Anastasia Soare, românca care a rescris regulile sprâncenelor

În 2010, sprâncenele mele au fost pensate si aranjate de către însăși regina sprâncenelor, Anastasia Soare, după metoda ei unică ce respectă proporția de aur din matematică. “Proportia de Aur” este o proporție geometrică care se găsește peste tot în Natură (de exemplu, în modul în care frunzele sunt aranjate pe o creangă), dar și în opere de artă și de arhitectură din timpuri foarte vechi. Aceasta proporție a fost redescoperită de artiști și oameni de știinta în timpul Renașterii, precum Leonardo Da Vinci, și multe opere de artă din acea perioada au fost create pe baza acesteia, pentru a ilustra un echilibru natural”, a declarat atunci Anastasia pentru tonica.ro.

La momentul respectiv își deschidea primul salon din România, iar la conferința de presă a povestit presei despre secretele unor sprâncene perfecte, dar și despre linia ei de machiaj de conține și ingrediente din zona noastră geografică. După întâlnirea cu jurnaliștii am vizitat salonul, iar Anastasia, fără prea multe viorbe, a început să îmi schițeze sprâncenele perfecte, apoi să le curețe folosind tehnica care făcut-o celebră în toată lumea. Pe vremea aia, sprâncenele mele erau jenant de subțiri. După ce a terminat procesul de cosmetizare, mi-a spus cu cea mai mare seriozitate “Lasă-le în pace, că vei avea nevoie de ele. Și urmează un tratament”. Când îți spune o somitate în domeniu în față asemenea, cuvinte, păi te execuți! Da, chiar am ascultat-o, și bine am făcut, pentru că, la scurt timp s-a stabilit moda sprânenelor groase, cu Cara Delevigne în frunte.

De fapt, cred că Anastasia e cu sau fără voia ei în spatele acestui tsunami din lumea frumuseții în care fiecare brand de cosmetice a ajuns să aibă produse dedicate sprâncenelor. Ar trebui doar să privești videoclipurile din anii ‘80 să îți dai seama că înainte să ajungă Anastasia la Hollywood, nu exista o vreo preocupare pentru sprâncene… A emigrat în SUA la vârsta de 32 de ani având un background in arhitectură și artă și a observat că nu existau servicii pe acest segment, iar după ce a lucrat ca esteticiană o perioadă, ea și-a deschis propriul salon în Beverly Hills, unde a perfectat arta infrumusețării sprâncenelor. „Eram foarte aglomerată, pentru că multe vedete au confirmat faptul că tehnica mea funcționează. Cindy Crawford, Naomi Campbell, Stephanie Seymour, toate super-modelele erau clientele mele; niste ființe extrem de frumoase. […] Pe vremea aceea nu existau produse pentru sprâncene, așa că în 1999 am lansat o linie în salon, iar în 2000, în 20 de magazine Nordstorm. Însă erau niște produse atât de avansate, încât nu le-a dorit nimeni. Am avut nevoie de aproape 10 ani să conving toată țara de importanța sprâncenelor”, a declarat Anastasia pentru The Cut. Iar asta mă duce cu gândul la faptul că și acum Anastasia e un influencer extrem de puternic prin intermediul clientelor sale… De exemplu, Kim Kardashian, care e una dintre cele mai populate personalități de pe Instagram. Și are un set de sprâncene pe care l-aș putea recunoaște cu ochii închiși. Dar și pentru că are o experiență de peste 20 de ani, 300 de angajați, un salon de succes în Beverly Hills și 485 de produse vândute în 2000 de magazine, al nivel global.

În 2014, am mers la un brunch la invitația Anastasiei. Spre surpriza mea m-a recunoscut, și mi-a spus că sprâncenele mele sunt mult mai OK decât la ultima noastră întâlnire (iar eu nu-mi pot aminti nici ce am mâncat azi dimineață). După ce am vorbit vrute și nevrute (pe care sper să ți le povestesc cândva), s-a apucat din nou de sprâncenele mele, și le-a conturat mult mai puternic decât prima oară. Arătau fenomenal. Și atunci mi-am dat seama că trendul sprâncenelor groase a câștigat teren acum, și nu acum zece ani, să zic, pentru ca acum e singurul moment în care avem la îndemână instrumentele necesare pentru a le crește, pentru a le desena și pentru a le modela. Multumim, Anastasia!

Foto: Arhiva Revistei ELLE