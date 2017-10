Bagajul de toamna: 5 piese must-have intr-un city break

Vremea mai putin calduroasa este ideala pentru city-break-uri spontane in orase vibrante, unde catwalk-ul urban este o inspiratie autentica de stil si vibe-ul cosmopolit iti taie respiratia!

Indiferent de destinatia pe care o alegi, stim ca partea ta preferata din aceasta experienta este calatoria in sine si mai putin impachetarea si despachetarea bagajului, iar aici intervenim noi! Nu, nu iti vom face noi bagajul, insa iti vom usura misiunea cu o lista de must-have-uri in valiza ta:

Trenciul oversized

Comeback-ul glorios al clasicului trenci ne-a luat prin surprindere in acest sezon si a venit ca un reminder al tinutelor clasice si versatile. De ce nu trebuie sa iti lipseasca din bagaj? Indiferent de destinatia pe care o alegi, va fi un element super practic & stylish, pe care il poti purta intr-o multitudine de combinatii stilistice!

Travel set

Renunta la amalgamul de creme si cosmetice care iti ocupa o mare parte din bagaj si opteaza pentru un travel set, care contine tot ce ai nevoie intr-o escapada: gel de dus, lotiune de corp, sampon, balsam si un sapun de maini. Wild Olive a creat pentru tine un astfel de ajutor super practic, iar setul manufacturat in Africa contine doar ingredient naturale.

Sneakers

Stim ca nu ai putea sa pleci in vacanta fara o pereche (macar) din colectia ta de sneakers! Incearca sa te indrepti spre un model clasic, care sa te integreze in peisajul uber cool al destinatiei alese de tine!

Hoodie

Deoarece poate sa duca orice tinuta intr-o zona actuala si super fresh, hoodie-ul este un must-have in bagajul de calatorie si un element care te va integra si mai bine in scenariul relaxant de vacanta. Il poti purta impreuna cu o pereche de jeans, botine tip soseta si trenciul oversized.

Poseta statement

Telefon, portofel si ruj – crede-ne pe cuvant, nu ai nevoie de mai mult intr-o plimbare pe strazile unui oras nou! Stii deja ca rosul intens este laitmotivul trendurilor propuse de designeri in acest sezon, iar o poseta rosie de dimensiuni mici este accentul cromatic ideal de care tinuta ta de vacanta are nevoie.

Text: Camelia Cucu