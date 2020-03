Andreea Marin: ”A sta cu mâinile în sân în acest moment nu e o opțiune. Dacă ești OM!”

De multă vreme obișnuită să organizeze campanii umanitare de amploare, Andreea Marin a început încă din primele zile în care epidemia de coronavirus a afectat România să pună la cale, alături de organizația Prețuiește Viața, un convoi umanitar care să îi ajute pe cei aflați în nevoie. De la persoanele aflate în carantină, la spitale și la oameni fără adăpost, Andreea Marin a încercat să îi ajute pe toți. Așa a demarat o campanie de strângere de fonduri (vezi la finalul articolului cum poți să contribui și tu), a dat mii de telefoane, comenzi și e-mailuri, și în doar zece zile primul convoi, care aduna produse în valoare de 430 de mii de euro, a și pornit la drum, ducând un milion de litri de apă plată de la Aquavia, 1,7 tone de produse de igienă, dar și o donație în bani de la Avon, un tir de iaurturi de la Olympus, produse de igienă și îngrijire personală, papuci, kimono-uri, role de hârtie de la Top Line România (care donează și un procent din vânzările online), cinci mașini cu produse din carne proaspete de la Cris Tim, ceaiuri de la Secom, cafea, torturi, băuturi din fructe proaspete și migdale de la Starbucks și multe, multe altele.

În tot timpul acesta Andreea Marin s-a plasat în mijlocul evenimentelor, coordonând de la fața locului transportul de la punctul de colectare de la Arena Națională. Mai mult, a vorbit neobosită în felurite emisiuni și publicații despre inițiativa ei, despre mobilizare extraordinară a companiilor, dar mai ales a oamenilor care au donat din puțin. Dar și-a și exprimat, cu mai multă revoltă decât am văzut-o manifestând vreodată în public, și frustrările față de cei care aleg să nu se implice în nici un fel, și mai ales față de autoritățile care nu au putut să îi comunice clar ce nevoi au, astfel încât să știe ce să prioritizeze în campanie și cum să ajute mai eficient. Acum, Andreea Marin pregătește deja cel de-al doilea convoi umanitar, realizat în colaborare cu Departamentul pentru Situații de Urgență – și doar cu o zi înainte de plecarea acestuia, și-a făcut timp să ne spună ce o mână în aceste demersuri atât de ambițioase și de necesare, ce o face să nu stea deoparte când știe că ar putea ajuta, și ce am putea face fiecare dintre noi ca să traversăm cât mai lin cea mai gravă criză de sănătate pe care am trăit-o vreodată.

ELLE: Ai pornit o campanie umanitară foarte ambițioasă și care presupune foarte multe eforturi. De unde vine motivația ta de a ajuta oamenii vulnerabili, mai ales?

Andreea Marin: Poate își are rădăcina în necazurile vieții, care nu m-au ocolit. Nu am uitat de unde am plecat, unde îmi sunt rădăcinile, am înțeles rolul momentelor de cumpănă si al neajunsurilor, al pierderilor. Așa cred, că nefiind crescută în puf, construind totul în viață prin efort, căci nu prea pot să mă laud cu norocul ce pică din cer, am învățat să apreciez valoarea lucrurilor, nu prețul lor. Și… Îmi pasa. Pur și simplu am în sânge dorința de a lăsa ceva în urma mea și nu pot trece indiferentă pe lângă nedreptățile vieții. Simt nevoia să fac ceva, tot ce depinde de mine, acolo unde sufletul meu vibrează.

ELLE: Campaniile umanitare sunt deja lucruri pe care le faci de multă vreme. Obosești vreodată făcând asta?

A.M.: Da, obosesc, sunt om, nu îmi place să fac lucrurile pe jumătate și, dacă mă implic, pun mult suflet, iar uneori uit care e măsura corectă, uit ce înseamnă moderația. Sunt genul de om care arde pentru o idee în care crede cu adevărat. În Campania Prețuiește Viața din aceste zile de când viața noastră s-a schimbat în mod neașteptat atât de profund, am avut, după 10 zile de stres și muncă din zori până noaptea târziu, efectiv fără pauză, contra cronometru, după mii de telefoane, documentare, după realizări, dar eșecuri în a găsi surse de echipamente medicale așa cum mi-aș fi dorit, am avut un moment de cădere. M-au părăsit puterile și am plâns adânc, eram… un om amărât. Dar sunt totuși un om călit, mă ridic, mă reconstruiesc, merg înainte.

ELLE: Ți se pare vreodată că nu vei reuși, pentru că îmi imaginez că mereu apar lucruri noi, probleme noi, alți oameni sau comunități întregi care au nevoie de ajutor? Ce te ajută pe tine în acele momente?

A.M.: Da, mi se întâmplă și asta, când întâlnesc oameni insensibili, pe care nu îi trezește nimic la realitate, pe care nu pot să mi-i explic. Care nu apreciază gesturile de omenie, sunt doar conduși de interese și… atât. Eu nu îmi explic, de exemplu, cum de, într-o țară cu 12,8 milioane de abonamente la telefonia mobilă, nu poate fiecare om să dea un sms la 8825 sau la un alt număr pentru a dona 2 euro, doar atât, când noi vorbim acum pur și simplu de supraviețuire, de noi toți și de sănătatea lumii în care trăim. Dacă nu acum, atunci când? O fi bine să stai așa, să nu-ți pese, pur și simplu, când nu sprijini pe nimeni, în nici un fel, cu nimic? Să fii gol pe dinăuntru, să nu te raportezi în nici un fel la lumea din care faci parte? Nu toți trebuie să donăm, dar nici a sta cu mâinile în sân în acest moment nu e o opțiune. Dacă ești OM.

