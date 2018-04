Andrei Tănăsescu, curator AIFF – despre filmele de festival (VIDEO)

American Independent Film Festival (AIFF) începe azi!

Între 27 aprilie și 3 mai are loc American Independent Film Festival (AIFF) la București. Noutatea cu care vine ediția de anul acesta este că faimosul Sebastian Stan participă ca invitat de onoare al festivalului. În plus, trei filme regizate de trei femei extrem de talentate vor avea și ele premiera tot în cadrul acestuia. Urmărește conversația despre filmele de festival cu Andrei Tănăsescu mai jos și integral aici.

I, Tonya

Află că pe 27 aprilie, așadar, fanii lui Sebastian Stan – actorul de origine română, care a ajuns cunoscut datorită rolurilor din Gossip Girl sau The Avengers, ca să menționez doar câteva – vor putea viziona filmul „I, Tonya”, în care acesta joacă rolul soțului cunoscutei patinatoare Tonya Harding, într-o dramă ce s-a bucurat de un succes răsunător. Proiecția se va desfășura de la ora 20:30, La Cinema PRO, iar actorul constănțean va fi și el prezent. La fel va fi și în următoarele zile, filmul fiind programat să ruleze pe 27, 28 și 30 aprilie. Una dintre proiecții va fi chiar în scop caritabil, pentru organizația Our Big Day Out, ce sprijină familiile, copiii și bătrânii nevoiași. De asemenea, Stan va semna și autografe și va vorbi publicului la începutul proiecțiilor.

Wonder Wheel

În data de 29 aprilie, cea mai recentă comedie a lui Woody Allen, va rula tot la Cinema PRO, de la 20:30. Filmul, considerat de presa americană cel mai bun film al lui Allen din ultimii cinci ani, îi are în distribuție pe Justin Timberlake, Kate Winslet și Juno Temple și spune povestea a patru personaje a căror vieți se intersectează în mijlocul agitației parcului de distacții din Coney Island, undeva în anii ’50.

Lucky

Renumitul actor John Carroll Lynch și-a făcut debutul regizoral cu filmul Lucky, care îl are în distribuție pe David Lynch – faimos pentru Twin Peaks. Filmul a luat pe sus audiența de la Locarno în 2017 unde a primit Premiul Juriului Ecumenic. Pelicula va rula pe 28 aprilie de la ora 20:30 la Cinema Muzeul Țăranului.

Lady Bird

Lungmetrajul „Lady Bird” marchează debutul regizoral al Gretei Gerwig, una dintre cele mai iubite personalități din lumea filmului independent. În același timp, ea este cea mai tânără regizoare care a câștigat un Glob de Aur și a cincea femeie nominalizată la această categorie. Un alt Glob de Aur i-a revenit actriței Saoirse Ronan, care o interpretează pe Christine „Lady Bird” McPherson, o absolventă de liceu și proaspăt studentă, aflată în conflict cu familia și lumea. Filmul va fi proiectat vineri, 27 aprilie, de la 18:00, la Cinema PRO.

The Rider

Apreciat de critici şi premiat la Quinzaine des Réalisateurs de la Cannes anul trecut, The Rider este portretul atent şi emoţionant al unui tânăr, Brady, fost călăreț de rodeo și, acum, îmblânzitor de cai, care se reface după un accident. Filmul realizat de Chloé Zhao va avea premiera pe 27 aprilie, la ora 20:30, la Cinema Muzeul Țăranului

Certain Women

Acţiunea din Certain Women (premiul pentru cel mai bun film la Festivalul BFI din Londra), care are loc într-un orășel din Montana, se bucură de interpretări remarcabile a trei celebrități, care portretizează trei femei aflate în momente definitorii ale vieților lor. Laura Dern o joacă pe o avocată nemulțumită de viața ei personală, ce se confruntă cu o dilemă morală legată de unul dintre clienții săi. Michelle Williams o interpretează pe Gina, o soție și mamă prinsă într-un moment dificil al căsniciei sale, iar Kristen Stewart se află în rolul unei o profesoare de drept din oraș care trăiește o iubire neîmplinită cu o fermieră anonimă.

Programul AIFF și informații suplimentare despre festival găsești pe *filmedefestival.ro, și pe paginile de Facebook și Instagram.

Foto: American Independent Film Festival

