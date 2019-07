Bali, întoarcerea în paradis

Bali e o destinație atât de ofertantă încât orice descriere este, desigur, la superlativ. Fie că ești un soi de Elizabeth Gilbert care vrea să se redescopere și să-și ofere un an sabatic într-un ashram, fie că ești mai degrabă stilul de backpacker, dornică de explorare și experiențe inedite,

Bali este locul de unde te vei întoarce mereu cu promisiunea că vei reveni. Eu însămi mi-am făcut această promisiune, atunci când am părăsit, cu multe regrete, mica insulă indoneziană, aflată undeva la 8 grade de Ecuator, în estul Insulei Java. Au rămas atâtea lucruri de făcut, atâtea locuri de explorat, încât mi-ar mai fi trebuit cel puțin câteva săptămâni ca să zic, cu mâna pe inimă, că am cunoscut Bali-ul așa cum mi-aș fi dorit. Am să vă spun că poți explora, totuși, insula Bali, chiar și în patru zile, cât a durat vizita mea. Trebuie doar să te pregătești de un maraton, cu puține ore de somn, și mulți kilometri parcurși parțial pe jos, dar, mai ales, cu mașina (pe care o poți închiria, cu tot cu șofer, timp de zece ore, contra sumei de 80 de euro).

Unde am stat:

În Bali am descoperit conceptul Club Med, adică un lanț de hoteluri all inclusive (mai precis 67), răspândite în întreaga lume (din Franța și Elveția, până în China și Japonia) unde, o dată ce ai intrat, vei uita de absolut toate grijile organizării vacanței, pentru că aici totul este inclus în pachetul achitat inițial, de la lecții de golf, până la cine gourmet, spectacole, petreceri și activități pentru copii. Club Medi Bali se află în Nusa Dua, un loc seren, pe care l-aș compara cu un paradis în miniatură, adică spațiul perfect pentru o porție consistentă de relaxare: aici vei descoperi masajele divine de la Mandara spa (unde am uitat de stres, dar și de durerile de spate), sesiunile de yoga, ținute la apusul și la răsăritul soarelui, piscina Zen (destinată în exclusivitate adulților), ședințele de meditație ținute în mijlocul naturii.

Dacă ești mai degrabă stilul care preferă vacanțele active, Club Medi Bali îți oferă din plin și astfel de experiențe: petreceri la barul de pe plajă, care țin până târziu în noapte, spectacole de dans tradițional, focuri de artificii, sporturi nautice (surfing, paddle boarding, snorkelling). Iar dacă optezi pentru o vacanță alături de cei mici, există programe special concepute pentru copii, cu vârste de la 4 luni la 17 ani (da, ai citit bine!), care includ tot felul de activități, de la dans și pictură, până la gătit și sport. Am să vă mai spun doar că la Club Med am savurat cele mai sofisticate cine cu fructe de mare la The Deck, un gourmet lounge, unde ai neapărat nevoie de rezervare. Nu m-am întors cu kilograme în plus, deși m-am bucurat din plin de deserturile cu gusturi delicate și de fructele cu gusturi și denumiri neașteptate!

Ce mi-a plăcut cel mai mult în Bali:

– Templul de la Tanah Lot. În limba balineză „tanah' înseamnă „pământ', iar „lot' – mare. Este, de fapt, un templu construit pe o stâncă, aflată la câteva sute de metri de țărm. Situat în Tabanan (o localitate aflată la 20 de kilometri de Dempasar, capitala insulei), templul se află pe o stâncă, șlefuită în continuu de valurile Oceanului Indian. Principala zeitate venerată în templu este Dewa Baruna sau Bhatara Seagara, care este un fel de zeu al mării. Templul face parte din cele șapte construite de-a lungul coastei de vest a insulei și a fost restaurat în 1980, când o parte din stâncă a început să se sfărâme. Guvernul japonez a acordat atunci Indoneziei un împrumut de aproximativ 130 de milioane de dolari pentru lucrările de restaurare. Prin urmare, aproximativ o treime din stânca de la Tanah Lot este rocă artificială, ingenios camuflată pentru ochii profanilor. Pentru mine, a fost cel mai spectaculos loc pe care l-am văzut în Bali.

– Terasele cu plantații de orez de la Tegallang. Probabil că terasele plantate cu orez, de un verde crud, sunt peisajul cel mai fotografiat din Bali. De altfel, vei descoperi parcele plantate cu orez peste tot în insulă, orezul fiind alimentul de bază în bucătăria indoneziană. Dacă vrei să le și explorezi, și nu doar să le fotografiezi de sus, încalță-te neapărat cu niște pantofi sport cu talpă anti-derapantă (orezul are nevoie de multă apă și, practic, terasele sunt irigate de izvoare naturale, așa că poți aluneca oricând pe noroi; da, eu am pățit-o, dar asta nu înseamnă că m-am bucurat mai puțin de acest loc absolut superb!);

– Pădurea cu maimuțe sacre de la Ubud este una dintre cele mai renumite atracții ale insulei. Lăsând la o parte simpaticele maimuțe (o populație de 628 de macaci), pădurea în sine pare un spațiu desprins din basme: liane și copaci spectaculoși, poduri din piatră, trei temple hinduse. Și da, maimuțele sunt foarte prietenoase și dornice de poze (mai ales dacă ai la tine banane sau dulciuri!);

– Kintamani, regiunea din nord-estul insulei, oferă o priveliște care te va lăsa fără cuvinte: vulcanul Batur (încă) activ, lacul Batur de un albastru ireal, templul Ulun Danu Batur, satele așezate pe marginea lacului și locuite de cei mai vechi balinezi, ale căror tradiții diferă fundamental de cele ale locuitorilor din restul insulei.

