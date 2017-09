American Independent Film Festival Bucuresti – tot ce trebuie sa stii si ce nu ai voie sa ratezi

Luna septembrie ne aduce prima editie a unui festival cu mari sanse de a deveni o traditie: American Independent Film Festival.

Desfasurat in perioada 15-21 septembrie, la la CinemaPRO si Cinemateca Eforie din Bucuresti. American Independent Film Festival ne aduce filme americane de exceptie, productii independente, scenarii speciale, titluri apreciate de critici si prezentate la marile festivaluri, dar si ne ofera sansa de a ne intalni cu actori si regizori de renume, o sansa pe care orice cinefil pasionat o va aprecia la adevarata sa valoare.

Evenimentul care marcheaza deschiderea festivalului este proiectia filmului „Moonlight” („In lumina lunii”) in regia lui Barry Jenkins, cu trei Premii Oscar castigate din opt nominalizari – Cel mai bun film, Cel mai bun scenariu adaptat si Cel mai bun actor in rol secundar -. De ce nu trebuie sa ratezi evenimentul? La finalul filmului, chiar regizorul Barry Jenkins va purta o discutie cu publicul, in direct prin Skype! Proiectia este programata la Cinemateca Eforie, de la ora 18:15.

Barry Jenkins a facut parte anul acesta si din juriul sectiunii de scurtmetraje si Cinefondation a Festivalului de Film de la Cannes, juriu al carui presedinte a fost regizorul roman Cristian Mungiu.

Roxana Voloseniuc, redactor-sef ELLE, l-a intalnit pe Barry Jenkins la Cannes si au vorbit despre celebrul moment de la Oscar, cand Warren Beatty si Faye Dunaway au anuntat gresit faptul ca “La La Land” a castigat Oscarul pentru Cel mai bun film cand, de fapt, “Moonlight” a fost adevaratul castigator.

“Mi-a povestit ca a mers catre scena ca un somnambul, a luat premiul, nu stie ce a zis, s-a intors si toata seara a fost bulversat, nu a putut deloc sa se bucure”, povesteste Roxana Voloseniuc.

“Nu doresc nimanui sa i sa intample asa ceva”, i-a marturisit Barry Jenkins.

Ethan Hawke, invitat special

De patru ori nominalizat la Premiile Oscar, Ethan Hawke este invitatul special al acestui festival. Il poti intalni pe 21 septembrie, la Cinema PRO, la finalul proiectiei speciale a filmului „Before the Devil Knows You’re Dead”, in regia lui Sydney Lumet, in care Hawke joaca alaturi de Philip Seymour Hoffman.

In cadrul sectiunii Focus Ethan Hawke, ai ocazia sa vizionezi in premiera in Romania cele mai recente filme din portofoliul actorului – „Maudie” (regia Aisling Walsh), „Born to Be Blue” (regia Robert Budreau), dar si celebrele „Boyhood”, de Richard Linklater – Cel mai bun film la Globurile de Aur 2015 sau „Before Midnight”, in regia lui Richard Linklater.

Ce mai poti vedea la American Independent Film Festival:

„Novitiate” de Maggi Betts si „Patti Cake$” in regia lui Geremy Jasper, sunt doua dintre cele mai laudate debuturi in fictiune de la Festivalul Sundance de anul acesta, si vor fi prezentate in premiera in Romania la American Independent Film Festival.

Tot in premiera in Romania la American Independent Film Festival vor fi prezentate si: thrillerul „Wind River” – Premiul pentru regie – Un Certain Regard, Cannes 2017 – in regia lui Taylor Sheridan, autorul scenariilor unor filme ca „Sicario” sau „Hell or High Water”, pentru acesta din urma fiind nominalizat la Oscar; „Call Me by Your Name” de Luca Guadagnino („Io sono l’amore”, 2009), prezentat la Sundance si Berlin precum si drama „They”, debutul regizoarei Anahita Ghazvinizadeh, produs de Jane Campion, prezentat la Cannes si aflat zilele acestea in competitia oficiala a Festivalului de la Deauville.

“Captain Fantastic” este o pelicula cu Viggo Mortensen in rol principal, rol care i-a adus o nominalizare la Oscar pentru Cel mai bun Actor, un film aflat in selectia oficiala Sundance, 2016 si care a obtinut Premiul pentru regie, Un Certain Regard, la Festivalul de Film de la Cannes 2016.

Si „Good Time”, un film aflat in competitia de la Cannes din acest an, cu Robert Pattinson in rol principal, se afla pe lista noastra de pelicule de vazut la acest festival.

Pretul unui bilet este 15 lei. Biletele pot fi achizitionate din reteaua Eventim si online pe www.eventim.ro.

