Dior se alătură, din nou prin intermediul acestui proiect derulat ca o leapșă, organizației caritabile WE (www.we.org), care are drept scop educarea fetelor din mai mult de 45 de țări, ocupându-se de accesul la educație și sănătate.

Startul campaniei din acest an este dat de Marie Agnes Gillot, celebra prim balerină de la Opera Națională din Paris care dansează sublim în acest video alături de Hugo Marchand, „Étoile” la Opera din Paris. Ce a răspuns Marie Agnes Gillot la întrebarea And you, what would you do for love? (Dar tu, tu ce ai fi pregătită să faci din dragoste?) poți afla din videoclipul de mai jos.

Prin intermediul #DIORLOVECHAIN, Dior își propune să realizeze o strângere de fonduri masivă pentru această cauză caritabilă, mecanismul fiind unul simplu: pentru fiecare postare video #DIORLOVECHAIN, Dior va dona organizației WE câte un dolar. Astfel, oricine poate ajuta la această strângere de fonduri, alăturându-se campaniei Love Chain și îndemnându-și followersii să facă același lucru.

Poți face asta și tu! Răspunde printr-un video la întrebarea And you, what would you do for love? (Dar tu, tu ce ai fi pregătit să faci din dragoste?), postează acest video pe rețelele tale sociale, utilizând hashtag-ul #DIORLOVECHAIN și dă leapșa mai departe comunității tale. Astfel, poți contribui și tu la accesul la educație pentru o mulțime de fete din țări defavorizate – WE este o organizație caritabilă canadiană care în prezent susține programe de educație pentru 200.000 de copii.

Dar tu, tu ce ai fi pregătit să faci din dragoste? Ne spui?

