Alan Walker, Tiësto și Salvatore Ganacci vin în septembrie la SAGA Music Festival

După un an atipic, marcat de pandemie, care a ținut o lume întreagă pe loc, iubitorii de muzică EDM și tehno se pot bucura de experiența SAGA Festival la București cu un line-up complex care include peste 50 de artiști cunoscuți la cele mai mari festivaluri din lume.

Orașul va prinde viață în septembrie, când fanii muzicii electronice din peste 40 de țări și 6 continente vor petrece un weekend plin de muzică, iubire și unitate. Festivalul este un concept unic ca rezultat al colaborării între doi dintre cei mai mari organizatori de evenimente din lume. Pentru ALDA și Insomniac, Saga Music Festival reprezintă începutul unui nou capitol pe piața festivalurilor din România.

Într-o perioadă esențială pentru sectorul cultural din lumea întreagă, fondatorii SAGA dezvăluie acum nume faimoase care vor fi prezente pe scenele festivalului care promite deja să fie unul dintre cele mai importante evenimente din 2021.

Line-up-ul include nume sonore, peste 50 de artiști din muzica electronică. Pe scena principală SAGA Festival vor urca Alan Walker, Clean Bandit (DJ Set), Don Diablo, John Newman, Mike Williams, Morten, Nervo, Regard, Salvatore Ganacci, Sigala, Tiësto, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, W&W.

Tiësto, unul dintre DJ-ii cei mai apreciați la nivel mondial, se întoarce la București pentru un super show care include hituri memorabile, precum și cel mai recent single „The Business”. Tot pe mainstage, Don Diablo, (locul 6 în lume conform Top 100 DJ Mag) va energiza publicul și va oferi o experiență extraordinară.

Alan Walker a luat cu asalt clasamentele radio și marile scene ale lumii cu super hitul „Faded” care i-a adus discuri de platină în 14 țări și ulterior, colaborări cu Noah Cyrus, Steve Aoki sau Ava Max.

Clean Bandit este un grup electronic din Marea Britanie care s-a remarcat prin combinația de genuri muzicale dance și clasic pentru piese în colaborare cu artiști mari ai momentului precum Demi Lovato „Solo”, Jess Glynne „Rather Be”, Marina și Luis Fonsi „Baby”, Sean Paul și Anne-Marie „Rockabye”, Mabel „Tick Tock”, Ellie Goulding „MAMA”, Zara Larsson „Symphony” și Julia Michaels „I Miss You”.

John Newman este unul dintre artiștii apreciați și iubiți de publicul din România, iar piese precum „Love Me Again”, „Come and Get It”, „Losing Sleep”, „Blame” sau „Give Me Your Love” se vor putea asculta live pe scena din Parcul Izvor în septembrie.

Mike Williams, recunoscut de Tiësto ca un artist al viitorului cu care a și colaborat, dar și cu R3hab, Hardwell sau Nicky Romero, va aduce energie la SAGA, Morten va fi cu siguranță unul dintre cele mai așteptate DJ set-uri de la SAGA Festival, la fel și show-ul australiencelor de la NERVO.

Salvatore Ganacci se întoarce în România să își bucure fanii cu un show plin de energie, iar Timmy Trumpet va încinge atmosfera în capitala României.

Sigala, DJ și producător britanic, cunoscut pentru colaborările cu Sean Paul, Ella Eyre, Meghan Trainor, Paloma Faith, Ella Henderson, DJ Fresh, va aduce culoare și super hituri pe scena de la SAGA.

Pentru scena tehno/house, confirmările (în ordine alfabetică) sunt Adam Beyer, ADIN, Amelie Lens, ANNA, ARTBAT, Baggi, Carl Cox, Chris Liebing, Deborah de Luca, Denis Sulta, Dubfire, Eli Brown, Enrico Sangiuliano, Fisher, Franky Rizardo, Hot Since 82, Joris Voorn, Joyhauser, Kölsch, Maceo Plex, Mathame, Meduza, Monika Kruse, Reinier Zonneveld (Live), Solardo, Sonny Fodera, Spartaque, Umek.

Carl Cox, unul dintre numele cele mai cunoscute în lume, se întoarce după 7 ani în România și promite un performance de zile mari, la fel și Baggi, Chris Liebing și Deborah de Luca.

