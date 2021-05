(P) Art for Air: o colaborare cool între Romanian Design Week și artistul stradal Obie Platon, pe care nu trebuie să o ratezi

Romanian Design Week sărbătorește industriile creative și anul acesta, în cea de-a noua ediție, reunind o serie de expoziții ce promovează designul, arhitectura și creativitatea, în perioada 4-13 iunie la Combinatul Fondului Plastic. Evenimentul se desfășoară sub tema #Together.

La inițiativa organizatorilor, IQOS susține un proiect special realizat în colaborare cu Obie Platon, cel mai renumit artist stradal din România, care a creat, cu ajutorul vopselurilor inovatoare Airlite, un mural de 35mp, situat în centrul Bucureștiului. Muralul poate fi vizitat, admirat și fotografiat din 27 mai în str. Matei Millo nr. 9.

Prin această inițiativă, organizatorii festivalului Romanian Design Week 2021 și IQOS invită comunitatea la un dialog despre „inovația care deblochează noi perspective, puterea creativității, progresul și accentul pe comunitate”, după cum spune Andrei Borțun, CEO The Institute și organizator RDW. În ceea ce privește muralul semnat de Obie Platon, Andrei a adăugat că vopselurile inovatoare Airlite, folosite la realizarea lui, „încurajează dialogul creativ și ne invită să ne gândim la rolul colaborărilor în definirea viitorului.'

Inspirat din fațadele clădirilor din cartierul Cișmigiu, muralul spune povestea unui oraș dinamic, aflat simultan într-un proces de construire a viitorului și deconstruire a prezentului. Având tema #Together drept punct de reper, Obie povestește că s-a inspirat „din relația strânsă dintre comunitate și oraș, dintre oameni și tehnologii moderne. Altfel spus, am luat un peisaj urban tipic și l-am reconstruit așa cum l-am văzut eu. Am deconstruit lumea împărțită în ‘Noi’ și ‘Restul’ pentru a vizualiza împreună un viitor posibil, poate mai bun. Asta înseamnă pentru mine progres.'

Obie Platon este un artist contemporan român, cunoscut pentru stilul suprarealist și implicarea în proiecte de regenerare culturală prin artă a zonelor suburbane. Picturile sale murale pot fi admirate in diferite orașe din Europa, cât și în Shanghai, iar mediul său de exprimare variază de la graffiti la sculptură sau instalații artistice.

Pe lângă muralul din strada Matei Millo nr. 9, Obie Platon va aduce mai multă culoare și la RDW Design House, în Bulevardul Aviatorilor nr. 8A, unul dintre punctele de întâlnire importante pentru comunitatea creativă din București în cadrul ediției din 2021 a festivalului. Și aici, Obie Platon își va pune amprenta asupra locului, prin realizarea unui mural în fața spațiului care va găzdui mai multe expoziții internaționale.

