Barney’s New York isi arata noile vitrine

Ca în fiecare an in preajma sarbatorilor de iarna, magazinul Barneys din New York isi dezvaluie vitrinele arhifaimoase cu care ne-a obisnuit de-a lungul timpului. Sunt renumiti global pentru designul super inventiv si, deseori, neobisnuit al acestora, portretizand totul de la “budoir-ul” lui Lady Gaga– conceput complet din par artificial – pana la sculpturile de gheata semnate Thom Browne.

In fiecare an, Barneys, la fel ca toate magazinele mari de retail din Statele Unite, dar si din afara, ne surprinde cu modul creativ de-a atrage clientii pentru perioada cadourilor de sarbatori. Istoria acestora dateaza inca de la inceputul secolului trecut, asa ca nu e nimic nou sub soare in ceea ce priveste ideea. Evident este o strategie incredibila de marketing, dar si o oportunitate pentru iubitorii de Instagram, care se inghesuie sa mai posteze o fotografie cu “creatia”, in adevaratul sens al cuvantului. Extravaganta si glamour-ul acestora este incredibila.

Bineinteles ca nu oricine poate sa decoreze celebrele display-uri. Pentru sezonul de anul acesta, renumitul magazin a ales sa faca un statement puternic si le-a dat de lucru artistilor din L.A., The Haas Brothers, care au conceput o atmosfera diversa si toleranta prin designul lor.

“Barneys incearca sa aduca ceva care este in contradictoriu retoricii ce acapareaza toata lumea, si mai ales aceasta tara”, a spus Daniella Vitale pentru Business of Fashion. “Ne concentram mai putin pe Craciun sau Hanukkah sau alta sarbatoare. Vrem ca aspectul mesajului social din spate sa fie ceva mai mult.”

Personajele au fost realizate din diferite materiale, de la cele blanoase sau argintii, si pana la sculpturi din hartie. Uite-te numai la zebra in culorile curcubeului (ca celebrare a comunitatii LGBTQ) sau la serpii care se preling pe sub cuvintele “Snake Love Not War”. De fapt, fiecare vitrina si personaj imagnat de Haas Brothers transmite un mesaj: „Sunbody Loves You,” „Cactus What You Preach” si “Bee Yourself.”

Tot ceea ce este expus “afara” va avea o continuitate si inauntru, pentru ca marile lanturi de retail nu vor doar ca oamenii sa se opreasca, sa admire si sa faca o poza, ci sa isi continue fascinatia si in magazin. Fiecare etaj al imensului Barneys va purta o “regula Haas”, dupa cum au denumit-o chiar reprezentantii acestuia. Spatiul “Boulder and Wiser” se va descrie intr-o gradina rock, in culori psihedelice, special gandita pentru selfie-urile de Instagram.

Avand in vedere ca s-a sezizat o scadere in ceea ce priveste business-ul acestor magazine inca din noiembrie anul trecut (da, atunci cand Trump a devenit presedinte), datorita numarului mult mai restrans de turisti, acestea trebuie sa vina cu idei cat mai creative si cu mesaje puternice si pozitive pentru a-si castiga din nou un loc pe podiumul afacerilor.

“Este o chestiune foarte pozitiva pe care o aduc The Haas Brothers vitrinelor”, spune directorul creativ Matthew Mazzucca. “Sunt foarte simpliste si copilaroase, ofera un fel de escapada – chiar daca sunt relevante situatiei politice din America.”