ELLE: Ești printre puținele persoane publice care par să fi înțeles că situația pe care o traversăm este cu atât mai grea pentru persoane oricum vulnerabile, persoane fără adăpost, victime ale violenței domestice (probabil cunoști deja cazul românului care se află în izolare cu partenera care are ordin de protecție împotriva lui), oameni cu dizabilități – de ce e atât de greu pentru oameni, în general, să se aplece și către nevoile celor mai neajutorați dintre noi?

A.M.: Nu e greu. Ține de 7 ani de acasă. Care… lipsesc. Bunul simț nu mai e azi la îndemâna oricui.

ELLE: Cum îți gestionezi în perioada aceasta eforturile, fricile, motivația? Ce faci când simți că nu poți să mai faci nimic?

A.M.: Pot. Nu există nu se poate! E vorba tatălui meu pe care am integrat-o în viața mea, e parte din ceea ce sunt. Soluții există, dacă vrei cu adevărat să le găsești.

ELLE: Cum te protejezi acum – de veștile rele, de tot ceea ce se întâmplă în jur, dar și atunci când ești pe teren, căci ești atât de activă și ocupată.

A.M.: Sunt un om optimist și constructiv și asta mă ajută. Sunt energie curată, sunt… „ca nisipul clepsidrei care nu poate fi timp decât în cădere”. Văd partea plină a paharului, de cele mai multe ori. Și viata m-a călit, mă ridic și o iau mereu de la capăt, chiar dacă e greu.

ELLE: Ți-ai exprimat deja public nemulțumirea față de atitudinea miniștrilor (n.red. între timp ministrul sănătății Victor Costache a demisionat, și locul său a fost luat de Nelu Tătaru) care gestionează criza provocată de coronavirus. Ai reușit între timp să obții răspunsuri de la ei?

A.M.: Nu. Eu am spus un adevăr, atât. Nu au fost în stare, pentru că nu aveau răspunsuri la două întrebări, din păcate, esențiale. Politica nu mă interesează. Vreau să văd, însă, în cei ce sunt așezați pe poziții care ne afectează viața, că sunt… buni gospodari, să zicem așa. Treaba trebuie făcută logic de la început, mai ales când gestionezi o asemenea criză. Și dacă nu știi sa răspunzi la întrebări de bază, e ca atunci când ți-ai propune să construiești o casă fără o fundație solidă. Deci… m-am lămurit.

ELLE: Ești mai degrabă adepta unei solidarități generale bazată pe gesturi mărunte, se întâmplă asta pentru că ai încetat să mai aștepți măsuri de la autorități sau pentru că ai decis că ai mai mare încredere în solidaritatea colectivă?

A.M.: Am încredere în mine, în tine, în noi împreună, umăr lângă umăr. Știu ce poate construi solidaritatea. Împreună căpătăm putere!

ELLE: Ești în permanent contact cu oameni, dar și cu spitale, instituții care au nevoie de sprijin. Care sunt principalele nevoi despre care auzi?

A.M.: Nevoile se modifică odată cu înaintarea în această criză a umanității. Dacă la început ne gândeam mai mult la problemele economice, la protejarea celor vulnerabili în fața bolii, acum ne dăm seama că înșiși cei ce ne pot vindeca și îngriji la greu sunt în mare impas. Ce ne facem fără ei, fără medici și personal medical? Cum îi trimitem la luptă cu mâinile goale?

ELLE: Apuci vreodată să te simți utilă, mulțumită de ceea ce ai făcut? Îți acorzi momente de liniște în care să te bucuri că contribui la ceva mai mare, sau mai degrabă treci la proiectul următor?

A.M.: Da, dar nu rezist prea mult în liniște. Mișcarea este viață. Simt nevoia să mișc lucrurile mereu în direcția bună. Îmi dă sens.

ELLE: Următorul convoi pe care îl organizezi, ai anunțat, este făcut în colaborare cu DSU – poți să ne spui mai multe?

A.M.: E o îndrăzneală, dar ne mai desparte doar o zi de acest convoi. Primul convoi umanitar al Campaniei Prețuiește Viața a adus produse necesare în valoare de peste 440.000 euro către persoanele vulnerabile, cele aflate în carantină și izolare, centre sociale, oameni ai străzii, de fapt, către cei mai expuși în fața virusului, în Capitală și în împrejurimi. Însă al doilea convoi înseamnă să ajungem, în aceeași zi, cu caravana noastră umanitară și în Satu Mare, Iași, Constanța, Galați, Timișoara, Cluj, Ploiești, Craiova, Brașov. De această data, colaborăm și cu primarii, dar și cu Departamentul pentru Situații de Urgență din Ministerul Afacerilor Interne, la cererea acestuia, distribuind la nivel național donațiile prin Crucea Roșie. Să ne ajute Dumnezeu!

Poți să participi la campania inițiată de Andreea Marin donând câte 2 euro prin SMS 8825. Dacă ai o companie sau o reprezinți o organizație, poți dona produse, procente din vânzări sau bani. Dacă locuiești în străinătate, poți dona prin revolut, paypal.me/pretuiesteviata sau prin transfer direct! Sau poți, pur și simplu, să sprijini dând mesajul mai departe.

FUNDATIA PRETUIESTE VIATA

Cont în RON: RO29BRDE445SV95792894450

Cont în USD: RO72BRDE445SV95793004450

Cont în EUR: RO63BRDE445SV95793184450

Beneficiar: Fundația Prețuiește Viața (strada Titu Maiorescu, nr 34H, Voluntari, județul Ilfov)

Banca: BRD Dorobanți (Calea Dorobanților, nr 135, București)

Swift: BRDEROBU

Foto: Prețuiește viața, Andreea Marin

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro