Local „Orizont” Brașov, în schimb, vor să ofere celor 160 de mici cercetași un program de educație de sănătate pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru a oferi prim ajutor. La începutul pandemiei unii copii au avut repulsie pentru activitățile online, în timp ce unii s-au obișnuit mai repede. Copiii cercetași s-au adaptat și activităților online, dar spre sfârșitul stării de izolare, interesul pentru întâlnirile online a scăzut, odată și cu prezența lor. După izolare, am organizat tabăra tradițională de sfârșit de an cercetășesc, mai târziu cu o lună decât de obicei, respectând condițiile impuse de autorități: un singur copil în cort, număr redus de membri în patrule. În anii trecuți participau peste 80 de copii cercetași, anul acesta am limitat prezența la 50 de persoane, inclusiv adulții.', spune Vasi Lupoaea, Organizația Națională „Cercetașii României” Centrul Local „Orizont” Brașov.

În schimb, pentru Asociația Grow and Know, care va echipa 5 grupe de grădiniță din mediul rural cu centre de știință, pentru a le asigura și acestor copii accesul la o educație modernă și șanse de a-și atinge potențialul, pandemia a venit cu alte complicații. Ne-a afectat procesul de înființare, deși am depus actele la judecătorie și aveam termen în februarie, s-a dat decizia de înființare doar la final de iunie. Iar acum, la începutul școlii, trebuie să ne adaptăm puțin la restricțiile de început de an, care ne afectează ideea inițială de centru de științe cu materiale shared, dar încercăm să ne pliem pe ele.', spune Andrei Vatră.

La Brașov Heroes se strâng fonduri și pentru Asociația Care for Dogs, care plănuiește să construiască o zonă de carantină în adăpostul pe care îl administrează, pentru a proteja puii de câine până își termină schema de vaccinare; dar și pentru Fundația Rază de Speranță, care își propune să ofere servicii gratuite de terapie pentru copii și tineri cu autism prin socializarea cu familiile lor și alături de copii tipici. Fundația Rafael Codlea, care lucrează cu copii cu dizabilități, vrea să achiziționeze un sistem de comunicare PODD care să înlesnească comunicare copiilor cu cei din jur, în vreme ce proiectul From One to Six – Feel the unseen' va realiza hărți printate 3D pentru Brașov, accesibilizând orașul pentru persoanele nevăzătoare sau slab-văzătoare. Mai multe despre fiecare cauză afli aici.

Ce poți face tu pentru Brașov Heroes?

Dacă vrei să ajuți oricare dintre aceste cauze, participă la Săptămâna Comunității, până pe 13 septembrie, înscriindu-se pe pagina www.brasovheroes.ro. Fă-ți propriul traseu cu obstacole în grădină, în parc sau în pădure și fă o mini-cursă alături de prieteni, familie sau colegi. Arată pe social media cum te-ai distrat, prin filmulețe și fotografii postate pagina de Facebook Braşov Heroes. Donează pentru una din cele 7 cauze și dă mai departe știrea celor din jur.

Iar dacă te încumeți la curse de distanță, la Brașov Heroes Day, organizată pe data de 13 septembrie, te poți înscrie pe site-ul Brașov Heroes, îți alegi cauza pentru care alergi, îți stabilești propriul traseu și numărul de kilometri pe care îi parcurgi, îți dai singur startul oricând în intervalul 05:00 – 22:00, alergi cursa planificată și încarci în contul de pe site un selfie și o poză cu numărul de kilometri parcurși din orice aplicație/smartwatch/etc.. Fundația Comunitară, cu ajutorul bugetului creat cu susținerea sponsorilor corporate, va transforma fiecare kilometru parcurs în 10 lei donați către cauza aleasă de către alergător.

Foto: Nadia Comănici și prin amabilitatea Fundației Comunitare Brașov