Meduza, trio-ul din Italia, va aduce hiturile „Piece of Your Heart”, „Lose Control” și „Paradise”, dar și multe alte piese într-un DJ set care va crește entuziasmul publicului.

Clean Bandit, Mike Williams, Morten, Amelie Lens, Sigala și Meduza sunt numele care vor veni în premieră în România la prima ediție SAGA Music Festival, cel mai mare eveniment care va avea loc în București.

De asemenea, DJ-i de prestigiu din România se alătură SAGA Music Festival: Adrian Eftimie, Andre Rizo, DJ Andi, Dobrikan, Gino Manzotti & Maxx, Mahony, Manuel Riva, Mario Persic, No Parachute, Optick, Popovici, Rosario Internullo și Vanotek.

„Sunt încântat că putem aduce experiența SAGA Festival la București și că artiști precum Alan Walker, Tiësto, Carl Cox, Timmy Trumpet vor crea o atmosferă extraordinară după un an greu, marcat de pandemie. Sunt optimist că putem organiza SAGA în septembrie, suntem în legătură constantă cu autoritățile, avem argumente să credem că putem organiza festivalul în condiții de siguranță. De altfel, ne pregătim de EDC Las Vegas și EDC Europe în Lisabona”, a spus Allan Hardenberg, CEO ALDA.

Astfel te vei putea bucura de experiența unică SAGA Festival care cuprinde scene cu design unic, show-uri spectaculoase, super efecte pirotehnice și vizualuri fabuloase.

Abonamentele pentru SAGA Festival pot fi achiziționate la prețul special de 299 de lei de pe Bilete.ro și pe Festicket.ro pentru câteva ore. Ulterior, prețul acestora va deveni 399 de lei, iar în ultima etapă, prețul acestora va fi de 499 de lei. Abonamentele VIP vor costa 799 de lei până pe 3 iunie, apoi 899 de lei și 999 de lei în ultima etapă.

Într-o perioadă dificilă, atât pentru organizatorii de evenimente, cât și pentru iubitorii de muzică, Saga aduce în premieră în România un produs de etapizare a plății biletelor, menit să ușureze procesul de achiziție pentru toți fanii festivalului. Astfel, abonamentele pentru festival pot fi achiziționate în 4 tranșe lunare, după cum urmează:

Abonament early bird: 79 RON + 3.23 RON taxă payment plan adică 82.23 RON + TVA

Abonament VIP early bird: 209 RON + 10.73 RON taxă payment plan adică 219.73 RON + TVA

Abonament după 3 iunie: 99 RON + 10.73 RON taxă payment plan adică 109.73 RON + TVA

Abonament VIP după 3 iunie: 229 RON RON + 18.73 RON taxă payment plan adică 247.23 RON + TVA

Abonament ultima etapă: 119 RON + 18.73 RON taxă payment plan adică 137.23 RON + TVA

Abonament VIP ultima etapă: 249 RON + 25.73 RON taxă payment plan adică 274.73 RON + TVA

SAGA își propune să fie, încă de la prima ediție, un festival verde. Pentru acest lucru, festivalul se va concentra pe promovarea sustenabilității, inclusiv prin reducerea la maximum a folosirii plasticului și pe reducerea „amprentei de festival” („festival footprint”), un termen ce care se referă la impactul pe care un eveniment de acest tip îl are, ținând cont de o serie de factori, precum: amprenta de carbon, folosirea unor alimente din producția locală sau utilizarea mijloacelor de transport public.

De asemenea, SAGA și-a unit eforturile cu WWF pentru a încuraja publicul să se implice activ în protejarea biodiversității și să acționeze responsabil pentru reducerea poluării apei, aerului sau a risipei de alimente.

În plus, SAGA Festival colaborează cu Reciclad’OR, partenerul verde al festivalului, pentru a încuraja participanții să minimizeze impactul acțiunilor proprii asupra mediului înconjurător prin intermediul unei politici smart pentru management-ul produselor din plastic, prin reducerea amprentei de carbon, printr-un management responsabil al deșeurilor, toate în scopul protejării naturii din perimetrul festivalului și a mediului înconjurător în care trăim.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro