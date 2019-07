Aproape 300.000 de români și-au căutat un loc de muncă în primele 6 luni ale anului. Joburile din retail, servicii, banking și telecom, cele mai căutate de candidați

Topul celor mai căutate domenii de către candidați este condus de comerț / retail, locul al doilea fiind ocupat de sectorul de prestări servicii. Următoarele cele mai căutate joburi sunt cele din banking și servicii financiare, într-o schimbare de poziții față de primul trimestru al acestui an, când bankingul ocupa a doua poziție în top. În creștere față de anul trecut se află și IT-ul, care a adunat, din în perioada ianuarie-iunie aproape 500.000 de aplicări.

'Radiografia primei jumătăți de an arată o dinamică interesantă pe piața muncii. Au crescut considerabil în preferințele candidaților domenii precum Banking și IT și a scăzut ușor sectorul serviciilor externalizate, precum call-centerele. O scădere similară s-a înregistrat și în ceea ce privește aplicările pentru joburile din industria alimentară, care, începând cu acest an, au ieșit din topul celor mai căutate 5 domenii. Asta este și o consecință a faptului că oamenii încep să se preocupe mai mult de viitorul lor profesional. În multe cazuri vorbim despre investiții în programe de învățare, cursuri de reconversie, pe scurt, de o dorință din ce în ce mai mare de a avea acces la joburile și domeniile în care știu că există oportunități de creștere și salarii mari. Iar IT-ul este cel mai bun exemplu în acest sens', spune Bogdan Badea, CEO eJobs România.

Din cele aproape 70.000 de joburi postate de la începutul anului pe ejobs.ro, cele mai multe aparțin angajatorilor din Comerț și Retail (13.500 de locuri de muncă). Urmează companiile din sectorul Serviciilor (7.800 de joburi) și cele din IT, care, în ultimul an, au crescut semnificativ în topul celor mai activi angajatori. Aproximativ 7.500 de joburi au scos în piață angajatorii din IT în primele 6 luni ale anului. Odată cu apropierea sezonului cald a început să crească și numărul de locuri de muncă din construcții, acesta fiind, de altfel, unul dintre cele mai active domenii atunci când vine vorba despre munca temporară sau sezonieră. Băncile și serviciile financiare au fost următorul sector din topul celor mai activi angajatori, cu peste 5.000 de joburi disponibile în perioada ianuarie-iunie 2019.

'Dacă vorbim despre departamentele în care își doresc să lucreze, cei mai mulți candidați aleg să aplice pentru joburile din vânzări. Este, de departe, departamentul cel mai căutat de aceștia. Urmează zona administrativ / logistică, departamentele de relații cu clienții și call center, back office / secretariat și financiar / contabilitate', adaugă Bogdan Badea.

Așa cum era de așteptat, topul orașelor în care s-au făcut cele mai multe angajări este dominat de București (29.812 de joburi). Lista continuă orașele mari din Vestul și Centrul țării: Cluj-Napoca (7.663 joburi), Timișoara (4.630 de joburi), Iași (4.353 joburi) și Brașov (4.312 joburi).

În acest moment, 31.000 de joburi sunt disponibile pe www.ejobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

