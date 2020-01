Ai o listă de rezoluții pentru noul an? Cum le pui în practică eficient

Câteodată nimic nu este mai greu decât să duci la bun sfârșit ceea ce ți-ai propus, în cazul de față un număr de rezoluții pentru noul an. Întâi pentru că intră în scenă motivația. Dar din ce este compusă motivația? Ea are două aspecte: „sunt în stare să fac ceea ce am stabilit” și „ce am de câștigat din obiectivul respectiv”. Așadar întâi analizează-ți rezoluția din această perspectivă și dacă este nevoie oferă-i o nouă nuanță.

Ce te mai sabotează? Perfecționismul sau ideea preconcepută că poți învăța ceva nou numai până la o anumită vârstă. Avem o veste pentru tine: creierul are o proprietate numită plasticitate, noi și noi activități îți fac mintea să lucreze, practic o antrenează, iar asta te ajută nu doar să dobândești abilități diverse, ci la bătrânețe te protejează de apariția bolilor neurodegenerative precum Alzheimer.

Așteptările prea mari, acel perfecționism toxic te face să renunți? Din nou este nevoie de o schimbare de optică. Nu este necesar să faci perfect, ci să faci ce poți și în ritmul tău. Pe lângă asta, pentru rezultate bune urmează acest plan și abordează pe rând fiecare punct din lista de rezoluții pentru noul an.

1. Definește care sunt acele rezoluții pentru noul an

Nu ai nevoie de o definiție complicată, demnă de DEX, ci de o formulare simplă dar clară a ceea ce îți dorești să obții. Ajută să îți dai cât mai multe detalii legate de rezoluție inclusiv ce te determină să o pui în practică, ce neajunsuri ai dacă nu se va concretiza.

2. Gândește-te la cât mai multe soluții

Pur și simplu pune pe foaie toate soluțiile care îți vin în minte, nu contează cât de fantastice ți se par. Aici împrietenești mintea cu ideea de obiectiv și ce poți face concret pentru a-l atinge. Cu cât mai multe variante, cu atât mai bine, tocmai pentru a avea ce alege și a trece la următorul pas.

3. Analizează soluțiile

Din toată lista aceea lungă de soluții taie-le cu o linie pe cele despre care știi sigur că sunt nerealiste, ori nu te simți confortabil cu modul respectiv de a le pune în practică. Cele care au rămas organizează-le într-un top – 5, 10, 15, etc, depinde câte mai ai pe foaie. Acum ia fiecare variantă în parte și analizeaz-o din punctul de vedere costuri și beneficii. La final alege o singură modalitate de abordare a rezoluției pentru noul an.

4. Fă planul de atac și acționează

Ești un general în propria luptă împotriva amânării, dorind să cucerești o redută. Așa că ai nevoie de o strategie bine pusă la punct, pas cu pas. Cum vei implementa rezoluții pentru noul an, când, ce trebuie să faci concret pentru asta?

5. Oferă-ți feedback dacă ești pe drumul cel bun cu îndeplinirea rezoluțiilor pentru noul an

Simți că lucrurile funcționează și se îndreaptă în direcția dorită de tine? Ori e necesar să faci mici ajustări? Uneori poate fi necesar să reconfigurezi întreg scenariul, dar nu te descuraja. Thomas Edison, când a inventat becul, a reușit din prima? Nu, ci a eșuat de 98 de ori! „Nu am dat greş, ci pur şi simplu am găsit 10.000 de idei care nu funcţionează”, spunea acesta despre experimentele sale.

Foto: PR

