Agenda de weekend: 29 septembrie – 1 octombrie

Filmul de weekend: Logan Lucky: Cursa norocului

Ce ar fi un weekend de toamna fara un film plin de actiune pe care sa il vezi la cinema? Iar cand din distributie fac parte Daniel Craig, Channing Tatum, Riley Keough, Seth MacFarlane, Katie Holmes si Adam Driver, atunci pelicula va fi cu siguranta una de neratat. Pe scurt, filmul prezinta povestea a trei frati care pun la cale un jaf elaborat, chiar in mijlocul unei competitii NASCAR. Pentru a-si asigura succesul, ei apeleaza la ajutorul unui expert in demolari, Joe Bang (Daniel Craig). Cum acesta este insa arestat, iar un agent FBI deja le urmareste orice miscare, reusita jafului este pusa la indoiala. Insa scenele de actiune si cele de comedie sunt garantate!

Concert Goran Bregovic la Bucuresti

Goran Bregovic revine in Romania alaturi de „Wedding and funeral orchestra”, pentru un show de exceptie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru! Concertul va avea loc azi la Arenele Romane din Bucuresti, incepand cu ora 20, iar in deschidere vor urca pe scena trupele Bosquito si Timpuri Noi. Pretul biletelor este cuprins intre 100 si 200 lei, in functie de pozitionarea fata de scena.

Vanatoare de comori la Muzeul National de Istorie a Romaniei

Ce zici de o inedita vanatoare de comori intr-un muzeu? Sambata, in intervalul 10-18, ai ocazia sa vezi trei expozitii de exceptie organizate in cadrul Muzeului National de Istorie a Romaniei (MNIR) cu ajutorul Assamblage – Asociatia Nationala a Autorilor si Designerilor de Bijuterie Contemporana. Poti explora universul Primul Razboi Mondial, prin intermediul bijuteriei contemporane si al obiectelor de patrimoniu, vizitand expozitiile „Camera Lucida”, „Centenar. Marasti, Marasesti, Oituz” si „Romania in Marele Razboi”.

Body Mind Spirit EXPO, la Sala Palatului din Bucuresti

In acest weekend, Sala Palatului din Bucuresti gazduieste Body Mind Spirit EXPO, considerat unul dintre cele mai atractive evenimente de dezvoltare personala organizate anual in Romania. Aici vei gasi un mix de expozanti de top, speakeri internationali, traineri de inalta tinuta, carti de succes, terapeuti, instructori, practicanti, specialisti, producatori si comercianti din domeniul sanatatii si frumusetii, poti participa la demonstratii si workshop-uri, dar si numeroase alte evenimente conexe. Intrarea este libera.

Targul Bucurestilor, la a doua editie, in Parcul Herastrau

A doua editie a evenimentului „Targul Bucurestilor” va avea loc in acest weekend in Parcul Herastrau din Bucuresti, zilnic intre orele 10-20. Ce poti gasi aici: producatori romani din intreaga tara care te vor ademeni cu o o varietate de fructe si legume proaspete si produse romanesti precum zacusca, branzeturi traditionale, turta dulce, miere, dulceata, precum si diverse obiecte: ii si costume traditionale romanesti, vase din sticla, portelan si ceramica, obiecte de uz casnic sculptate in lemn, icoane si multe altele. Preparatele culinare din bucataria autohtona nu vor lipsi din cadrul evenimentului, nici spectacolele de muzica si dans din folclorul autentic romanesc. Intrarea este libera.

Gala Smart Folk You! Florian Pittis

In acest weekend, in Piata George Enescu, se va desfasura a sasea editie a Galei Smart Folk You! Florian Pittis. Participa cele mai reprezentative voci ale acestui gen muzical, atat de iubit de public: Alexandru Andries, Mircea Rusu Band, Nicu Alifantis, Andrei Paunescu si Trupa Totusi, Adrian Despot & Cezar Popescu de la Vita de Vie, Dinu Olarasu, Florin Chilian, Ducu Bertzi & Friends. Concertele incep de la ora 17, iar accesul publicului este gratuit.

Festivalul de Teatru pentru Adolescenti EXCELSIOR Teen-Fest, prima editie internationala

Din 30 septembrie pana in 8 octombrie, adolescentii din Capitala sunt asteptati la zeci de spectacole si evenimente speciale dedicate lor la Festivalul de Teatru pentru Adolescenti EXCELSIOR Teen-Fest, care se afla anul acesta la prima sa editie internationala. Companii independente din Franta, Italia si Polonia vor spune povestile lor despre ce inseamna sa fii adolescent astazi, sub semnul Teen Attitude. Pprogramul detaliat al festivalului este disponibil pe www.teatrul-excelsior.ro.

Festivalul International de Film de Animatie Anim’est, la a 12-a editie: The Comics Edition

Toamna aceasta aduce o noua editie a Festivalului International de Film de Animatie Anim’est, singurul festival autohton dedicat exclusiv filmului de animatie. Editia cu numarul 12, ce va avea loc intre 29 septembrie si 8 octombrie, la Bucuresti, vine cu o tema speciala: The Comics Edition, celebrand una dintre cele mai semnificative si constante surse de inspiratie pentru filmul de animatie, benzile desenate. Invitatul special al festivalului anul acesta este canadianul Dave Cooper, unul dintre cei mai apreciati artisti creatori de benzi desenate.

